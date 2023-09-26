Про Скуби-Ду сняли около 40 полнометражных мультфильмов! Мы посмотрели все и выбрали лучшие

В сети вышел мультфильм «Скуби-Ду и Крипто» — кроссовер со вселенной DC, который стал 38-м в линейке полнометражных мультиков про пса Скуби и его друзей-расследователей из «Корпорации Тайна»: Шэгги, Велму, Дафну и Фреда. Кинокритик «Газеты.Ru» и давний фанат франшизы Павел Воронков посмотрел все эти фильмы — и выбрал семь лучших. Нам бы это сошло с рук, если бы не эти назойливые детишки!

«Скуби-Ду встречает братьев Бу», 1987

В конце 80-х студия Hanna-Barbera выпустила серию из десяти анимационных телефильмов со своими самыми популярными героями (например, Флинстоунами, Джетсонами, а также Псом Хакльберри и Мишкой Йоги). Три из них были посвящены Скуби-Ду, причем, как и в вышедшем за пару лет до этого сериале «13 призраков Скуби-Ду», герои в этих картинах сталкивались с настоящими потусторонними силами, а не переодетыми злоумышленниками. Самой выдающейся получилась первая часть — «Скуби-Ду встречает братьев Бу». В ней Шэгги Роджерс наследует поместье и плантацию от недавно ушедшего дядюшки — и отправляется в новые владения в компании Скуби и щенка Скрэппи (остальные участники «Корпорации «Тайна» в трилогии не представлены, а Шэгги носит красную футболку вместо классической зеленой). На месте их начинают донимать многочисленные привидения, в том числе всадник без головы. Тогда друзья обращаются за помощью к команде борцов с привидениями, которая сама состоит из трех привидений, — братьев Бу, а параллельно пускаются на поиски сокровищ.

«Скуби-Ду на острове живых мертвецов», 1998

Культовая картина, которая запустила линейку дайрект-ту-видео-фильмов, тянущуюся до сих пор (сейчас вышел 38-й). «На этот раз чудовища настоящие!» — угрожал слоган «Скуби-Ду на острове живых мертвецов». Настоящими они оказывались не впервые, но зато впервые по-настоящему пугали: авторы «Острова» не побоялись несколько раз приблизиться к территории полноценного хоррора. Да и в целом все ощущалось серьезнее и взрослее — даже сама пятерка героев, которую тут слегка состарили (по сюжету они воссоединяются после нескольких лет порознь; такой же завязкой позднее воспользовался Джеймс Ганн, написавший сценарий к игровому фильму «Скуби-Ду»). В мультфильме будто бы сошлись все звезды: идеальная атмосфера (луизианская готика с вуду, зомби, призраками и другими монстрами), идеальная картинка (чудесный рисунок японской студии Mook Animation), идеальный саундтрек (две песни, записанные группой Skycycle, и главная тема в исполнении Third Eye Blind), идеальные твисты (на всякий случай обойдемся без спойлеров). Спустя 25 лет «Скуби-Ду на острове живых мертвецов» остается эталоном и абсолютной вершиной всей франшизы — выпущенный через две декады сиквел это лишний раз подтвердил.

«Скуби-Ду и призрак ведьмы», 1999

Продолжение «Острова живых мертвецов» во многих сердцах занимает почетное второе место, а вообще — тут уж кому что ближе: готика болот Луизианы или пуританский фолк-хоррор Новой Англии. В остальном формула осталась прежней — реальные монстры, хитрые сюжетные повороты, усиленно-мрачная атмосфера. Не обошлось без подарков для фанатов жанра: одного из персонажей в «Призраке ведьмы» озвучил Тим Карри — Пеннивайз из мини-сериала «Оно». А еще в мультфильме впервые возникла девичья эко-готик-рок-группа The Hex Girls, чьи участницы стали одними из самых любимых второстепенных персонажей всей франшизы (позднее они появлялись в мультфильме «Скуби-Ду и легенда о вампире», а также сериалах «Что новенького, Скуби-Ду?» и «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»).

«Скуби-Ду и нашествие инопланетян», 2000

Следом за зомби-пиратами и мертвыми ведьмами в кадре оказались инопланетяне, орудующие в пустынной местности, похожей на штат Невада (эстетика «Зоны 51»). «Нашествие» довольно остроумно обходится с ожиданиями от триквела: опять-таки твисты, плюс куда более позитивная и легкая тональность, поскольку вместо хоррор-традиции здесь речь идет скорее про научную фантастику. «Нашествие инопланетян» стало предпоследним мультфильмом про Скуби-Ду, нарисованным студией Mook, и последним, где использовалась классическая ручная анимация, — дальше все перешло на цифру.

«Скуби-Ду и киберпогоня», 2001

«Киберпогоня» стала финальной главой тетралогии Hanna-Barbera и Mook. В 2001 году скончался Уильям Ханна, после чего Hanna-Barbera была поглощена Warner Bros. Animation. Следующие мультфильмы было решено сделать более пригодными для маленьких детей, от реального сверхъестественного отказались, а качество анимации существенно ухудшилось. В каком-то смысле «Киберпогоня» оказалась идеальным заключением — как бы в соответствии с темой, анимация стала компьютерной, а история вылезла в плоскость мета. По сюжету герои отправляются внутрь компьютерной игры, чтобы выследить опасный вирус, встречаются со своими цифровыми версиями и натыкаются на массу франшизных пасхалок.

«Скуби-Ду! Истории летнего лагеря», 2010

После почти десяти лет откровенной халтуры линейка дайрект-ту-видео-фильмов про Скуби-Ду частично вернула былое величие: качество анимации заметно улучшилось, а детсадовщина слегка сдала позиции перед взрослым ужасом. «Истории летнего лагеря», конечно, не дотягивают до «Острова живых мертвецов» и «Призрака ведьмы», однако из них все равно вышел крепкий оммаж лагерным слэшерам во главе с «Пятницей, 13».

«Скуби-Ду: Франкен-монстр», 2014

Этот список начинался с того, что Шэгги доставалось по наследству поместье, а заканчивается на том, что Велма получает в свое распоряжение целый замок в Трансильвании (штат Пенсильвания). «Франкен-монстр», находящий вдохновение и в классических лентах про монстра Франкенштейна студии Universal, и в пародирующей их комедии Мела Брукса «Молодой Франкенштейн», удивляет хлестким юмором, часто выраженным посредством энергичного монтажа в духе Гая Ричи и Эдгара Райта: такого рода кинематографичность — не совсем то, чего ждешь от мультика про ребят из «Корпорации «Тайна», но, как ни странно, это вполне работает.