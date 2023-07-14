«Тьма сильнее света. Миром правят деньги». Пригожин — о добре и зле

Они находятся в непростом положении — это факт. Я сочувствую целой индустрии, потому что искусственный интеллект, как и нейросети, может очень сильно повлиять на работу, особенно людей в профессии.
У нас и в музыке, и в кино давно уже подменили люди, не имеющие ничего общего с образованием актерским, простите за плохое слово, — «поющие, танцующие соски».
Артист всю жизнь к этому стремится: пытается окончить вуз, посвятить себя служению профессии, по-другому назвать это нельзя. И есть люди, которые благодаря технологиям сегодня могут петь вместо них, тюнинговать, а живьем они ничего делать не умеют.
Произошла подмена понятий. Поменяли настоящий бриллиант на искусственный. Но фианит никогда не будет бриллиантом.
Можно носить железку и называть это золотом, но нельзя заменить природные богатства искусственными.
Если мы хотим получить мировую безработицу и большой конфликт, то любые подобные вещи приводят к неизбежным последствиям.
Я на стороне правды, на стороне физической силы. Технологии должны быть, должны развиваться. Мы живем в эру современных, новых технологий. Безусловно, они упрощают жизнь, но заменить искусство и лишить людей профессии — неправильно. Сейчас у человека появилась большая конкуренция, ему нужно соревноваться с искусственным интеллектом.
Думаю, не добьются актеры своего, 100% победят продюсеры. Потому что деньги правят миром.
Бодров говорил, что сила — в правде. На самом деле сила в деньгах и во власти. У кого больше власти, тот и прав. У кого больше денег, тот и прав. Прав тот, у кого больше прав. Все остальные — бесправные.
Правда, конечно, на стороне актеров. Но, к сожалению, правда без кулаков, поэтому побеждает зло.
Зло — это тьма, а она сильнее света. Пока свет и добро не будут с кулаками, тьма будет побеждать.
Пока это мирная забастовка, а физически, боюсь, у них сил не хватит. У них денег нет.