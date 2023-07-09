«Культура не должна быть за барьерами». Как проводят фестивали в России в 2023 году

28-30 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области пройдет ежегодный фестиваль «Архстояние». В интервью «Газете.Ru» один из организаторов Иван Полисский рассказал о музыкальной программе мероприятия и особенностях проведения фестивалей в России в 2023 году.

— В 2022 году тема фестиваля звучала как «Счастье есть?», в этом — «Игра в предсказания». Расскажи, как и почему вы выбрали данную тему?

— Дело в том, что Никола-Ленивец — одна из немногих арт-институций, которую можно назвать независимой. Мы существуем за счет собственных зрителей, и это заставляет нас по-особенному относиться к тому, что мы делаем. Мы ищем те темы, создаем те проекты, которые могут быть ценны нашей аудитории прямо сейчас, отвечать на то, что чувствуют и переживают наши зрители.

В прошлом году была тема «Счастье есть?», которая изначально заканчивалась восклицательным знаком. Потом начали происходить страшные и трагические вещи, и мы добавили знак вопроса в конце. В этом году мы задали тему «Игра в предсказания», потому что видим, как люди мучают себя тем, что пытаются найти образ будущего и его концепцию там, где их найти невозможно, например — в бесконечном думскроллинге. Мы реагируем на это и говорим, что будущее не определено. Мы превращаем это в игру. В кофейной гуще появляются красивые картинки, так давайте просто наслаждаться этой красотой.

— У вас есть специальный человек, который выбирает тему, или происходит что-то вроде коллективного брейншторма?

— У нас есть куратор фестиваля Антон Кочуркин, но тему мы разрабатываем всей командой. Чем больше людей, тем лучше, — так можно проверить, правильно ли мы понимаем общее настроение публики.

— Когда начинается работа над фестивалем?

— Как минимум за год надо собрать основной каркас программы. Это действительно не происходит спонтанно. Тем более что у «Архстояния» очень много архитектурных элементов, которые долго проектируются и строятся.

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— Ты отвечаешь за музыкальную программу фестиваля. Расскажи, чего ждать в этом году?

— «Архстояние» — фестиваль современного искусства, поэтому к выступлениям мы относимся как к большим музыкальным спектаклям, которые создаем прежде всего за счет работы с пространством. Основная программа стартует в субботу, 29 июля. Открытие в формате «огненной сцены»: все соберутся не у одного, а у множества костров на широком поле.

В этом году мы решили обратиться к современной композиторской музыке. Владимир Горлинский пишет для нас специально пьесу «Пиродрама», которая будет исполнена на ударных инструментах 16 музыкантами. Музыканты расставлены таким образом, что зритель, передвигаясь внутри концертного пространства, сможет услышать произведение по-разному. Геометрически расположенные 16 источников звука будут переплетаться в самые разные звуковые панно. Ну и конечно, огонь, который отдельно прописан в партитуре.

На основной сцене выступят Shortparis, Pompeya, Эдi и polnalyubvi. Ребята из чил-рейв-лейбла Leveldva превратят свой автобус, на котором они путешествуют, в одну из сцен. А импровизационная команда «Парник» займет джем-сцену, на которой музыканты будут импровизировать друг с другом в разных форматах. Всего на фестивале 7 сцен, которые будут работать как одно большое музыкальное пространство. Я надеюсь, это позволит нашим гостям подобрать то, что им по душе.

— Будут ли секретные сцены в этом году?

— Думаю, что в этом году нет. У нас уже такое количество сцен, что зритель, наверное, не успеет послушать и увидеть все.

— На «Архстоянии» выступают в основном музыканты из России. Это связано с концепцией фестиваля? Либо иностранцы просто не приезжают?

— В какой-то момент, когда иностранные музыканты перестали приезжать во время коронавируса, мы поняли, что нам это, в общем, и не нужно. Во-первых, мы стараемся со всеми музыкантами проработать их программы и интегрировать в музыкальные спектакли. И сделать это с иностранцами достаточно сложно: они «таскают» одну и ту же программу по всему миру и не хотят вносить в нее никаких корректив. Плюс ко всему мы хотим, чтобы российская публика обрела как можно больше связи с той современной культурой, которая происходит вокруг нее.

Приведу такой пример. В прошлом году многим удалось оказаться на саундчеках российских групп. И на некоторых артисты были готовы общаться со зрителями. Когда люди понимают, что персонажи из их плейлистов — это живые люди, что с ними можно взаимодействовать, возникают горизонтальные связи. Это гораздо важнее, чем просто яркий лайв от небожителя из другой страны. На мой взгляд, в России действительно существует барьер, который нужно преодолеть. Барьер непонимания того, что современная культура — это обязательная часть личной жизни, тет-а-тет с авторами, исполнителями. Культура не должна существовать за экраном, за фан-барьерами, она должна быть в личном опыте каждого.

— В этом году «Архстояние» пройдет в 17-й раз. Расскажи, что для тебя значит Никола-Ленивец?

— Я здесь оказался в возрасте шести лет. Конечно, для меня это родное место. Продолжать здесь делать фестивали — для меня естественная история, потому что у меня выработался следующий подход к жизни: создавай вокруг себя то, во что веришь. Конечно, мне повезло, что что-то начал отец (Николай Полисский, художник, основатель арт-парка Никола-Ленивец — прим. «Газета.Ru»), и в том, что это деревня, а не город, где все уже определили.

И это откликается. Многие люди приезжают сюда за этим впечатлением, за образом некой другой жизни. Не стоит ждать, что кто-то что-то тебе даст и сделает за тебя так, как тебе нужно. Россия — огромная страна, в ней много заброшенных мест, красивых, удивительных, исторически или культурно значимых. И если есть энергия, то лучше применить ее туда, где этого не хватает. Потому что, во-первых, иначе эти места исчезнут. Во-вторых, именно так можно показать альтернативный мир, который может быть важен для общей картины современной России.

close 100% Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

— Российско-украинский конфликт как-то отразился на фестивале? Стало ли сложнее его делать? Если да, то на чем именно это отразилось?

— Внешние события все время влияют на то, что мы делаем. И, честно говоря, это происходит с такой регулярностью, что само по себе уже стало нормой. Как это влияет на фестиваль? Люди, которых мы ждем к себе, и публика, с которой мы общаемся в тех же социальных сетях, пронизаны, в общем, определенного рода напряжением. И, как нам кажется, справиться с этим напряжением в обыденной жизни самостоятельно уже сложно. Поэтому люди принимают решение куда-то выбраться, увидеть что-то новое, — так, многие стали чаще ездить на фестивали в прошлом году.

А если говорить об обыденных вещах, таких как безопасность, то мы, безусловно, совершенно иным образом теперь работаем на своих событиях.

— Расскажи, пожалуйста.

— Необходимо лучше контролировать работу службы безопасности, как быстро она реагирует. Значительно увеличилось наше взаимодействие с теми государственными службами, которые отвечают за безопасность. И слава Богу, это взаимодействие достаточно гармоничное, потому что, с одной стороны, все понимают, что безопасность — это важно. С другой — что людям надо периодически куда-то выбираться и пытаться как-то наслаждаться жизнью в ситуации, когда много страхов и переживаний.

— В 2018 году представители РПЦ раскритиковали Никола-Ленивец за сожжение арт-объекта, напоминающего храм, на Масленицу. Хотя никакой религиозной символики, как и имитации храма, не подразумевалось. Это событие отразилось на работе команды? У вас есть запретные темы?

— Мы никоим образом даже не пытаемся высказываться на темы «большой земли». Наша «маленькая земля», это такое, условно говоря, островное государство, которое интересуется происходящим на «большой земле» только с точки зрения того, какие чувства испытывают люди, которые оттуда к нам приезжают. Это не наше дело — в публичном поле высказываться и рассуждать о фактах, которые там происходят. Мы не занимаемся политикой как минимум потому, что нам совершенно не хочется, чтобы какие-то высказывания или позиция одних людей раздражали других. Мы хотим, чтобы люди отбросили флаги и лозунги и увидели, что есть сообщество людей, которые хотят друг с другом провести этот уикенд и насладиться жизнью, а не выяснять, кто прав, кто виноват. Мы также не интересуемся темами религии, сексуальности, потому что нас просто это не очень волнует. Нас волнуют вопросы красоты, гармонии, поиска себя в этом огромном мире.

— Из-за ухода спонсоров многие фестивали в прошлом году потеряли значительную сумму денег. Расскажи, на что существует ваш фестиваль? Получаете ли вы господдержку?

— Государственная поддержка коммерческих мероприятий, к сожалению, почти невозможна. На мой взгляд, это серьезное упущение государственной политики в области развития культурных инициатив, потому что, по сути, это означает, что госфинансирование начинает уходить на те проекты, у которых нет жестких и четких показателей по посещаемости. Мы — как люди, которые финансово завязаны на том, сколько гостей к нам приедет, — делаем все от нас зависящее для того, чтобы гораздо больше людей соприкоснулись с культурным проектом. В результате финансирование получают чаще всего глупости, которые происходят в государственных учреждениях, на которые собираются местные жители, смотрят тривиальные танцевальные постановки в народных костюмах и расходятся с полным непониманием того, что такое русская идентичность.

Поэтому финансирование, на которое мы рассчитываем, — это билеты, которые покупают наши гости, и спонсорские интеграции, которые все еще существуют. На самом деле достаточно много российских компаний заинтересованы в том, чтобы пообщаться с нашей аудиторией. В этом году их ощутимое количество. Ну и главное, конечно, заключается в том, что «Архстояние» — это флагманский фестиваль Никола-Ленивца. И поскольку Никола-Ленивец работает 24/7 365 дней в году, часть программы остается навсегда, например, арт-объекты. Кроме того, фестиваль подогревает интерес аудитории приехать снова, допустим, зимой. Поэтому мы можем себе позволить чуть больше, чем те фестивали, которые происходят вспышкой один раз в году и должны заработать все свои деньги за один уикенд.

— Сколько людей посетило фестиваль в прошлом году?

— Фестиваль «Архстояние» крутится вокруг 6-8 тысяч человек. Я думаю, что в этом году будет чуть побольше, судя по реакции нашей аудитории. Для нас это комфортная цифра, потому что когда мы пробиваем цифру в 10 тысяч, то в парке теряется возможность уединения, общения с природой, звездным небом. А для нас это, наверное, ключевая и базовая вещь.