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Культура
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Дружба с Львом Яшиным, тур по БАМу, критика США. Как певец Дин Рид покорил СССР

Американский певец Дин Рид родился 85 лет назад

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Американский певец Дин Рид во время выступления на сцене Московского государственного театра эстрады, 1966 год

Американский певец Дин Рид во время выступления на сцене Московского государственного театра эстрады, 1966 год

Александр Макаров/РИА Новости
Американский певец, актер, режиссер и общественный деятель Дин Сирил Рид родился 22 сентября 1938 года. Артист пользовался большой популярностью в Восточной Европе и СССР, но на родине его почти не знали. О том, как Рид критиковал политику США, восхищался коммунизмом и выступал на БАМе, рассказывает «Газета.Ru».

Ранние годы

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Американский певец Дин Рид во время концерта, 1977 год

Klaus Winkler/ullstein bild/Getty Images

В школе Дин Рид увлекался легкой атлетикой, баскетболом и верховой ездой, а также в течение года занимался в кадетском училище. В возрасте 12 лет он впервые взял в руки гитару. В 1956 году Рид поступил в Университет Колорадо на метеоролога и параллельно выступал в барах, исполняя рок-н-ролл и музыку кантри. Через два года артист бросил учебу и отправился в Голливуд.

На кинопробах в Warner Bros. Рида заметили и предложили пройти обучение в школе при студии. Он занимался вместе с актрисой Джин Сиберг и певцом Филом Эверли. На занятиях у педагога Пейтона Прайса Рид познакомился с левыми идеями. В книге «Дин Рид: трагедия красного ковбоя» биограф Федор Раззаков рассказал, что певец в течение двух лет жил у преподавателя, который стал для него старшим товарищем.

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Американский певец Дин Рид во Дворце пионеров на Ленинских горах в Москве, 1979 год

Борис Кавашкин/ТАСС

«Прайс слыл пацифистом и сумел привить свои взгляды по этому поводу и своему ученику. И хотя Дин так и не смог понять и принять одного поступка Прайса (в годы войны он отказался идти служить в американскую армию, которая вступила в войну с фашизмом, за что угодил за решетку), однако во всем остальном он поддерживал своего учителя беспрекословно. Даже на многие события американской истории Прайс заставил Дина взглянуть по-новому», — говорится в книге.

В том же 1958 году артист пришел в студию Capitol Records с демо-версией песни «Once Again». Она понравилась менеджерам, и Рид подписал долгосрочный контракт с лейблом. Продюсеры пытались сделать из него кумира подростков. Песня «The Search» стала его единственной записью, попавшей в чарт Billboard, где заняла 96 место. Однако композиция «Our Summer Romance» оказалась очень популярной в Южной Америке. В марте 1962 года Capitol Records отправил Рида в сорокадневное турне по Бразилии, Чили и Перу.

В Южной Америке

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Американский певец Дин Рид выступает на Всемирной ассамблее «За мир и жизнь, против ядерной войны», 1983 год

Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Поняв, что карьера в США застопорилась, Рид переехал в Южную Америку. Там он пользовался большой популярностью наряду с Элвисом Пресли и Полом Энкой. В Аргентине он записывал альбомы, снимался в фильмах и вел телепередачи. В тот период вышли ленты «Гвадалахара летом» (1965) и «Первая любовь» (1965) с участием Рида.

Вместе с тем певец активно проявлял свою гражданскую позицию. Находясь в Чили, он продвигал левые политические взгляды, выступая против ядерного оружия, войны во Вьетнаме, угнетения и бедности. Он бесплатно давал концерты в бедных кварталах и тюрьмах. Во время тура по Южной Америке Рид отправил в прессу Чили и Перу письма с призывом граждан направить послания президенту Джону Кеннеди с просьбой остановить испытания ядерного оружия. 22 мая 1962 года в газете «Лос-Анджелес Таймс» появилась новость:

«Голливудский певец выступает не на сцене рок-н-ролла, а на политической трибуне, вмешивается в государственные вопросы ядерной политики. Такие известия пришли из Сантьяго-де-Чили и столицы Перу Лимы. Они взбудоражили и Голливуд, и Вашингтон. Певца зовут Дин Рид, он имеет контракт с компанией грамзаписи Capitol».

Властям не нравилась левая активность Рида — к тому же во время Чемпионата мира по футболу 1962 года в Чили он подружился с советским футболистом Львом Яшиным. Увидев их совместное фото в одной из газет, американский посол в Чили Чарльз Коул был возмущен.

«Что о себе возомнил этот эстрадник? Это же надо: прилюдно братается с красным, в то время как Советы расстреливают своих мирных граждан!» — приводит слова Коула Раззаков.

Посол имел в виду трагические последствия Новочеркасского бунта, случившегося в Ростовской области в июне 1962 года, о котором уже было известно в США.

В Европе

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Американский певец Дин Рид с медвежонком в Карелии, 1974 год

Майстерман Семен/ITAR-TASS

В июле 1965 года Рид впервые поехал в Европу и выступил перед Всемирным конгрессом сторонников мира в Хельсинки. Там его заметил один из советских функционеров и пригласил на гастроли в СССР. Тур состоялся в 1966 году.

«Наверное, самым большим сюрпризом во время моей поездки в Советский Союз стало то, что я обнаружил, что в коммунистических странах — таких, как Россия и Чехословакия, — больше свободы от страха перед будущим, у них есть свобода от страха перед старостью, свобода от страха перед болезнью, из-за отсутствия работы», — сказал Рид.

Затем певец вернулся в Аргентину, но вскоре был депортирован оттуда после военного переворота в стране. Вместе с женой и дочерью певец переехал в Италию, где снимался в «спагетти-вестернах» — фильмах о Диком Западе итальянского производства. В общей сложности в Италии Рид снялся в 12 фильмах. В 1970 году, за неделю до выборов президента Чили, он был арестован за публичную стирку флага США перед американским консульством в Сантьяго. Из тюрьмы выбраться ему помог политик и поэт Пабло Неруда. В 1971 году Рид вернулся в Чили, где снова был арестован на 21 день. Тогда его жена подала на развод и уехала в США с дочерью. Всего певец был женат трижды, у него родились две дочери.

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Американский певец Дин Рид с супругой Ренатой Блюме в Москве, 1981 год

Александр Коньков/ТАСС

В 1971 году Рид написал открытое письмо Александру Солженицыну, обвинив его в клевете на СССР. Два года спустя он решил навсегда поселиться в Восточной Германии, где продолжил сочинять сценарии и сниматься в кино. За годы жизни в ГДР он сыграл в 20 фильмах, спродюсировал 13 пластинок и дал концерты в 32 странах. Большинство песен Рида в тот период представляли собой несертифицированные каверы на успешные хиты Чака Берри, Элвиса Пресли, The Beatles и других. В 1978 году он снялся в биографическом фильме «El Cantor» («Певец») о своем друге — популярном чилийском музыканте Викторе Харе.

На БАМе

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Американский певец Дин Рид (справа) во время гастрольного марафона по трассе БАМа, 1979 год

Евгений Коктыш/РИА Новости

В 1974 году БАМ (Байкало-Амурскую магистраль) объявили Всесоюзной комсомольской ударной стройкой. В этот год от Байкала и Тихого океана навстречу друг другу двину­лись бригады строителей, чтобы за 10 лет уложить тысячи кило­метров железной дороги и встретиться посередине — на разъезде Балбухта в Читинской области.

С гастролями в населенные пункты БАМа приезжали многие артисты, включая Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Валентину Толкунову, Эдиту Пьеху и многих других. В 1979 году Рид совершил тур по «стройке века» с белорусской группой «Верасы» и стал хедлайнером фестиваля «Огни магистрали». Он посвятил БАМу несколько песен, а также выпустил о стройке фильм «Я желаю вам счастья». Во время гастролей он снял клип на песню «This train», прогуливаясь с гитарой по крыше движущегося поезда. В комментарии изданию «Беларусь сегодня» участник группы «Верасы» Геннадий Стариков так вспоминал о Риде:

«На БАМе проявились его лучшие азартные качества. Он любил все, что движется. Увидев лошадь, тут же прыгал в седло и начинал скакать. Не зря же носил шляпу Родео и ковбойские сапоги. Увидев ГАЗ-69, кричал: «Джип! Джип! Советский джип!» — и тут же просил дать ему порулить. Выписывал виражи на мотоцикле, пел на крыше вагона идущего поезда».

Он отметил, что на концерте Рида в Усть-Илимске Иркутской области присутствовали 12 тыс. человек. По словам Старикова, когда ведущий объявил, что певец пять раз был в тюрьме, раздался «всеобщий рев восхищения».

О визите американского певца вспоминала также организатор концертов и фестивалей на БАМе Валентина Пацера в комментарии «Амурской правде». Она рассказала, что во время концерта в ДК «Юность» в Тынде вокруг толпились люди, которым не хватило места внутри, и Рид попросил открыть двери, чтобы все могли послушать его выступление.

«Навсегда запомню, как Дин Рид обратился к зрителям. Он сказал: «Вы живете в замечательной свободной стране. Вы могли бы жить лучше, богаче, но вы великодушны, добры и щедры, вы спасли миллионы голодных детей Африки, вас любит все прогрессивное человечество! Спасибо вам и низкий поклон!» После этих его слов весь зал встал», — рассказала Пацера.

В Тынде Рид также дал концерт строителям БАМа на «фестивальной» сопке, где, по словам местных жителей, собрался весь город — «встать негде было».

Последние годы

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Американский певец Дин Рид на съемках фильма «Кит и Ко», 1974 год

Семен Майстерман/ТАСС

Живя в ГДР, Рид не присоединился к правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). По одной из версий, критикуя правительство и экономическую политику США, он сохранял любовь к Америке, которую отражал в своих песнях. Певец также никогда не отказывался от американского гражданства и продолжал подавать декларации в Налоговую службу США.

При этом в 1986 году в телеинтервью программе «60 минут» канала CBS он выступал в поддержку участия СССР в афганском конфликте и строительства Берлинской стены. Певец также сравнил 40-го президента США Рональда Рейгана с Иосифом Сталиным, что разозлило многих американцев, включая семью и друзей Рида. Его обвиняли в предательстве. Через шесть недель после этого интервью Рида не стало — его тело нашли в водоеме. Впоследствии оказалось, что он свел счеты с жизнью.

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