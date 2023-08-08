«Про зло тоже нужно говорить». Актер Алексей Бардуков — о новой роли, маньяках и театре

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера детективного сериала «Замаячный» с Алексеем Бардуковым в главной роли. Актер сыграл оперативника Сергея Полякова, пытающегося найти серийного убийцу девушек, среди жертв которого возлюбленная героя. В интервью «Газете.Ru» Бардуков рассказал о погружении в сценарий и сложностях в работе из-за «положительного» типажа, а также поделился воспоминаниями о дружбе с актером Владиславом Галкиным.

— Расскажите о вашем персонаже. Какие черты характера ему присущи?

— Мой персонаж — следователь Сергей Поляков, который всю жизнь прожил в городе Замаячный. В юности в его жизни случилась трагедия — и все пошло наперекосяк. Он пытался наладить жизнь, завести семью, но триггеры прошлого его не покидали. Он так и не сумел начать новую жизнь.

— Как вы готовились к роли?

— С помощью сценария, который был прекрасно написан. Это было пять или шесть лет назад: сейчас уже не помню, знал ли тогда про литературную основу истории. Кажется, не знал. Сейчас об этом много говорится, но тогда я ее не читал (речь о романе «Ничейная земля» писателя Ильи Бушмина — «Газета.Ru»). Но сценарий достаточно хорошо раскрывал моего персонажа, обстоятельства всей его жизни. Плюс — работа с режиссером. Все это помогло создать образ.

close 100% Кадр из сериала «Замаячный» Онлайн-кинотеатр KION

— Как вы считаете, нужно ли актерам читать не только сценарий, но и оригинальное произведение?

— Это не всегда нужно и полезно. Бывают истории по мотивам литературного исходника — в таком кино персонажи, события и даже обстоятельства совершенно другие, они адаптированы, изменены. Когда снимается точная экранизация, безусловно, нужно и важно ознакомиться с исходником. Но в этот раз я, честно говоря, даже не знал, что наш сценарий основан на литературном произведении. В любом случае я надеюсь, что мы не подвели автора романа.

— Интересно ли было играть этого героя?

— Безусловно, играть такого героя было интересно. Это остросюжетный жанр, а я прежде в детективных триллерах не снимался. Вообще не очень люблю смотреть кино данного жанра, потому что достаточно впечатлительный и подключающийся человек, иной раз становится даже страшно. Больше люблю добрые и светлые истории. Но все загадочное и страшное — интересно и притягательно, с самого детства. Поэтому поучаствовать было очень любопытно, я с удовольствием согласился.

— Чем еще вас привлек сериал «Замаячный»?

— Это непрямолинейная, неоднозначная история. В ней постоянно пересекаются два времени — 1990-е и 2001 год. Очень интересно было сыграть персонажа в двух состояниях. Изначально у него все благополучно, он счастлив, а затем, спустя 11 лет, все кардинально меняется — и сам герой, и его жизнь.

— Где и в каких условиях проходили съемки? Какие у вас остались воспоминания о том периоде?

— Съемки проходили в 2018 году в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Прекрасное было время — доброе, светлое, волшебное, спокойное. В России проходил Чемпионат мира по футболу, в Питере в том числе. Было очень ярко и празднично, море болельщиков на улицах, постоянное ощущение праздника. Но нам это не мешало погружаться в атмосферу сериала. Наоборот, это было для нас отдушиной — прогулки по вечернему или ночному Питеру, белые ночи, везде счастливые празднующие люди. Было здорово. Плюс, конечно же, прекрасная съемочная группа: замечательные партнеры, режиссер. Это было хорошее время.

— Возникали ли какие-то сложности во время съемок?

— Не припомню каких-то особенных сложностей. Но была одна любопытная сцена с боксом. Нужно было спарринговать с девушкой, а она — мастер спорта по боксу, профессионал, не очень знает, что такое сценический бой. В момент съемки увидел ее жесткий стеклянный взгляд, еле уворачивался от ударов. Пару раз, насколько я помню, она меня даже зацепила — несильно. Но было страшно.

close 100% Кадр из сериала «Замаячный» Онлайн-кинотеатр KION

— Смотрели ли вы документальные фильмы о реальных маньяках в рамках подготовки к съемкам?

— Как я уже говорил, все загадочное и страшное всегда интересно и притягательно. Я видел какие-то документалки, наши и зарубежные сериалы. Но специально погружаться в данную атмосферу не готов, потому что все это очень сильно во мне отпечатывается, я очень эмоциональный человек, мне это все, мягко говоря, неприятно. Достаточно было той информации, которая у меня уже имелась, фантазии, сценария и помощи режиссера.

— А сериалы вроде «Твин Пикс» и «Метода» смотрели?

— Да, смотрел и «Твин Пикс», и «Метод», тема интересная, потому что захватывающая, удерживающая зрителя до самого конца своей неизвестностью и непредсказуемостью, сюжетными поворотами. Но, опять же, больше люблю вдохновляющие, светлые, добрые истории. Конечно, такой жанр имеет право существовать — считаю, про все можно и нужно снимать. Это выбор зрителя — смотреть или не смотреть. Главное — ставить возрастной ценз, чтобы не шокировать и не травмировать детскую психику. Сам я редко смотрю подобное. Но если смотрю, то с большим интересом.

— Общественность иногда критикует фильмы и сериалы о маньяках — якобы они могут «вдохновить» психически неуравновешенных людей. Как вы считаете, нужно ли освещать эту тему?

— Любую тему нужно и можно освещать, важно только ставить ценз. Здоровый и понимающий человек соображает, что он смотрит, интересно ли ему это. Мне кажется, избегать таких тем не нужно, потому что про зло тоже нужно говорить, про него нужно знать. В нашем мире существует баланс добра и зла. Если не знать темную сторону, нельзя понять, что такое добро. Конечно, возводить таких персонажей в ранг героев нельзя. Но снимать про это нужно, чтобы люди понимали, как бороться с этим, как восстанавливать себя, как выходить из трагических жизненных ситуаций. И уже сам зритель решит, будет ли он это смотреть — и какую оценку даст увиденному.

— У вас очень положительный типаж. Становится ли это проблемой, когда нужно играть отрицательных персонажей в кино?

— Да, наверное, у меня положительный типаж. Периодически на пробах испытываю неудобство и дискомфорт, когда режиссер говорит, что я хорошо пробуюсь, все правильно делаю, но у меня слишком добрые глаза, которые не могут врать. Меня иной раз не брали на роли отрицательных персонажей — причем даже просто мошенников или негодяев. Потому что вот такие черты лица, такой типаж.

— А в театре?

— В театре все немного по-другому. Театр дает возможность перевоплотиться, попробовать разные роли. Благодаря театру «Сатирикон», в котором я работаю уже больше 20 лет, у меня были такие роли. И в «Театре на Юго-Западе» по Макдонаху была роль, и сейчас в «Сатириконе» мы репетируем спектакль «Четыре тирана» Гольдони. В общем, были такие роли, и это всегда интересно — уйти от себя, попробовать новое, проявить новые черты на сцене. Но в кино, к сожалению, это получается редко.

close 100% Кадр из сериала «Замаячный» Онлайн-кинотеатр KION

— Для какой из ролей вам понадобилось максимально отдалиться от своего настоящего характера и показать совершенно другого человека? Как это ощущалось, было ли тяжело?

— Если вспоминать кино, то таких ярких перевоплощений у меня, к сожалению, не было. Данная возможность появляется только благодаря театру. Была прекрасная роль в спектакле «Сиротливый запад», который ставил Константин Аркадьевич Райкин. Я играл одного из братьев, которые очень жестко — с любовью и ненавистью — друг с другом общаются, выясняют отношения, чуть не убивают друг друга на сцене. Было очень интересно в этом покопаться. Но в кино такого пока не бывало. Надеюсь, со временем или я как-то поменяюсь, или режиссеры и продюсеры пересмотрят отношение ко мне и моим умениям. Может, в какой-то истории это наоборот будет на пользу: такой положительный с виду персонаж окажется перевертышем и маньяком или злодеем. Так что, режиссеры, жду предложений!

— В сентябре в «Сатириконе» состоится премьера спектакля «Четыре тирана» с вашим участием. В описании постановки говорится, что артисты работают на стыке психологического театра и комедии дель арте. Какие у вас эмоции от подготовки к этому спектаклю?

— Мы сейчас как раз вышли на финишную прямую: идут прогоны для зрителя, хотя премьера состоится только в сентябре. Как я уже говорил, театр дает возможность попробовать себя в ролях, которые мне не близки, — возрастных или достаточно отрицательных. Конечно, это сложно, нужно искать в себе новые эмоции, новые образы, возможно, даже менять голос, доставать какие-то яркие черты характера, присваивать чужое. Это очень по-актерски интересно.

Как и все премьеры «Сатирикона», это яркая и злободневная история — про нас, все коллизии отношений, сложности и перипетии жизни. Каждый для себя найдет что-то узнаваемое в этой истории. Я надеюсь, она заставит тех, кто придет на спектакль, задуматься о чем-то, что-то поменять в жизни, поменять отношение друг к другу. Это вообще основная задача нашей профессии — показывать другие стороны человеческих отношений, задавать вопросы, чтобы люди, придя на спектакль, посмотрев кино или сериал, задумывались о чем-то светлом и добром и хотели поменять что-то в своей жизни.

— В вашей фильмографии немало ролей военных. Почему так получается?

— На самом деле — ролей военных у меня не так уж много. Просто так получилось, что они яркие и запоминающиеся — в первую очередь, конечно, «Диверсант». Я был воспитан на советском кино, где было немало фильмов о войне, о той же армии. Например, «Максим Перепелица», «Иван Бровкин», «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину» — перечислять можно бесконечно. Я не служил, но у меня появилось много новых знаний и навыков в этой сфере после съемок на военную тему, вождения военной техники, стрельбы, боевых искусств. Особенно после серьезной подготовки к съемкам «Подольских курсантов» — неделю актерский состав жил в части, в казармах, по уставу, маршируя в столовую и вставая по команде «Подъем!».

— Каким в вашей памяти остался Владислав Галкин, с которым вы снимались в сериале «Диверсант»?

— С Владом Галкиным связаны только теплые воспоминания, он был прекрасным человеком, замечательным партнером, хорошим другом. У нас были прекрасные отношения не только на площадке — мы периодически встречались и вне работы. Мне вообще очень повезло с моей первой работой в кино, потому что рядом оказались такие профессионалы своего дела, как Влад Галкин, Андрей Краско, Михаил Ефремов, Александр Лыков. Это была большая удача — мне, совершенно юному и неокрепшему актеру, оказаться в кругу таких профессионалов. Это была параллельная школа: я еще учился в институте — и в это время удалось пережить такой серьезный профессиональный опыт. Мы часто вспоминаем Влада Галкина, особенно когда встречаемся с Кириллом Плетневым. Жаль, что так получилось.

— Вы рассказывали, что увлекаетесь рыбалкой. Находите ли вы время для этого хобби?

— Да, рыбалку я люблю с детства. К сожалению, остается не так много времени, чтобы уделять этому увлечению какую-то серьезную часть своей жизни. Последний раз я был на рыбалке осенью прошлого года, с братом и его другом ездили в Астрахань охотиться на хищную рыбу. Очень люблю это дело, но редко получается выбраться. Когда удается, получаю огромное удовольствие.

close 100% Кадр из сериала «Замаячный» Онлайн-кинотеатр KION

— Чем еще вы любите занимать свободное время?

— Хороший вопрос! Люблю спать долго и крепко, вкусно есть, гулять много на природе с любимыми людьми, читать книги, смотреть интересное кино и сериалы. Футбол тоже люблю, раньше часто играл, у нас и в театре есть своя команда. Но из-за небольших проблем со спиной минимизирую это сейчас. Также люблю в футбол играть на приставке. И смотреть футбол, конечно же, болею за московский «Спартак». Футбол занимает достаточно большую часть моей жизни.

— Расскажите про своего сына. Что чувствуете, наблюдая его взросление?

— У меня прекрасный сын, зовут его Ваня, ему 11 лет. Очень светлый, добрый, свободолюбивый человек, каким мы его и растили с самого рождения. Он меняется, взрослеет, но больше всего меня радует, что в нем проявляются очень человеческие качества: забота, доброта, чуткость, искренность, какая-то взрослая мудрость, понимание жизни, законов морали и этики.

— Чем он увлекается — и мечтает ли уже о какой-то профессии?

— Что касается профессии, мы пробуем разные направления. Он и в спорте много что попробовал — футбол, борьбу, плавание. Мы не подталкиваем ни к чему, но даем варианты, чтобы он попробовал, нашел себя в этой жизни. Но пока нельзя сказать однозначно, что он хочет быть летчиком, моряком, актером или айтишником. Каждый год что-то меняется, он увлекающаяся натура. Станет постарше — сделает свой правильный выбор. Главное, чтобы ему нравилось. Я-то свой выбор тоже сделал только в 11 классе. Главное — заниматься любимым делом, а не ходить на работу, сожалея о своем решении.