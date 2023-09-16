Мама опять покинула чат «Семья». Рассказываем, какими вышли новые «Папины дочки»

18 сентября на стриминге Start начинается показ сериала «Папины дочки. Новые» — продолжения хитового ситкома нулевых. В нем происходит все то же самое, что и в оригинале, только сбегает теперь Даша — и от Веника, оставляя его с четырьмя дочерьми. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые четыре серии перезапуска и делится впечатлениями.

«Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус», — несколько сотен раз сообщила группа «Уматурман» зрителям канала СТС в конце нулевых — начале десятых. «Папины дочки» продержались в эфире почти 6 лет, 20 сезонов, более 400 эпизодов. Они не были первым оригинальным российским ситкомом, но стали первым по-настоящему популярным: именно после «Дочек» отечественные телевизионщики стали потихоньку отказываться от адаптаций зарубежных хитов вроде «Моей прекрасной няни», «Счастливы вместе» и «Ворониных». А еще «Дочки» оказались внушительной кузницей телекадров: над шоу в свое время работали, например, Вячеслав Дусмухаметов (основатель Medium Quality, которая известна по «Что было дальше?»), Евгений Соболев и Антон Колбасов («Универ»), Максим Вахитов («Интерны») и Антон Морозенко («Холоп»).

Последняя серия «Папиных дочек» вышла в эфир десять лет назад, весной 2013 года. К тому моменту в сериале чего только не произошло. Сперва от семейного психотерапевта Сергея Алексеевича Васнецова и его дочерей Маши, Даши, Жени, Галины Сергеевны и Пуговки ушла мама Людмила Сергеевна. Потом мама вернулась, и ушел папа. Затем, в 2010-м, все уходившие вернулись, все поссорившиеся помирились, у Васнецовых-старших появились сын и внучка, а у «Папиных дочек» — первый финал, в котором герои шоу красиво уходили со съемочной площадки сериала по мотивам своей жизни.

«Мы получили шквал писем, звонков и требований вернуть на экраны полюбившуюся историю семьи Васнецовых», — сказал тогда Вячеслав Муругов, на тот момент гендиректор СТС. Проект выходил еще три года. Причем со временем все сильнее и сильнее мутировал: оттуда то частично, то полностью исчезали некоторые персонажи, Васнецовы переезжали в Подмосковье, Галина Сергеевна встречалась с принцем (не спрашивайте). Еще одного продолжения, которым угрожали в конце 410 серии, так и не последовало («Проект закрыт… Все лучшее в наших проектах живет уже в новых хитах», — говорил тогда Муругов). Но жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус.

close 100% Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (2023) START/СТС

«Мама покинула чат «Семья» — в одной из первых сцен пилотного эпизода сериала «Папины дочки. Новые» этот пуш накануне очередной годовщины свадьбы приходит Венику Васильеву и его дочерям Соне, Лизе, Диане и Арине (стало одной меньше, демографический кризис все-таки). Сцена, надо сказать, довольно душераздирающая.

Сюжет оригинальных «Папиных дочек» начинался с предательства — во всяком случае, с точки зрения самого сериала. Новые «Папины дочки» уже сами начинаются в некотором смысле с предательства — главным образом, конечно, памяти шоу-предшественника. Но дело не в том даже, что в перезапуске используется точно такая же завязка, а в том, кто пошел в расход.

Авторы «Папиных дочек» однажды уже предали Дашу, превратив ее из готки в «нормальную». Однако теперь ее лишают и этого: она, как выясняется, «не нашла себя в роли жены и матери». Проблема в том, что на протяжении долгого времени именно Даша служила стержнем семьи Васнецовых: папа был слишком олух, Маша была слишком ветренная, Галина Сергеевна была слишком погружена в свои дела, Женя — в спорт, а Пуговке было слишком мало лет. За фасадом острой на язык бунтарки скрывалась крайне эмпатичная девушка, которая лучше всех на свете знала, какого это, когда тебя бросает мама. Буквально любая из Дашиных сестер смотрелась бы логичнее и уместнее в роли сбежавшей.

close 100% Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (2023) START/СТС

Стоит, впрочем, признать: вопреки известной фразе, что никто никогда не вернется в 2007 год, «Папины дочки» вернуться туда умудрились. Также стоит признать, что ничего хорошего в этом нет, поскольку сделали они это слишком буквально. На многое в старых сериях сегодня не взглянешь без слез, но они так или иначе были продуктом своего времени. На новые серии тоже без слез не взглянешь, но у них подобных оправданий быть уже не может. Тем не менее новые «Папины дочки» вслед за старыми невозмутимо доказывают, будто отсутствующий отец, вдруг вынужденный включиться в жизнь своих дочерей, это ужасно смешно. И точно так же, как и прежде, не видят бревна в собственном глазу: совершенно не удивительно, что от мужчин в «Папиных дочках» уходят женщины, удивительно, что они делают это так поздно (и бесчеловечным образом бросают в придачу детей).

Занятно при этом наблюдать, как сам сериал старается казаться предельно современным (в традициях предыдущих двух сезонов новые серии снимались не в формате телеспектакля, характерного для классических ситкомов, а «по-взрослому»). Но все безнадежно: одна сестра здесь называет другую своим «крашем», в кадре возникает поп-ит, короче, валит какая-то бесконечная кринжатина (и куда эти тюбики, спрашивается, дели спиннеры).

close 100% Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» (2023) START/СТС

Главная проблема перезапущенных «Дочек», впрочем, не в том, что они чрезмерно архаичны (это даже мило: Васнецов-старший до сих пор каким-то образом работает семейным психотерапевтом, хотя он чудовищный терапевт с чудовищными советами; страшно подумать, какой вред этот персонаж нанес имиджу психотерапии в России). И не в том, что новое поколение по всем фронтам проигрывает старому (Васнецовы были яркими и запоминающимися ситкомными героинями, поскольку каждую получалось описать одним словом; Васильевы таким похвастаться не могут). И не в том, что они слишком полагаются на ностальгию (количество камео в первых четырех сериях, признаться, утомляет). И даже не в том, что это достаточно злой в основе своей сериал. Главная проблема в том, что это злой сериал, который считает себя добрым. Ну и странное, конечно, дело: шоу, где все без конца друг от друга уходят, само никак не может уйти и оставить нас в покое.