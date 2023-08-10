От Мурманска до Владивостока: где пройдут главные гастроли страны?

В 2023 году по всей стране идут гастроли национальных творческих коллективов из разных регионов России. ФГБУК РОСКОНЦЕРТ – организатор проекта «Мы – Россия» опубликовал расписание выступлений на вторую половину 2023 года. О том, где, какие коллективы будут выступать, и чем знаменательна эта программа — в нашем материале.

Программа «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации стартовала в 2020 году. Проект знакомит зрителей с лучшими концертными программами российских творческих коллективов. Оператором Всероссийского гастрольно-концертного плана выступает РОСКОНЦЕРТ.

По количеству участников и зрителей можно сказать, что программа пользуется большой популярностью. Так, в 2022 году в ней приняли участие 44 творческих коллектива. Они выступили на 371 концерте в 72 регионах страны. Их концерты посетили около 250 тысяч зрителей.

Новая страница программы

В этом году в программу «Мы – Россия» добавилось 18 новых коллективов, поэтому гастроли проходят с большим размахом. Так, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» из Грозного посетит с большим гастрольным туром такие города как Ижевск, Пермь, Астрахань, Салават и Пугачев. Государственный академический ансамбль танца «Вайнах» также из Грозного посетит отправится на гастроли в Тулу, Черкесск, Россошь и Лиски

«Программа РОСКОНЦЕРТа «Мы – Россия», – отмечает заместитель генерального директора творческого объединения «Премьера» Анатолий Арефьев, – сегодня является долгожданной не только для артистов, но и для зрителей, потому что расширяется география гастролей, прежде всего национальных, государственных, танцевальных, хоровых коллективов, чего раньше никогда не было. Средства, которые выделяет РОСКОНЦЕРТ для проведения гастролей российских коллективов – кавказских, татарских, башкирских и других, – направляются именно на их поддержку. Коллективы впервые выступают в тех регионах, где ранее никогда не были. Лично я хочу сказать слова благодарности РОСКОНЦЕРТу, Министерству культуры Российской Федерации за этот подарок, который является, пожалуй, основным в деятельности наших национальных коллективов, потому что мы встречаемся со зрителями, которые открывают для себя новый мир – народные песни».

Некоторым ансамблям предстоит преодолеть очень большие расстояния. Так, «Московский государственный академический театр танца «Гжель» отправится в Дальневосточный федеральный округ, в такие города, как Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток. До последнего от Москвы — более 6 тысяч километров. До Владивостока также доедет и Государственный академический Омский русский народный хор, преодолев расстояние более чем в 4 тысячи километров. А Государственный ансамбль танца «Урал» из Челябинска отправится в Дербент, расстояние до которого — почти 2,5 тысячи километров.

Директор Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева Сергей Величкин рассказал о том, какую программу представит коллектив. Оркестр будет в программе участвовать впервые.

«Спасибо РОСКОНЦЕРТу за возможность выехать в регионы и показать наше искусство, наше творчество жителям России. Программа очень важна, так как поддержка лучших коллективов страны сказывается на общем культурном развитии нашего государства, и, конечно, очень важно музыкантам также выезжать и встречаться с новой публикой, с новыми городами, и этот «клад» невозможно оценить словами и какими-то цифрами. Это то, без чего не может существовать культура и искусства и, в общем-то, культурное развитие нашей страны. В этом году наш оркестр участвует в программе впервые. Мы отметили 35-летие и покажем нашу программу, посвященную этому событию. У нас будут лучшие произведения русских композиторов», — сказал он.

С 21 по 27 августа на гастроли отправится постоянный участник программы «Мы – Россия» — знаменитый Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» из Махачкалы. Он посетит Ухту, Воркуту, Печору, Усинск и Сыктывкар. А с конца сентября по октябрь в программе заявлены 10 известных творческих коллективов, среди которых — Ансамбль русского танца «Огоньки» им. Гарри Полевого из Барнаула, Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» из Элисты, Театр танца «Казаки России» из Липецка, Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко и другие.

«Наш коллектив, — отметила автор идеи молодежного оркестра национальных инструментов «Терема» Инга Кутянская, – один из немногих, кто способен говорить с молодежной аудиторией на равных. А сегодня наша национальная культура нуждается в «продвижении» к душам молодых людей. Оркестр «Терема» знает подход, ведь самому старшему его участнику 32 года! Эти молодые ребята могут рассказать о красоте русской культуры, русского национального оркестра… Без поддержки программы «Мы – Россия» многие коллективы не смогли бы выезжать на гастроли никаким образом. Это великое начинание, здорово, что такие программы существуют в нашей стране».

Дебютанты

Многие коллективы едут на гастроли в рамках программы «Мы — Россия» впервые. В этом году уже совершили дебют множество коллективов. Среди них — Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей» из Майкопа, Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова из Владимира, Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова ВГТРК из Москвы. Также свои концерты дали Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца из Чебоксар, Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана» из Махачкалы и Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.

В августе-декабре на гастроли впервые отправятся Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» им. С.В. Балабана из Саранска, Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» из Магаса, Государственный ансамбль танца «Урал» из Челябинска и другие.

История и современность

Многие коллективы имеют интересную историю и ярко выраженную национальную идентичность. Например, Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» им. С.В. Балабана появился на базе Мордовской государственной филармонии. Сценические костюмы этого коллектива созданы на базе подлинной одежды мордовских казаков.

Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» демонстрирует многообразную танцевальную культуру ингушского народа, которая восходит к глубокой древности. Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана», побывавший на трех континентах мира – Евразии, Северной Америке, Южной Америке, был создан в 1978 году. А история Чувашского Государственного академического ансамбля песни и танца начинается в 1924 году (Ансамбль образован на базе Чувашского национального хора, который уже тогда гастролировал по всей стране). В то время музыкальные критики отмечали не только этнографический профиль хора, но и высокую исполнительскую культуру. Сегодня коллектив продолжает традиции, которые заложили выдающиеся мастера чувашского национального искусства — Павлов, Воробьев, Резников и другие.

Таким образом, три года назад, впервые с советского времени, государственные национальные коллективы объединились в программу совершенно не зря. И сделали они это под очень правильным названием «Мы – Россия», потому что оно отражает единство народов, которые населяют нашу страну. Яркие выступления талантливых ансамблей, оркестров и хоров с нетерпением ждут зрители их самых разных уголков нашей родины.