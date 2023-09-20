«Игра престолов»: 6 отличий книги и сериала, о которых вы не подозревали

Король Ночи

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Сейчас главное не запутаться — в произведении Мартина есть Король Ночи, но нет Короля Ночи, в сериале же Король Ночи упоминается лишь вскользь, зато Король Ночи там является одним из главных антагонистов.

Теперь расшифруем. Король Ночи из «Песни льда и огня» — это 13-й лорд-командующий Ночного Дозора, в далеком прошлом влюбившийся в Иную (то есть Белого Ходока) и впоследствии тайно приносивший людей в жертву ее «сородичам».

За Короля Ночи из «Игры престолов» пояснять будет как-то странно — он, конечно, не Вася, но, как говорится, кто его не знает? Заметим лишь, что добавление Белым Ходокам лидера до сих пор кажется крайне удачным решением сценаристов. Появление в шоу Короля Ночи, во-первых, еще сильнее легитимизировало опасность армии зомби (потому что она стала более организованной и структурированной), а во-вторых — позволило Арье Старк повторить великий данк Майкла Джордана с сумасшедшим прыжком и ловкой сменой рук. Разве что вместо мяча у нее был клинок, а целью стало не кольцо, но живот злодея.

Свадьба Сансы и Рамси

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Когда речь заходит о злодеях «Игры престолов», на ум сразу же приходит Рамси Сноу, которого на экране великолепно воплотил Иван Реон. Один из самых жутких, мерзких и отбитых персонажей сериала, он был казнен Сансой Старк, которую насильно взял в жены и над которой затем долгое время измывался.

В книге, однако, этого брака не было вовсе: там Рамси (с той же целью — узаконить свой статус) женился на бывшей подруге Сансы Джейни Пуль, которую заставили выдавать себя за на тот момент бесследно пропавшую Арью. Отношения Сансы и Рамси до сих пор остаются одними из самых спорных в сериале — со временем сценаристов стали критиковать за «смакование» сцен с сексуальным насилием и пропаганду жестокого обращения с женщинами.

Отношения Миссандеи и Серого Червя

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От плохого к хорошему — любовная линия Миссандеи и Серого Червя, верных подданных-друзей Дейнерис, считается фанатами одной из самых искренних, чистых и здоровых в сериале, возглавляя всевозможные тематические топы.

В книге, впрочем, ей места не нашлось (по крайней мере, пока что — Мартин свой цикл до сих пор так и не дописал). Нет ее в «Песни льда и огня», очевидно, по той причине, что в произведении Миссандее всего 10 лет, тогда как в шоу HBO она является совершеннолетней.

Болезнь Джораха Мормонта

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Сценаристы «Игры престолов» переделали историю и другого компаньона Бурерожденной — сира Джораха Мормонта. В книге он тоже оказывается в изгнании, когда Дейнерис узнает про его изначальные намерения, однако в дальнейшем избегает своей экранной участи и не заболевает серой хворью.

При этом эпизод со спасением Тириона Ланнистера от Каменных людей, во время которого сериальный Джорах и заразился опаснейшей болезнью, есть и в «Песни льда и огня» — просто случается он с другим персонажем, которого в «Игру престолов» не добавили.

Гибель жены Робба на Красной свадьбе

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К концу третьего сезона зрители «Игры престолов» окончательно поняли — влюбляться в кого-либо из персонажей здесь нет смысла, рано или поздно их все равно убьют, причем в самый неожиданный момент. Речь, конечно, про выдающийся в плане драматургии эпизод с Красной свадьбой, где был предательски заколот Робб Старк. Вместе с ним погибла и его сериальная возлюбленная Талиса, носившая под сердцем наследника Короля Севера.

В книге же Робб по настоянию своей матери отправился в гости к Уолдеру Фрею без супруги, тем самым сохранив ее жизнь. Более того — женат он там был не на Талисе, а на Джейн Вестерлинг, которая утешила его в ночь после сообщения о гибели братьев Брана и Рикона. Назвать любимую женщину Старка Талисой и переделать ее биографию, к слову, сценаристов попросил сам Мартин: ему не хотелось, чтобы придуманную им Джейн постигла столь трагичная смерть.

«Воскрешение» Кейтилин Старк

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Еще одной жертвой Красной свадьбы стала мать Робба — Кейтилин Старк. В сериале на этом история сильной женской героини заканчивается — и это кажется большой ошибкой сценаристов и несправедливостью по отношению к оригинальному миру Мартина. В «Песни льда и огня» труп Кейтилин спустя несколько дней после убийства находят члены Братства без Знамен и (как бы) ее воскрешают — она продолжает существовать, однако это уже не мудрая и нежная женщина, а не знающее милосердия нечто, носящее имя Бессердечная. Персонаж, как ожидается, сыграет важную роль в финальных книгах цикла.

В сериале же реинкарнации Кейтилин не произошло по двум причинам: авторы не хотели снижать драматизма Красной свадьбы, а также считали, что слишком большое количество воскрешений повредит сюжету.