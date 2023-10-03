«На таких Колянах держится наш народ». Николай Наумов – о финале «Реальных пацанов»

Десятый и финальный сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ 23 октября. В продолжении истории Колян, Лера и другие герои переедут из родной Перми в деревню Наумовка. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Николай Наумов рассказал о своих эмоциях по поводу завершения шоу, опыте съемок в сельской местности, записи трека «Мы на картошку» с Владимиром Селивановым и планах на дальнейшую карьеру.

— Изменился ли ваш подход к съемкам в «Реальных пацанах» за много лет? Не устали ли вы от них, удается ли сохранять энтузиазм?

— Ни энтузиазм, ни подход не изменились. Сериал «Реальные пацаны» стал для всей нашей команды стартом в профессиональной карьере и большим подарком. Для всех нас, бывших игроков КВН, которые не имели актерского опыта, проект «Реальные пацаны» стал большой удачей. Мы, как это принято говорить, в один день проснулись знаменитыми. Поэтому я на протяжении всех 13 лет отдавал себе отчет в том, что «Реальные пацаны» — главный проект моей жизни. Благодаря ему я с превеликим удовольствием получаю множество предложений сняться в самых разнообразных проектах и могу сам выбирать, что мне понравится.

— Каким Колян предстанет в прощальном сезоне, изменится ли в нем что-то?

— Колян наш тем и прекрасен, что он не меняется. Таких Колянов в нашем обществе огромное количество. На таких Колянах, на их вере, надежде и любви держится весь наш великий российский народ. У нас по драматургии в каждой серии есть какой-то отчет, анализ. И Николай — в зависимости от тех проблем, которые были поставлены в начале серий, — в конце говорит: «Вы знаете, что я сегодня понял…» И простым языком объясняет какие-то сложные вещи. Он говорит бытовую мудрость, которая всем понятна. Это становится еще более понятно после того, как он наделал все эти ошибки, попробовал все пути решения ситуации, пришел к самому началу и сказал: «Ну блин, ну вот так». Это смешно, глупо, мило, но всем понятно. И появляется легкость, которая рождается из огромного количества сложных вещей. И в этом талант Антона Зайцева (сооснователь Good Story Media и генеральный продюсер сериала «Реальные пацаны» — «Газета.Ru») — показывать сложные вещи очень легко.

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— Если оценивать юмор нового сезона, какую оценку вы бы ему поставили?

— Как сказал однажды Юлий Гусман: «Вы задали такую планку юмора, что вам придется теперь ей соответствовать». Эти слова запали мне в голову еще во времена КВН. То есть ты либо уходи, либо оставайся, но делай так же или лучше. Поэтому в каждом сезоне «Реальных пацанов» мне было страшно — как будет? Спрашивая Сашу Синегузова (соавтор сценария и креативный продюсер сериала «Реальные пацаны» — «Газета.Ru») и Антона Зайцева по этому поводу, я получал ответ: «Будет очень смешно». Есть ребята, которые профессионально занимаются написанием юмора — это авторская команда «Реальных пацанов», бывшие КВНовские авторы.

— По сюжету герои сериала переезжают в деревню. Как это произошло?

— Бабушка Коляна умерла и оставила ему дом в деревеньке. И нашему персонажу, как это случается с любым человеком в современном мире, сразу срывает голову. Он ходит как латифундист: «Вот, у меня есть земля, люди, амбары». А потом сидит и понимает, что все разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. А он ведь хозяин, но как ему с этим «богатством» и «золотом» жить — неизвестно. Весь наш прощальный сезон Колян стремится осознать, что от него зависит, как будут жить люди на его маленькой земле в деревне Наумовка.

— Попробовали ли вы что-то новое на съемках сериала в сельской местности? Что больше всего запомнилось?

— Каждый сезон, даже каждая серия для меня — это огромный вызов. Потому что каждый раз я волнуюсь и переживаю за результат. Хочу выкладываться на все 100%. И этот сезон не исключение. Самым запоминающимся моментом была поездка на тракторе. Мне даже удалось освоить эту новую машину, прочувствовать новые для себя габариты.

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— Понравилось?

— Очень сильно. Я сам люблю большие машины, мощные двигатели. С удовольствием освоил бы профессионально и бульдозер, и комбайн. Потому что даже в современном устройстве жизни это всегда может пригодиться.

— Что вы чувствуете, осознавая, что «Реальные пацаны» — все? Ведь последние 13 лет этот проект и связанные с ним люди были частью вашей жизни...

— Чувствую грусть. Не печаль, не уныние, а именно приятную добрую грусть. Подобное чувство возникало у меня, когда я выпускался из школы, института, расставался со своими одноклассниками, одногруппниками. Это совсем не означает, что после выпуска я ни с кем больше не виделся, не общался. Нет, они продолжают быть близкими друзьями. Так и здесь, мы не расстаемся, мы все еще будем одной крепкой «реальной» семьей. Этот проект останется навсегда в наших сердцах. В сердцах миллионов зрителей — таких же обычных пацанов. Мы классно провели время.

— Случались ли у вас конфликты с коллегами по сериалу? Как удавалось из них выходить?

— Я очень эмоционален в общении с моими родными и близкими. Но с чужими или малознакомыми людьми всегда очень вежлив и учтив. Конечно, бывали мелкие конфликты на площадке. Скорее незначительные, мы с ребятами всегда находили общий язык. На мой взгляд, в любом коллективе должны быть разговоры, где каждый сможет поделиться своими мыслями.

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— Есть ли у вас в планах большой проект, в который вы погрузитесь после «Реальных пацанов»?

— Предложений много, и скоро вы сами все увидите.

— Недавно вышел новый сезон «Папиных дочек», снимаются новые «Счастливы вместе» («Букины») — сериалы, которые возвращаются к жизни спустя много лет после финала. Как вы к этому относитесь?

— Конечно, мне было бы интересно посмотреть продолжения этих легендарных историй. Только всегда нужно понимать, ради чего это делается.

— Ваш коллега по сериалу Владимир Селиванов успешно занимается музыкой. А вы думали о том, чтобы попробовать себя в качестве вокалиста?

— Я помогал Владимиру в написании его работ. Мало кто знает, но его новый трек «Мы на картошку» был написан с моим непосредственным участием. Мы сидели на кусте картошки и придумывали этот хит.

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— Со спектаклем «Большой куш» вы объездили многие города России. Что вы поняли о театре за это время?

— Те антрепризы, которые я играю в спектакле «Большой куш», — это лишь вершина айсберга под названием «театр», а я всего лишь лицедей.

— В середине сентября вы провели первый полуфинал Первой лиги КВН в Перми. Какие у вас остались эмоции от этого опыта?

— Для меня приглашение к участию в качестве ведущего — несомненно, очень почетно. Весь процесс был очень сложным, нервным, волнительным, трепетным. Я относился к этому чересчур серьезно, это было видно в первой игре. Организация мероприятия в Перми с профессионалами Первого канала была на высшем уровне. Редакторы, авторы, продюсеры и все причастные к этому событию люди работали одной большой сплоченной командой. Было очень приятно по-новому окунуться во всю эту суету.

— Чем современный КВН отличается от того, в который играли вы?

— Единственное отличие — это возраст. Сейчас я уже воспринимаю мир КВН по-другому, поскольку стал старше, опытнее, циничнее. Для меня КВН — это энергия молодости. Молодые ребята, когда участвуют впервые, до сих пор сходят с ума от той неимоверной энергии зала.

— Часто ли вы бываете в Перми и что чувствуете, приезжая на родину?

— Я заметил, что для меня город Пермь стал более ценным, полноценным. Раньше из-за моих условий жизни какие-то места были мне неприятны, чего-то я даже боялся. Теперь после такого огромного промежутка, проведенного на съемочных площадках Перми, каждое место имеет для меня свою историю. В Перми мне приятен каждый уголок, запах, атмосфера моего родного края. И люди — очень их люблю. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за то, что они нас так «подняли», подарили нам свое доверие.

— Какие у вас любимые места в городе и крае?

— Очень люблю города Березники, Чердынь, Красновишерск, Нытва, Губаха, Чернушка.