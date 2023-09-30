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Культура

«Падение дома Ашеров», «Локи», «Уроки химии», «Наш флаг означает смерть» и еще 20 сериалов октября

Какие сериалы выходят в октябре 2023 года

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Кадры из сериалов «Падение дома Ашеров», «Локи», «Уроки химии», «Наш флаг означает смерть»

Кадры из сериалов «Падение дома Ашеров», «Локи», «Уроки химии», «Наш флаг означает смерть»

Intrepid Pictures/Marvel Studios Inc./HBO Max/Apple
«Падение дома Ашеров» Эдгара Аллана По в исполнении автора «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы» Майка Флэнагана, «Уроки химии» с Бри Ларсон, продолжение «Локи» с Томом Хиддлстоном и «Наш флаг означает смерть» с Тайкой Вайтити, а также возвращение «Люпена», «Фрейзера», «Позолоченного века», новые сезоны «Симпсонов», «Рика и Морти» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в октябре, и рассказывает о самых интересных.
1

«Симпсоны» («The Simpsons») — 35 сезон

Со 2 октября на Fox

Продолжение бесконечного ситкома Мэтта Грейнинга про семейку из Спрингфилда.

2

«Локи» («Loki») — 2 сезон

С 5 октября на Disney+

Возвращение шоу Marvel о кроссвременных приключениях бога-трикстера в исполнении Тома Хиддлстона. Режиссерами нескольких новых серий выступили хоррормейкеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, до этого снявшие для Marvel два эпизода сериала «Лунный рыцарь».

3

«Наш флаг означает смерть» («Our Flag Means Death») — 2 сезон

С 5 октября на Max

Продолжение комедии плаща, шпаги и Тайки Вайтити о пиратах, в чьи ряды вступает неженка-аристократ, разочаровавшийся в прежней жизни.

4

«Люпен» («Lupin») — 3 часть

С 5 октября на Netflix

Третий выпуск приключенческого триллера со звездой «1+1» Омаром Си об искусном воре — современном последователе «джентльмена-грабителя» Арсена Люпена из книг Мориса Леблана. Подробнее о первом сезоне мы писали здесь.

5

«Чаки» («Chucky») — 3 сезон (1 часть)

С 5 октября на Peacock

Новые эпизоды многосерийного продолжения франшизы Дона Манчини «Детские игры» про демоническую куклу, которая служит сосудом для духа серийного убийцы.

6

«Все и прямо сейчас» («Everything Now») — 1 сезон

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Netflix

С 5 октября на Netflix

Подростковая драмеди (обещается, что в духе «Сексуального просвещения» и «Трепета сердца») про 17-летнюю лондонскую школьницу, которая возвращается к учебе после госпитализации с нервной анорексией. В главной роли — звезда нашумевшего хоррора «Два, три, демон, приди!» Софи Уайлд, также в проекте снялся Стивен Фрай.

7

«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher») — мини-сериал

С 12 октября на Netflix

Мини-сериал по мотивам рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» (и, как водится у Майка Флэнагана, заодно и нескольких других произведений автора). Шоу станет последней главой в романе Флэнагана с Netflix («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников»), после чего хоррормейкер переберется под крыло Amazon.

8

«Роковой патруль» («Doom Patrol») — 4 сезон (2 часть)

С 12 октября на Max

Финальные шесть серий телекомикса DC о команде незадачливых супергероев.

9

«ФК «Родина» — 1 сезон

С 12 октября на more.tv и Wink

Криминальная комедия о футболистах, которые ввязываются в контрабанду, чтобы спасти родной клуб. Сценарием занимались авторы «Трудных подростков», а за режиссуру отвечал постановщик «Солдаута».

10

«Фрейзер» («Frasier») — 1 сезон

С 12 октября на Paramount+

Возрождение ситкома о психиатре, который становился ведущим радиопередачи. Действие нового шоу перенесется из Сиэтла обратно в Бостон (именно там разворачивались события оригинального сериала «Веселая компания», от которого «Фрейзер» отпочковался спин-оффом), к исполнению главной роли вернулся Келси Грэммер.

11

«Уроки химии» («Lessons in Chemistry») — мини-сериал

С 13 октября на Apple TV+

Экранизация романа Бонни Гармус об ученой, которая в середине 1960-х годов теряет работу в лаборатории и решает использовать свою новую должность ведущей кулинарной телепередачи для популяризации науки. В главной роли — звезда драмы «Комната» и киновселенной Marvel Бри Ларсон.

12

«Ужастики» («Goosebumps») — 1 сезон

С 13 октября на Disney+ и Hulu

Очередная адаптация цикла подростковых хорроров писателя Р. Л. Стайна от автора киноадаптации 2015 года (той, что с Джеком Блэком) Роба Леттермана. Завязка шоу практически аналогична фильму: подростки пытаются совладать с монстрами, которых сами же случайно и выпустили.

13

«Сияющая долина» («Shining Vale») — 2 сезон

С 13 октября на Starz

Продолжение комедийного хоррора с Кортни Кокс о дисфункциональной семье, которая переезжает из мегаполиса в новый дом, где творится что-то неладное.

14

«Калейдоскоп ужасов» («Creepshow») — 4 сезон

С 13 октября на Shudder и AMC+

Многосерийное продолжение комедийной хоррор-антологии Джорджа Ромеро по сценарию Стивена Кинга. В четвертом сезоне снялся легендарный жанровый актер Том Аткинс, сыгравший в оригинальной ленте 1982 года.

15

«Рик и Морти» («Rick and Morty») — 7 сезон

С 16 октября на Adult Swim

Продолжение анимационного научно-фантастического ситкома о приключениях гениального изобретателя и его внука. Седьмой сезон стал первым, сделанным без участия соавтора шоу Джастина Ройланда (он озвучивал обоих главных героев), который был уволен из проекта после обвинений в домашнем насилии.

16

«Тела» («Bodies») — мини-сериал

С 19 октября на Netflix

Британский триллер о четырех детективах, которые расследуют одно и то же убийство в лондонском районе Уайтчепел (именно там орудовал Джек-потрошитель), но в разные годы: 1890, 1941, 2023 и 2053. В шоу снялись Шира Хаас («Неортодоксальная»), Стивен Грэм («Большой куш»), Джейкоб Форчун-Ллойд («Великая») и Кайл Соллер («Андор»).

17

«Сожженные девочки» («The Burning Girls») — 1 сезон

С 19 октября на Paramount+

Экранизация одноименного романа С. Дж. Тюдор о преподобной (двукратная номинантка на «Оскар» Саманта Мортон) и ее дочери (Руби Стоукс из сериала «Локвуд и компания»), которые переезжают в небольшую деревню, чтобы справиться с недавней утратой, однако на новом месте сталкиваются с многочисленными мрачными секретами.

18

«Царство падальщиков» («Scavengers Reign») — 1 сезон

С 19 октября на Max

Визионерский мультсериал про астронавтов, потерпевших крушение над опасной неизведанной планетой.

19

«Объяснялкины» — 1 сезон

С 19 октября на «Кинопоиске»

Спин-офф анимационного скетч-альманаха ютуберов Егора Лоскутова и Дмитрия Сыендука «Я это уже видел» про семью, которая ведет свое научно-популярное шоу и заключает контракт с крупным стримингом.

20

«Загрузка» («Upload») — 3 сезон

С 20 октября на Amazon Prime Video

Продолжение научно-фантастической комедии от автора американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грэга Дэниелса о будущем, где сознание человека после смерти можно загрузить в элитный цифровой «рай».

21

«Бойтесь ходячих мертвецов» («Fear the Walking Dead») — 8 сезон (2 часть)

С 23 октября на AMC

Финальные серии спин-оффа зомби-постапокалиптики «Ходячие мертвецы».

22

«Американские истории ужасов» («American Horror Stories») — 3 сезон

С 26 октября на Hulu

Мини-выпуск (всего четыре эпизода) спин-оффа хоррор-антологии «Американские истории ужасов», где одна история разворачивается на протяжении одной серии, а не целого сезона, как в оригинале.

23

«Попутчики» («Fellow Travellers») — мини-сериал

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SHOWTIME

С 27 октября на Paramount+

Историческая мелодрама на политическом триллере, в которой сыграли Мэтт Бомер и Джонатан Бейли. Повествование начинается со случайной встречи персонажей на заре маккартизма в США 50-х, а продолжается на фоне протестов против войны во Вьетнаме 60-х, наркотического диско-гедонизма 70-х и эпидемии СПИДа 80-х.

24

«Позолоченный век» («The Gilded Age») — 2 сезон

С 30 октября на HBO и Max

Возвращение костюмной драмы автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза про пышные 1880-е в Нью-Йорке. Подробнее о первом сезоне мы писали здесь.

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