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Культура

«Корона», «Проклятие», «Монарх», «Фарго», «Доктор Кто» и еще 14 сериалов ноября

Какие сериалы выходят в ноябре 2023 года

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Netflix/FX/BBC/Warner Bros.
Полуфинал «Короны», спецвыпуски «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом, шоу из вселенной Годзиллы и Кинг-Конга, возвращение «Фарго» и страдающая от порчи Эмма Стоун. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в ноябре, и рассказывает о самых интересных.
1

«Весь невидимый нам свет» («All the Light We Cannot See») — мини-сериал

Со 2 ноября на Netflix

Экранизация исторического романа Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет», за который писатель получил Пулитцеровскую премию, выполненная силами автора «Острых козырьков» Стивена Найта и продюсера «Очень странных дел» Шона Леви. Сюжет посвящен переплетающимся судьбам слепой французской девушки и немецкого солдата, которые встречаются в оккупированной Франции во время Второй мировой. Главных героев сыграли дебютантка Ария Мия Лоберти и Луис Хофман из сериала «Тьма», вместе с ними в сериале снялись Марк Руффало («Мстители») и Хью Лори («Доктор Хаус»).

2

«Саша против!» — 1 сезон

Со 2 ноября на Premier

Сериал от создательницы драмеди «Сама дура» Анны Зайцевой про сводных брата и сестру Мамажана и Сашу, которым нужно научиться сосуществовать под одной крышей.

3

«Неуязвимый» («Invincible») — 2 сезон

С 3 ноября на Amazon Prime Video

Продолжение нашумевшего мультсериала про сына самого могущественного супергероя на свете, который всеми силами старается не стать похожим на отца.

4

«Законники: Басс Ривз» («Lawmen: Bass Reeves») — мини-сериал

С 5 ноября на Paramount+

Очередное пополнение вселенной неовестерна Тейлора Шеридана «Йеллоустоун» расскажет о первом темнокожем федеральном маршале в истории США. После Гражданской войны Басс Ривз служил блюстителем порядка на Индейской территории и за свою 32-летнюю карьеру поймал более трех тысяч опасных преступников, при этом не получив ни одного ранения (несколько раз ему разве что простреливали шляпу и ремень). В главной роли снялся Дэвид Ойелоуо («Сельма»). Также в проекте поучаствовали Дэннис Куэйд («Вдали от рая») и Дональд Сазерленд («Голодные игры»).

5

«Виновные» («Culprits») — 1 сезон

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Disney +

С 8 ноября на Disney+

В центре сюжета криминального триллера Дж. Блэйксона, автора черной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем, — банда грабителей, которые начинают умирать один за другим. В актерский состав вошли Нейтан Стюарт-Джарретт («Отбросы», «Утопия»), Джемма Артертон («Принц Персии: Пески времени») и Эдди Иззард («Смерть в Голливуде»).

6

«Буканьерки» («The Buccaneers») — 1 сезон

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Apple TV+

С 8 ноября на Apple TV+

Адаптация неоконченного романа лауреатки Пулитцеровской премии Эдит Уортон «Пиратки» (или «Красотки») о группе американских девушек, которые оказываются в лондонском высшем обществе 1870-х. В 1995 году по этой же книге был выпущен мини-сериал с Карлой Гуджино и Мирой Сорвино. В новой версии снялись Кристин Фросет («В поисках Аляски», «Общество»), Алиша Бо («13 причин почему»), Джози Тота («Чемпионы») и Кристина Хендрикс («Безумцы»).

7

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — 1 сезон

С 9 ноября на Wink и Start

Криминальная драма Жоры Крыжовникова («Звоните ДиКаприо!», «Горько!») с Иваном Янковским («Текст») и Сергеем Буруновым («Полицейский с Рублевки») о разборках 90-х.

8

«Волшебный участок» — 1 сезон

С 9 ноября на Okko

Комедийное фэнтези про бывшего полицейского Леху, который устраивается на работу в участок, занимающийся борьбой со сказочными персонажами вроде Змея Горыныча и Бабы Яги.

9

«Проклятие» («The Curse») — 1 сезон

С 10 ноября на Paramount+

Комедийный сериал Нейтана Филдера («Репетиция») и Бенни Сафди («Хорошее время», «Неограненные драгоценности»), в котором молодожены (супругу играет Эмма Стоун, а супруга сам Филдер) пытаются вести «благотворительное» шоу и зачать ребенка, однако успеху в обоих случаях мешает, предположительно, наложенное на них проклятие.

10

«Ради всего человечества» («For All Mankind») — 4 сезон

С 10 ноября на Apple TV+

Продолжение драмы в жанре альтернативной истории, где космическая гонка между США и СССР не закончилась, а советские космонавты первыми высадились на Луну. Действие новых серий развернется в 2003 году в колонии на Марсе.

11

«Убийство на краю света» («A Murder at the End of the World») — мини-сериал

С 14 ноября на Hulu (перенесен с августа)

Авторы сериала «ОА» Брит Марлинг и Зал Батманглидж достают ножи и чистят стеклянную луковицу. В центре сюжета детектива «Убийство на краю света» — молодая сыщица-любительница Дарби Харт (Эмма Корин из «Короны»). Вместе с еще восемью людьми она получает приглашение на некий ретрит от таинственного миллиардера-затворника (Клайв Оуэн). Разумеется, кого-то из гостей находят мертвым, и тогда Дарби должна приложить все усилия, чтобы разобраться в случившемся.

12

«Корона» («The Crown») — 6 сезон (1 часть)

С 16 ноября на Netflix

Первая порция заключительных серий дорогущей исторической драмы о британской королевской семье (финал будет в декабре).

13

«Монарх»: Наследие монстров» («Monarch: Legacy of Monsters») — 1 сезон

С 17 ноября на Apple TV+

Первый игровой сериал из «Вселенной монстров» (с Годзиллой и Кинг-Конгом) расскажет о расследовании деятельности секретной организации «Монарх», занимающейся изучением гигантских чудищ. В кадре появится Годзилла и другие титаны, в одной из главных ролей снялся Курт Расселл, а молодую версию героя сыграл сын актера Уайатт.

14

«Скотт Пилигрим жмет на газ» («Scott Pilgrim Takes Off») — 1 сезон

С 17 ноября на Netflix

Аниме-адаптация серии комиксов Брайана Ли О'Мэлли «Скотт Пилигрим», которую озвучили актеры из игрового фильма Эдгара Райта 2010 года: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд и другие.

15

«Фарго» («Fargo») — 5 сезон

С 22 ноября на Hulu

Пятый выпуск антологии, вдохновенной культовым фильмом братьев Коэн, будет посвящен типичной (с виду) домохозяйке, чье загадочное прошлое становится предметом интереса местных властей. В актерский состав сезона вошли Джуно Темпл («Тед Лассо»), Джон Хэмм («Безумцы»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Джо Кири («Очень странные дела») и Ламорн Моррис («Новенькая»).

16

«Доктор Кто» («Doctor Who») — спецвыпуски-2023

С 25 ноября на BBC One и Disney+

В цикле из трех специальных эпизодов по случаю 60-летия «Доктора Кто» в проект возвращается шоураннер Расселл Ти Дейвис, перезапустивший сериал в 2005 году, и актер Дэвид Теннант, изображавший десятую версию Доктора (в новых эпизодах, как подчеркивается, он играет именно Четырнадцатого, просто имеющего ту же внешность). Также на экране вновь появится Кэтрин Тейт в роли спутницы Доктора Донны Ноубл.

17

«Далекие холмы» («Faraway Downs») — мини-сериал

С 26 ноября на Disney+

Расширенная до шести эпизодов версия фильма База Лурмана «Австралия» 2008 года с Николь Кидман и Хью Джекманом в главных ролях. Сюжет посвящен любви английской аристократки Сары Эшли и погонщика скота Дровера в Австралии 30-х — 40-х.

18

«Ловкий плут» («The Artful Dodger») — 1 сезон

С 29 ноября на Hulu

Еще одна костюмная драма про Австралию (на этот раз 1850-х) — сиквел и спин-офф «Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. В центре сюжета — бывший карманник Джек Даукинс, сосланный в Австралию и нашедший себя в роли хирурга. Ходу его новой жизни угрожает появление «веселого старого джентльмена» Фейгина. В главных ролях снялись Томас Броди-Сангстер («Бегущий в лабиринте») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана»).

19

«Вирджин-Ривер» («Virgin River») — 5 сезон (2 часть)

С 30 ноября на Netflix

Рождественские серии, завершающие пятый выпуск хитовой драмы о девушке, которая откликается на вакансию акушерки в небольшом калифорнийском городке в надежде начать там новую жизнь.

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