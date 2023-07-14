«Тьма сильнее света. Миром правят деньги». Пригожин — о добре и зле

Актеры Голливуда присоединились к забастовке сценаристов против Альянса продюсеров кино и телевидения — они требуют улучшить условия труда и выражают опасения, что часть их работы отнимет искусственный интеллект. Российский продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Газете.Ru» поддержал артистов, но предостерег их — в этом конфликте, на чьей бы стороне не была правда, победят деньги и власть.

Они находятся в непростом положении — это факт. Я сочувствую целой индустрии, потому что искусственный интеллект, как и нейросети, может очень сильно повлиять на работу, особенно людей в профессии.

У нас и в музыке, и в кино давно уже подменили люди, не имеющие ничего общего с образованием актерским, простите за плохое слово, — «поющие, танцующие соски».

Артист всю жизнь к этому стремится: пытается окончить вуз, посвятить себя служению профессии, по-другому назвать это нельзя. И есть люди, которые благодаря технологиям сегодня могут петь вместо них, тюнинговать, а живьем они ничего делать не умеют.

Произошла подмена понятий. Поменяли настоящий бриллиант на искусственный. Но фианит никогда не будет бриллиантом.

Можно носить железку и называть это золотом, но нельзя заменить природные богатства искусственными.

Если мы хотим получить мировую безработицу и большой конфликт, то любые подобные вещи приводят к неизбежным последствиям.

Я на стороне правды, на стороне физической силы. Технологии должны быть, должны развиваться. Мы живем в эру современных, новых технологий. Безусловно, они упрощают жизнь, но заменить искусство и лишить людей профессии — неправильно. Сейчас у человека появилась большая конкуренция, ему нужно соревноваться с искусственным интеллектом.

Думаю, не добьются актеры своего, 100% победят продюсеры. Потому что деньги правят миром.

Бодров говорил, что сила — в правде. На самом деле сила в деньгах и во власти. У кого больше власти, тот и прав. У кого больше денег, тот и прав. Прав тот, у кого больше прав. Все остальные — бесправные.

Правда, конечно, на стороне актеров. Но, к сожалению, правда без кулаков, поэтому побеждает зло.

Зло — это тьма, а она сильнее света. Пока свет и добро не будут с кулаками, тьма будет побеждать.

Пока это мирная забастовка, а физически, боюсь, у них сил не хватит. У них денег нет.