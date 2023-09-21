Дружба с Львом Яшиным, тур по БАМу, критика США. Как певец Дин Рид покорил СССР

Американский певец, актер, режиссер и общественный деятель Дин Сирил Рид родился 22 сентября 1938 года. Артист пользовался большой популярностью в Восточной Европе и СССР, но на родине его почти не знали. О том, как Рид критиковал политику США, восхищался коммунизмом и выступал на БАМе, рассказывает «Газета.Ru».

Ранние годы

close 100% Американский певец Дин Рид во время концерта, 1977 год Klaus Winkler/ullstein bild/Getty Images

В школе Дин Рид увлекался легкой атлетикой, баскетболом и верховой ездой, а также в течение года занимался в кадетском училище. В возрасте 12 лет он впервые взял в руки гитару. В 1956 году Рид поступил в Университет Колорадо на метеоролога и параллельно выступал в барах, исполняя рок-н-ролл и музыку кантри. Через два года артист бросил учебу и отправился в Голливуд.

На кинопробах в Warner Bros. Рида заметили и предложили пройти обучение в школе при студии. Он занимался вместе с актрисой Джин Сиберг и певцом Филом Эверли. На занятиях у педагога Пейтона Прайса Рид познакомился с левыми идеями. В книге «Дин Рид: трагедия красного ковбоя» биограф Федор Раззаков рассказал, что певец в течение двух лет жил у преподавателя, который стал для него старшим товарищем.

close 100% Американский певец Дин Рид во Дворце пионеров на Ленинских горах в Москве, 1979 год Борис Кавашкин/ТАСС

«Прайс слыл пацифистом и сумел привить свои взгляды по этому поводу и своему ученику. И хотя Дин так и не смог понять и принять одного поступка Прайса (в годы войны он отказался идти служить в американскую армию, которая вступила в войну с фашизмом, за что угодил за решетку), однако во всем остальном он поддерживал своего учителя беспрекословно. Даже на многие события американской истории Прайс заставил Дина взглянуть по-новому», — говорится в книге.

В том же 1958 году артист пришел в студию Capitol Records с демо-версией песни «Once Again». Она понравилась менеджерам, и Рид подписал долгосрочный контракт с лейблом. Продюсеры пытались сделать из него кумира подростков. Песня «The Search» стала его единственной записью, попавшей в чарт Billboard, где заняла 96 место. Однако композиция «Our Summer Romance» оказалась очень популярной в Южной Америке. В марте 1962 года Capitol Records отправил Рида в сорокадневное турне по Бразилии, Чили и Перу.

В Южной Америке

close 100% Американский певец Дин Рид выступает на Всемирной ассамблее «За мир и жизнь, против ядерной войны», 1983 год Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Поняв, что карьера в США застопорилась, Рид переехал в Южную Америку. Там он пользовался большой популярностью наряду с Элвисом Пресли и Полом Энкой. В Аргентине он записывал альбомы, снимался в фильмах и вел телепередачи. В тот период вышли ленты «Гвадалахара летом» (1965) и «Первая любовь» (1965) с участием Рида.

Вместе с тем певец активно проявлял свою гражданскую позицию. Находясь в Чили, он продвигал левые политические взгляды, выступая против ядерного оружия, войны во Вьетнаме, угнетения и бедности. Он бесплатно давал концерты в бедных кварталах и тюрьмах. Во время тура по Южной Америке Рид отправил в прессу Чили и Перу письма с призывом граждан направить послания президенту Джону Кеннеди с просьбой остановить испытания ядерного оружия. 22 мая 1962 года в газете «Лос-Анджелес Таймс» появилась новость:

«Голливудский певец выступает не на сцене рок-н-ролла, а на политической трибуне, вмешивается в государственные вопросы ядерной политики. Такие известия пришли из Сантьяго-де-Чили и столицы Перу Лимы. Они взбудоражили и Голливуд, и Вашингтон. Певца зовут Дин Рид, он имеет контракт с компанией грамзаписи Capitol».

Властям не нравилась левая активность Рида — к тому же во время Чемпионата мира по футболу 1962 года в Чили он подружился с советским футболистом Львом Яшиным. Увидев их совместное фото в одной из газет, американский посол в Чили Чарльз Коул был возмущен.

«Что о себе возомнил этот эстрадник? Это же надо: прилюдно братается с красным, в то время как Советы расстреливают своих мирных граждан!» — приводит слова Коула Раззаков.

Посол имел в виду трагические последствия Новочеркасского бунта, случившегося в Ростовской области в июне 1962 года, о котором уже было известно в США.

В Европе

close 100% Американский певец Дин Рид с медвежонком в Карелии, 1974 год Майстерман Семен/ITAR-TASS

В июле 1965 года Рид впервые поехал в Европу и выступил перед Всемирным конгрессом сторонников мира в Хельсинки. Там его заметил один из советских функционеров и пригласил на гастроли в СССР. Тур состоялся в 1966 году.

«Наверное, самым большим сюрпризом во время моей поездки в Советский Союз стало то, что я обнаружил, что в коммунистических странах — таких, как Россия и Чехословакия, — больше свободы от страха перед будущим, у них есть свобода от страха перед старостью, свобода от страха перед болезнью, из-за отсутствия работы», — сказал Рид.

Затем певец вернулся в Аргентину, но вскоре был депортирован оттуда после военного переворота в стране. Вместе с женой и дочерью певец переехал в Италию, где снимался в «спагетти-вестернах» — фильмах о Диком Западе итальянского производства. В общей сложности в Италии Рид снялся в 12 фильмах. В 1970 году, за неделю до выборов президента Чили, он был арестован за публичную стирку флага США перед американским консульством в Сантьяго. Из тюрьмы выбраться ему помог политик и поэт Пабло Неруда. В 1971 году Рид вернулся в Чили, где снова был арестован на 21 день. Тогда его жена подала на развод и уехала в США с дочерью. Всего певец был женат трижды, у него родились две дочери.

close 100% Американский певец Дин Рид с супругой Ренатой Блюме в Москве, 1981 год Александр Коньков/ТАСС

В 1971 году Рид написал открытое письмо Александру Солженицыну, обвинив его в клевете на СССР. Два года спустя он решил навсегда поселиться в Восточной Германии, где продолжил сочинять сценарии и сниматься в кино. За годы жизни в ГДР он сыграл в 20 фильмах, спродюсировал 13 пластинок и дал концерты в 32 странах. Большинство песен Рида в тот период представляли собой несертифицированные каверы на успешные хиты Чака Берри, Элвиса Пресли, The Beatles и других. В 1978 году он снялся в биографическом фильме «El Cantor» («Певец») о своем друге — популярном чилийском музыканте Викторе Харе.

На БАМе

close 100% Американский певец Дин Рид (справа) во время гастрольного марафона по трассе БАМа, 1979 год Евгений Коктыш/РИА Новости

В 1974 году БАМ (Байкало-Амурскую магистраль) объявили Всесоюзной комсомольской ударной стройкой. В этот год от Байкала и Тихого океана навстречу друг другу двину­лись бригады строителей, чтобы за 10 лет уложить тысячи кило­метров железной дороги и встретиться посередине — на разъезде Балбухта в Читинской области.

С гастролями в населенные пункты БАМа приезжали многие артисты, включая Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Валентину Толкунову, Эдиту Пьеху и многих других. В 1979 году Рид совершил тур по «стройке века» с белорусской группой «Верасы» и стал хедлайнером фестиваля «Огни магистрали». Он посвятил БАМу несколько песен, а также выпустил о стройке фильм «Я желаю вам счастья». Во время гастролей он снял клип на песню «This train», прогуливаясь с гитарой по крыше движущегося поезда. В комментарии изданию «Беларусь сегодня» участник группы «Верасы» Геннадий Стариков так вспоминал о Риде:

«На БАМе проявились его лучшие азартные качества. Он любил все, что движется. Увидев лошадь, тут же прыгал в седло и начинал скакать. Не зря же носил шляпу Родео и ковбойские сапоги. Увидев ГАЗ-69, кричал: «Джип! Джип! Советский джип!» — и тут же просил дать ему порулить. Выписывал виражи на мотоцикле, пел на крыше вагона идущего поезда».

Он отметил, что на концерте Рида в Усть-Илимске Иркутской области присутствовали 12 тыс. человек. По словам Старикова, когда ведущий объявил, что певец пять раз был в тюрьме, раздался «всеобщий рев восхищения».

О визите американского певца вспоминала также организатор концертов и фестивалей на БАМе Валентина Пацера в комментарии «Амурской правде». Она рассказала, что во время концерта в ДК «Юность» в Тынде вокруг толпились люди, которым не хватило места внутри, и Рид попросил открыть двери, чтобы все могли послушать его выступление.

«Навсегда запомню, как Дин Рид обратился к зрителям. Он сказал: «Вы живете в замечательной свободной стране. Вы могли бы жить лучше, богаче, но вы великодушны, добры и щедры, вы спасли миллионы голодных детей Африки, вас любит все прогрессивное человечество! Спасибо вам и низкий поклон!» После этих его слов весь зал встал», — рассказала Пацера.

В Тынде Рид также дал концерт строителям БАМа на «фестивальной» сопке, где, по словам местных жителей, собрался весь город — «встать негде было».

Последние годы

close 100% Американский певец Дин Рид на съемках фильма «Кит и Ко», 1974 год Семен Майстерман/ТАСС

Живя в ГДР, Рид не присоединился к правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). По одной из версий, критикуя правительство и экономическую политику США, он сохранял любовь к Америке, которую отражал в своих песнях. Певец также никогда не отказывался от американского гражданства и продолжал подавать декларации в Налоговую службу США.

При этом в 1986 году в телеинтервью программе «60 минут» канала CBS он выступал в поддержку участия СССР в афганском конфликте и строительства Берлинской стены. Певец также сравнил 40-го президента США Рональда Рейгана с Иосифом Сталиным, что разозлило многих американцев, включая семью и друзей Рида. Его обвиняли в предательстве. Через шесть недель после этого интервью Рида не стало — его тело нашли в водоеме. Впоследствии оказалось, что он свел счеты с жизнью.