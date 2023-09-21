ЧВК «Сталлоне»: что не так с «Неудержимыми 4»

В российский прокат вышел боевик «Неудержимые 4» — возвращение экшен-франшизы после девятилетнего перерыва. В картине снялись ветераны серии Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а среди новичков оказались Меган Фокс, рэпер 50 Cent и Энди Гарсиа. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел картину и размышляет о том, зачем она нужна.

Самолет с основателем ЧВК на борту потерпел крушение. Это не только новости конца августа 2023 года, но и финал первого акта новых «Неудержимых», которые где-то были девять лет, а теперь вернулись на большие экраны с четвертой частью, — не вполне, впрочем, ясно, зачем.

Камбек серии фильмов об откровенно некомпетентной команде наемников, по не совсем объяснимой причине все продолжавшей получать госзаказы, сейчас выглядит вымученно и неуместно — что в случае с изначально вымученной и неуместной франшизой, конечно, на руку не играет.

Тем не менее раньше во всем этом предприятии улавливался хоть какой-то смысл. «Неудержимые» были «Мстителями» для воспитанников видеосалонов. Плевать, что актерский состав из Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стейтема, Джета Ли, Дольфа Лундгрена, Рэнди Кутюра и Терри Крюса со вкраплениями Арнольда Шварценеггера, Брюса Уиллиса, Чака Норриса, Микки Рурка, Харрисона Форда, Жан-Клода Ван Дамма, Мела Гибсона и прочих фигурантов старорежимных боевиков совершенно не работал как ансамбль, поскольку между актерами отсутствовала любая химия — и все эти легенды по привычке снимались как бы в своих собственных, отдельных фильмах, не слишком согласующихся между собой.

Плевать, что нелепость сюжета и диалогов (почти целиком состоящих из прямо-таки стыдных и категорически несмешных острот) едва ли дотягивала даже до скромных стандартов жанра. Плевать, что эти ленты выставляли героями, не лишенными благородства (и даже заслуживающими рая), беспринципных подлецов и убийц. Какое-то очарование для ценителей все это так или иначе явно имело, и их оказалось достаточное число, чтобы «Неудержимые» возымели успех: каждая из частей собрала вполне приличную кассу — даже третья, предательски сделанная под рейтинг PG-13 вместо привычного R (пускай и выступила она хуже предыдущих).

close 100% Кадр из фильма «Неудержимые 4» (2023) Campbell Grobman Films

Это было преимущественно невыносимое кино, но при желании в нем обнаруживались светлые моменты. Несмотря на бездарную режиссуру самого Сталлоне и некое демоническое присутствие, явно тяготившее приличного вообще-то оператора Джеффри Кимбалла («Лучший стрелок», «Миссия невыполнима 2»), а также монтажеров Кена Блэкуэлла и Пола Харба, оригинальная картина могла похвастаться эффектно поставленными трюками: за них отвечал легендарный Чад Стахелски, работавший над «Матрицей», а впоследствии выступивший постановщиком «Джона Уика».

Вторая часть, которую вместо Сталлоне снял Саймон Уэст («Воздушная тюрьма», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Механик»), закономерно прибавила в уровне режиссуры, за ней подтянулась и картинка (оператор Шелли Джонсон до этого удачно постоял за камерой в «Первом мстителе»). А в третьих «Неудержимых» возник для разнообразия приличный злодей, сыгранный Мелом Гибсоном — и делавший вполне точные замечания на предмет двойных моральных стандартов героев (и самой франшизы).

Наконец, было ясно, что это и для кого: первые три фильма ехали на ностальгической тяге и вспоминали славные деньки боевиков 80-х — 90-х, как бы закрывая эту главу. Причем буквально: третьи «Неудержимые» вышли в прокат за два месяца до премьеры первого «Джона Уика», задавшего новый жанровый стандарт (обе серии, к слову, держит компания Lionsgate).

После этого франшиза вроде как вышла на пенсию: сериальный спин-офф «Неудержимых», разговоры о котором ведутся еще с 2012 года, до сих пор не увидел свет (держим кулачки, что так и останется), зато возникла забавная серия комиксов «Неудержимые отправляются в ад», где убитые герои — натурально — в Doom-режиме крошили демонов, валькирий, нацистов, драконов, рыцарей и прочих фантастических тварей, пытаясь выбраться из преисподней.

close 100% Кадр из фильма «Неудержимые 4» (2023) Campbell Grobman Films

Кому, включая всех причастных к производству, понадобились четвертые «Неудержимые», вопрос открытый. Рейтинг R, к счастью, вернулся, но франшизе теперь не о чем ностальгировать, поэтому она ностальгирует преимущественно сама по себе, отсылая к собственным старым шуткам (едва ли их кто-то помнит). Не считать же за оммаж следующей по хронологии эпохе (то есть нулевым) цитату из «Мистера и миссис Смит», неловко разыгранную Стейтемом и Меган Фокс, и звучащую песню «P.I.M.P.» рэпера 50 Cent, зачем-то присутствующего в касте. В довесок к этим печалям от «Неудержимых» отвалилось еще больше старожилов (процесс начался еще после второго фильма, но теперь перешел границы разумного): в кадре нет ни Шварценеггера, ни Ли, ни Крюса. Вслед за ними ушли и появившиеся только в предыдущей части Уэсли Снайпс с Антонио Бандерасом (весь набранный одновременно с ними молодняк, кстати, тоже исчез). Взамен появились Фокс и 50 Cent, а также Энди Гарсия — люди в целом хорошие, но взятые, понятно, больше от безысходности.

Сильнее всего вводит в ступор тот факт, что лента как бы передает бразды правления от Сталлоне (по сюжету герои мстят за него) к Стейтему, но на самом деле нет. Сталлоне, по всей видимости, последние годы составляет своеобразное завещание: «Рокки», то есть «Крид», уже точно уходит Майклу Б. Джордану, «Неудержимые», возможно, достанутся Стейтему (но посмотрим на его поведение), а в «Рэмбо» дедушка пока сам поживет («Последняя кровь» может оказаться не последней), только коммуналка на вас. Определенная внутренняя логика в этом имеется — все-таки за Стейтемом тут закреплен единственный полноценный персонаж с хоть какой-то экранной жизнью. Однако в остальном «Неудержимые 4» выглядят абсолютно беспомощно, если не жалко — и умудряются произвести даже более удручающее впечатление, чем предыдущие, с детским рейтингом.

В этой франшизе не было хороших фильмов, но были хорошие моменты. Четвертая часть стала губкой, вобравшей в себя все самое скверное: это настолько пустая картина, что ее начало забывается уже к середине. Да и, в конце концов, в 2023 году можно найти массу более приятных занятий вместо просмотра кино про «хороших чэвэкашников». «Таких попробуй удержи» — ага, попробовали.