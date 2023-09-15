Дочь актера Михаила Ульянова нашли мертвой. Перед смертью она отдала театру вещи отца

В Москве нашли мертвой 63-летнюю художницу Елену Ульянову — дочь артиста Михаила Ульянова. До нее два дня не могли дозвониться друзья, а потом тело женщины обнаружила консьержка. Точные причины смерти пока не установлены. Знакомых Ульяновой шокировал ее уход из жизни, так как, по их словам, она не была больна. Обстоятельства смерти актрисы, ее судьба и карьера — в материале «Газеты.Ru».

На 64-м году жизни скончалась художник-график Елена Ульянова, которая родилась в семье народного артиста СССР, художественного руководителя Театра имени Вахтангова Михаила Ульянова и заслуженной артистки России Аллы Парфаньяк. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале.

Telegram-канал Shot сообщает, что тело Ульяновой нашли в ее квартире на Большой Бронной. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Издание mk.ru выяснило, что друг Ульяновой два дня не мог до нее дозвониться. Этот факт начал его беспокоить, поскольку в последнее время у женщины сильно болели ноги, из-за чего она редко выходила из дома. Друг погибшей связался с консьержкой и попросил ее открыть дверь, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда сотрудница зашла в квартиру, она увидела Ульянову, не подающую признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила более суток назад. Точные причины произошедшего пока не установлены, однако следователи считают, что смерть не носит криминальный характер.

«Выросла за кулисами театра»

В разговоре с изданием «Абзац» народный артист России Евгений Князев рассказал, что не ожидал смерти Ульяновой, поскольку она не была больна: «Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно. Это очень тяжело, я поражен».

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Ульянова продолжала поддерживать связь с театром и после смерти отца. Он сообщил mk.ru, что незадолго до смерти Елена передала театру мебель из кабинета народного артиста.

«Елена Михайловна выросла за кулисами театра. Несмотря на то, что ушел из жизни Михаил Ульянов, она сохранила с нами человеческие отношения, подарила личный архив, его личный кабинет со всеми личными вещами, который экспонируется у нас в музейной зоне», — сказал директор театра.

На 100-летие Театра имени Вахтангова Ульянова также передавала личные вещи отца и обстановку его домашнего кабинета для экспозиции, хотя многие годы хранила их неприкосновенными. Она всегда посещала премьеры и вечера в театре, даже ездила вместе с артистами на гастроли в Омск — малую родину ее отца. В 2018 году она совместно с театром открыла в городе памятник Михаилу Ульянову, а в мае 2023 года помогала открывать Дом Вахтангова во Владикавказе.

Ульянова сотрудничала с газетой «Аргументы и факты», для издания она создавала авторские офорты — гравюры на металле. Женщина выставляла свои работы в России и за границей. Кроме этого, она организовала фонд, посвященный памяти ее отца, и стала его президентом.

Семья Ульяновой

У Елены осталась дочь от брака с Сергеем Марковым — сыном известного российского поэта. Супруги встретились вскоре после окончания института. Они поженились в 1982 году, а через два года у них родился ребенок. Врачи обнаружили у девочки врожденный порок сердца. Тогда дедушка — Михаил Ульянов — добился разрешения у Горбачева на вывоз внучки за границу, чтобы пройти там лечение. В другой стране девочке сделали операцию, благодаря которой она сейчас ведет полноценный образ жизни.

По данным mk.ru, в момент смерти Ульяновой ее дочь и внуки были на отдыхе за границей.

Отец художницы Михаил Ульянов был российским и советским актером. Он наиболее известен по роли Ивана Афонина в фильме «Ворошиловский стрелок». Ульянов согласился сняться в картине из-за финансовых и жизненных обстоятельств, к тому же у него, как и у героя фильма, подрастала внучка, за которую он сильно переживал.

Актер скончался в 2007 году в возрасте 79 лет из-за проблем с почками, развившихся на фоне онкологического заболевания. Ульянов состоял в браке с Аллой Парфаньяк — актрисой, известной по фильму «Небесный тихоход». Артистка вскоре после смерти мужа перенесла инсульт, впала в кому и умерла через два года.