«Корона», «Проклятие», «Монарх», «Фарго», «Доктор Кто» и еще 14 сериалов ноября

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С 5 ноября на Paramount+



Очередное пополнение вселенной неовестерна Тейлора Шеридана «Йеллоустоун» расскажет о первом темнокожем федеральном маршале в истории США. После Гражданской войны Басс Ривз служил блюстителем порядка на Индейской территории и за свою 32-летнюю карьеру поймал более трех тысяч опасных преступников, при этом не получив ни одного ранения (несколько раз ему разве что простреливали шляпу и ремень). В главной роли снялся Дэвид Ойелоуо («Сельма»). Также в проекте поучаствовали Дэннис Куэйд («Вдали от рая») и Дональд Сазерленд («Голодные игры»).