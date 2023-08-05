«Не могла передвигаться самостоятельно». Лада Дэнс получила тяжелые травмы в ДТП

Певицу Ладу Дэнс госпитализировали с черепно-мозговой травмой, полученной в результате ДТП. По предварительной информации, певица возвращалась на такси домой после выступления по трассе М-2 «Крым». На 52-м километре машина, в которой находилась звезда, столкнулась с двумя автомобилями. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Российская певица Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Московской области. С места аварии ее эвакуировали на вертолете МЧС, сообщает Telegram-канал Shot. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло примерно в 18:20 мск на 52-м километре трассы по направлению движения от Москвы.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — отметили в полиции.

Травмы певицы

Telegram-канал Mash пишет, что после аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, ее везли на каталке.

По предварительной информации, артистка не была за рулем. Она возвращалась на такси после корпоративного выступления.

«В результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму», — сообщил представитель экстренных служб.

По другим данным, у пострадавшей также ушиб позвоночника и сотрясение мозга.

«Она в плохом состоянии»

Концертный директор Дэнс Сергей Пудовкин подтвердил «Газете.Ru», что она попала в ДТП и получила серьезные травмы. Он уточнил, что исполнительница была доставлена в Институт микрохирургии мозга.

«Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Но не знаю, сейчас проходят обследования. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились», — сообщил Пудовкин.

По словам концертного директора, виновник аварии пока неизвестен. «Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация», — констатировал он.

Карьера артистки

Лада Дэнс несколько лет работала бэк-вокалисткой у Филиппа Киркорова. Начала полноценную музыкальную карьеру в конце 1980-х в группе «Женсовет». Получив известность, стала выступать сольно. Исполнила хиты «Девочка-ночь», «Аромат любви» и «Один раз в год сады цветут». В 1997 году записала альбом «Фантазии», в который включила как свои лучшие песни, так и классические зарубежные хиты.

В 2002 году сыграла одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» режиссера Дмитрия Фикса.

Дэнс 56 лет. У нее двое детей.