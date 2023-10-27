«Обрубил все концы». Макаревич* избавился от последней недвижимости в России SHOT: музыкант Андрей Макаревич переписал особняк и квартиру на сестру и сына

Рок-музыкант Андрей Макаревич, переехавший в Израиль в 2022 году, передал долю в московской квартире своему сыну и подарил свой особняк в Подмосковье сестре, сообщил SHOT. Тем самым, пишет Telegram-канал, музыкант не только избавился от последней недвижимости в России, но и «полностью обрубил все концы».

По данным Telegram-канала SHOT, 2/3 квартиры на Ленинском проспекте Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) переписал на сына Ивана в конце сентября (оставшаяся треть принадлежит бывшей жене музыканта и матери Ивана Алле Макаревич).

«В квартиру на Ленинском проспекте в Москве Макаревич переехал, когда женился на Алле. Там они воспитывали сына Ивана. Двушка площадью 56,5 квадрата находится в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки, окна выходят прямо на памятник Юрию Гагарину», — пишет Shot.

По его данным, в этом же доме жил политик и предприниматель Борис Березовский, актеры Глеб Стриженов и Владимир Ивашов. Стоимость такой квартиры оценивается в 27 млн рублей, отмечает SHOT.

Восемь месяцев назад Макаревич подарил земельный участок в поселке «Павлово» Истринского района с домом площадью 400 кв. м своей сестре — 61-летней танцовщице Наталье Макаревич.

«Лидер «Машины времени» полностью обрубил все концы в РФ ради своей новой родины — Израиля», — считают авторы SHOT.

Сам Макаревич ранее сообщал в соцсетях, что уехал в Израиль 21 февраля 2022 года — вместе с женой Эйнат Кляйн они готовились к рождению сына. В одном из интервью музыкант заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Закрыл ИП, заморозил бизнес

В апреле 2023-го музыкант вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», музыкальное заведение продолжает работать.

В сентябре певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Весь остальной российский бизнес Макаревича заморожен: фирма «Самый Смак» приостановила работу, а музыкальная компания ООО «Синтез старз» закончила 2022 год с долгами в 300 тыс. рублей. В октябре налоговая служба закрыла из-за долгов юридическое лицо, которое занималось организацией туров «Машины времени».

В списке иноагентов

Минюст РФ внес Макаревича в реестр иноагентов 2 сентября 2022 года.

«Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», — написал тогда Макаревич в своем Telegram-канале.

Музыкант пытался оспорить решение о признании его иноагентом в суде, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск. В решении суда говорилось, что причиной признания Макаревича иноагентом стали его негативные высказывания о решениях, принимаемых властями РФ, обвинении в совершении военных преступлений и отождествлении РФ и нацистской Германии.

Музыкант в своих интервью многократно негативно высказывался о военной операции на Украине, он также выступил против присоединения Крыма к России в 2014 году.