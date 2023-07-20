Как вам поездка? Николас Кейдж и безумное такси в триллере «Схватка с дьяволом»

В кино выходит триллер «Схватка с дьяволом», где Николас Кейдж садится в машину к звезде двух «Отрядов самоубийц» Юэлю Киннаману и, угрожая ему пистолетом, заставляет ехать в неизвестном направлении. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, стоит ли соглашаться на эту поездку.

Не забудьте пристегнуть ремни безопасности — даже на заднем сиденье.

Главный герой (его для удобства мы будем называть просто водителем) отвозит сына к бабушке и мчит по ночному Лас-Вегасу к жене, которая вот-вот должна родить. Продвинуться дальше больничной парковки ему, однако, не суждено: там к нему в машину подсаживается второй мужчина (которого мы для удобства будем называть просто пассажиром).

Пассажир — с инфернально-красными волосами и в инфернально-красном пиджаке — берет водителя на мушку и приказывает тому ехать в неизвестном направлении. На трогательные рассказы про рожающую жену он не поддается, а только больше свирепеет, прихлебывает из фляги и размахивает пистолетом. Вскоре становится очевидно, что в салоне водителя пассажир оказался вовсе не случайно. Да и вообще все не то, чем кажется.

close 100% Кадр из фильма «Схватка с дьяволом» (2023) Capstone Group

Через 200 метров поверните налево.

К таксисту поневоле и его тревожному спутнику еще вернемся, а пока хочется придраться к переводу — «Схватка с дьяволом», конечно, никакая не «Схватка». Не вполне ясно, чем именно не угодила «Симпатия к дьяволу»: может, показалась недостаточно маскулинной, захотелось добавить чего-то из неонуаров Майкла Манна. Поэтому возникла «Схватка», которая имеет противоположное значение (и которая в оригинале у Манна на самом деле «Жара»).

Что ж, дом тот, а подъездом ошиблись: уши у ленты и правда растут из Манна, только, скорее, из «Соучастника», где киллер (Том Круз) брал в заложники таксиста (Джейми Фокса).

Поверните налево.

«Схватку с дьяволом» снял израильский режиссер Юваль Адлер, специализирующийся на сносных, что называется, триллерах. Десять лет назад он дебютировал на родине с лентой «Вифлеем», которую хорошо приняли в Венеции и Торонто, а потом даже отправляли от Израиля на «Оскар» (не сложилось).

Его следующей работой стала международная шпионская картина «Связной» с Дианой Крюгер и Мартином Фриманом. Затем вышел фильм «Секреты, которые мы храним», где Нуми Рапас (Лисбет Саландер из шведских экранизаций Стига Ларссона) боролась с призраками Второй мировой. Велосипеда Адлер в своих работах не изобретает, но в категории «Б» чувствует себя более или менее уверенно и порой способен даже преподносить сюрпризы.

Через 500 метров — съезд.

Это справедливо и в случае со «Схваткой с дьяволом». Адлер, конечно, не первым придумал запирать действие фильма в салоне автомобиля, оставляя зрителю лишь небольшую щелочку для воздуха. Кроме уже упомянутого «Соучастника» Манна, в голову приходят «Лок» Стивена Найта — или свежайший «Кентавр» с Юрой Борисовым. С подобного рода локационным аскетизмом, при котором важно держать темп, не превышать скорость, но и не тормозить поток, Адлер вполне справляется, а что до сюрприза, то он зашифрован в благополучно утерянном названии «Симпатия к дьяволу».

close 100% Кадр из фильма «Схватка с дьяволом» (2023) Capstone Group

Внимание! Впереди — камера на полосу.

Впрочем, есть и другие сюрпризы. Например, такой: это не вполне то кино, какое ждешь от ленты с красноволосым Николасом Кейджем в главной роли (он, понятно, играет отъехавшего пассажира, водителя изображает швед Юэль Киннаман из обоих «Отрядов самоубийц» и ремейка «Робокопа»).

До конца маршрута осталось 200 метров.

Хотя после «Мэнди» фильмография Кейджа, кажется, стремится к статусу полноформатной картотеки всех оттенков безумия, в рамках его актерского гения тут роль скорее серьезная. То есть для того, чтобы получить удовольствие от «Схватки с дьяволом», от Кейджевской упоротости фанатеть не нужно. Однако совсем без упоротости, по счастью, не обошлось: помимо бесподобной игры мускулами лица имеется, скажем, чудесный околотарантиновский музыкальный номер под «I Love the Nightlife» Алисии Бриджес (занятный факт: в 1979 году под этот хит танцевал Дракула в комедии «Любовь с первого укуса», а теперь вот Кейдж, только что сыгравший Дракулу в «Ренфилде»).

В таких обстоятельствах Киннаман на своем водительском кресле несколько тушуется, достойным продолжателем эстафеты экранных напарников Кейджа его не назовешь, но в какой-то момент случается блеснуть и ему.

Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой.

В конечном счете «Схватка», конечно, вещь не гениальная, но свою порцию удовлетворения от нее сложно не получить — ну, примерно как от навигатора, который в кои-то веки не вывел вероломно на платку, когда его никто не просил.