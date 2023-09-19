Умерла актриса Любовь Майкова — лаборантка из фильма «Вам и не снилось»

В США 18 сентября скончалась советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Зрителям она запомнилась по роли лаборантки в мелодраме «Вам и не снилось». Кроме этого, она сыграла в «Салоне красоты» Александра Панкратова-Черного, «Забытой мелодии для флейты» Эльдара Рязанова и картине «Где находится нофелет?» Геральда Бежанова с Владимиром Меньшовым в главной роли. Майкова служила в театре Малая драматическая труппа (МДТ), который основала вместе с другими артистами.

В американском городе Сиэтл скончалась полюбившаяся многим советским и российским зрителям актриса театра и кино Любовь Майкова. Это произошло 18 сентября, сообщил Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Пресс-служба института выразила искренние соболезнования родным и близким актрисы. Причина смерти актрисы пока не разглашается. Неизвестно, болела ли она в последние годы жизни.

Дебют и успех

Любовь Майкова окончила ГИТИС в 1980 году. В этом же году она с успехом дебютировала в кино, исполнив роль лаборантки в одном из легендарных советских фильмов «Вам и не снилось...», который срежиссировал Илья Фрэз. Премьера фильма состоялась 23 марта 1981 года. Картину посмотрело более 26 млн зрителей, она заняла 12-е место по итогам проката. Через год — 5 марта 1982 года — фильм показали и в Нью-Йорке под названием «Love & Lies».

В главной роли снялись 16-летний Никита Михайловский, который еще учился в школе, и 23-летняя выпускница ГИТИСа Татьяна Аксюта, которая уже успела выйти замуж. Из-за отсутствия опыта у Михайловского, многие сцены переснимали по шесть раз.

В 1985 году Любовь Майкова снялась в фильме «Салон красоты» Александра Панкратова-Черного. В 1986 году ее утвердили на съемки в комедии «Забытая мелодия для флейты» Эльдара Рязанова, в широкий прокат картина вышла через год. Фильм признали одной из лучших картин 1988 года, он получил главный приз первого Всесоюзного кинофестиваля зрелищных фильмов «Одесская альтернатива» — «Золотой Дюк».

В этом же году Майкова снялась в картине «Где находится нофелет?» Геральда Бежанова. Ее партнерами по съемочной площадке стали Владимир Меньшов и Александр Панкратов-Черный.

Несмотря на то, что актриса приняла участие в съемках только четырех фильмов, все они оказались удачными.

Основала свой театр

В 1986 году Майкова вместе с другими актерами-выпускниками театральных вузов основала театр Малая драматическая труппа. Там она сыграла Герду в «Снежной королеве» по сказке Ханса Кристиана Андерсена, Маргариту в «Ричарде III» по пьесе Уильяма Шекспира, Алину в «Дельце» по пьесе Алексея Толстого, Соню в «Незнакомке» по сценарию Юрия Клепикова, Лису в «Великом лягушонке» по пьесе Льва Устинова.

В 1989 году актриса уволилась из театра. Она решила кардинально изменить свою жизнь и эмигрировать в США. Актриса обосновалась в Сиэтле, где и прожила всю оставшуюся жизнь.