Снимался в «Санта-Барбаре», женился на москвичке. Умер Николас Костер

На 90-м году жизни в больнице скончался актер Николас Костер. Известным среди российских телезрителей его сделала роль Лайонела Локриджа в «Санта-Барбаре». Одна из его поклонниц москвичка Елена Бородулина в 2010 году завязала с Костером роман по переписке, а спустя три года они узаконили отношения. Актер продолжал сниматься в сериалах практически до самой смерти. Одной из последних его работ стал сериал «Новичок: федералы» (2022).

В больнице Флориды скончался 89-летний актер Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара», сообщает The Mirror со ссылкой на его дочь Диннин Костер.

«Сегодня вечером в моем сердце огромная печаль, мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в 21:01 в больнице», – написала она на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она призвала зрителей вдохновляться его творчеством. «Я буду помнить, что он всегда делал все возможное и был отличным отцом. Покойся с миром», – добавила дочь актера.

«Для меня было честью работать с ним в одной компании, и я всегда буду дорожить его дружбой и его безупречными качествами как профессионала», — написал коллега Костера по «Санта-Барбаре» Адольфо Мартинес (исполнитель роли Круза Кастильо).

Один из фанатов отметил в соцсети, что Костер «был одним из лучших». «Мы потеряли одного из величайших актеров мыльных опер всех времен», – написал другой его поклонник.

Николас Костер родился 3 декабря 1933 года в Лондоне. Его мать — американка, отец из Новой Зеландии был театральным критиком и моряком. Детство и юность будущий актер провел в основном в Калифорнии.

Для изучения актерского искусства Костер вернулся в Англию и поступил в Королевскую академию драматического искусства, играл на Бродвее и театре Виктория в Лондоне в том числе с Элизабет Тейлор.

Первую телевизионную роль Костер получил в мыльной опере NBC «Молодой доктор Мэлоун» (1958-1963). Затем он снялся в сериале «Секретный шторм» в 1964 году и в 1967-1968 годах. Костер также сыграл Джона Олдрича в мыльной опере, шедшей в прайм-тайм, «Наш внутренний мир». Среди его работ до «эпохи» «Санта-Барбары» – сериалы «Сомерсет» (1970-1976), «Другой мир» (1964-1999), «Одна жизнь, чтобы жить» (1968-2012).

Но известным Николаса Костера сделала роль Лайонела Локриджа в «Санта-Барбаре» (1984-1983). Он исполнил ее в период 1984—1988 годов, а также 1990 — 1993 годов.

Сериал стал одном из первых, показанных на территории СНГ после распада СССР. Эта мыльная опера считается одной из самых популярных и самой длинной из когда-либо транслировавшихся в России. Всего было снято 2137 серий.

Костер играл также в сериалах «Все мои дети» (1970-2011), «Факты из жизни» (1979-1988), «Беверли-Хиллз 90210» (1990-2000), «Война миров» (1988), «Звездный путь: Следующее поколение» (1987), «Она написала убийство» (1984-1996), «Закон и порядок» (1990-2010), «Молодой Папа» (2016) и других. Одной из последних работ актера стал сериал «Новичок: Федералы» (2022).

Хотя Костер прежде всего известен как актер сериалов, его неоднократно приглашали сниматься в фильмах. Например, в оскароносных исторических драмах «Вся президентская рать» (All the President's Men) и «Красные» (Reds).

В 2017 году актер был удостоен премии «Эмми» за роль мэра Джека Мэдисона в фильме «Залив».

Костер был несколько раз женат, у него трое детей: две дочери и сын. В 2010 году у него завязался роман по переписке с москвичкой Еленой Бородулиной. Она рассказывала, что влюбилась в героя Костера с первой серии «Санта-Барбары» и все эти годы мечтала о встрече с кумиром. Спустя два года отношений актер приезжал к женщине, а затем она уже переехала к нему, и они узаконили отношения.

Костер был инструктором по дайвингу и основал фонд, организующий морские прогулки и обучение подводному плаванию людей с ограниченными возможностями.