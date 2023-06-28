«Захваченный рейс»: Идрис Эльба, террористы и семь часов полета Дубай — Лондон

На Apple TV+ начинается мини-сериал «Захваченный рейс» — в нем звезда «Лютера» Идрис Эльба семь часов пытается договориться с террористами, угнавшими самолет, на котором он рассчитывал долететь из Дубая в Лондон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел шоу целиком и рассказывает, стоила ли свеч посадка на этот борт.

Самолет британской авиакомпании Kingdom Airlines вылетает из Дубая в Лондон. Спустя два часа в воздухе его захватывают вооруженные преступники, которые обрубают связь пассажиров с землей и угрожают начать убивать людей в случае невыполнения их требований. Пока правительство и спецслужбы ищут варианты решения ситуации внизу, на борту предотвратить кровопролитие пытается один из пассажиров — первоклассный бизнес-переговорщик Сэм Нельсон (Идрис Эльба), намеренный во что бы то ни стало вернуться к бывшей жене и сыну.

close 100% Кадр из сериала «Захваченный рейс» (2023) Apple TV+

«Захваченный рейс» придумали Джордж Кэй и Джим Филд Смит, авторы международной антологии «Criminal» (Кэй отдельно еще приложил руку к «Люпену»). И это ровно то, что можно ожидать от «напряженного триллера про путешествие угнанного самолета», подписанного их фамилиями: то есть напряженный триллер про путешествие угнанного самолета. Действие шоу разворачивается как бы в реальном времени: семь серий на семь часов полета с ветерком из Дубая в Лондон (по счастью, все идет в слегка ускоренном режиме — каждый час умещается в 45–50 минут, как в легендарном сериале «24 часа»).

«Захваченный рейс», наверное, не самая выдающаяся работа в карьере Эльбы, который еще в «Лютере» достиг максимальных высот в деле изображения страшно суровых мужчин со стальными нервами, способных решать, кажется, любые вопросы. Посреди здешнего мамблкор-оммажа первым двум «Крепким орешкам» он всего лишь повторно расписывается в этом своем умении. И попутно собирает плейлист эталонного британского трип-хопа из собственной фильмографии: за «Paradise Circus» Massive Attack в заставке «Лютера» теперь идет интро под «Lonely Soul» группы Unkle (раз уж опыт диджеинга не пригодился и не прижился на Netflix в виде сериала «Сделай погромче, Чарли», пускай будет так).

close 100% Кадр из сериала «Захваченный рейс» (2023) Apple TV+

«Рейс» не сильно удивляет с точки зрения жанра, однако внутри рамок этого самого жанра работает отлично: сериал, в очередной раз рассказывающий о героизме на местах, который вроде как должен спасать систему от неправильных решений, но саму систему менять, как водится, не предлагающий, постоянно держит в напряжении и умело распоряжается интригой. Судьба злополучного рейса Дубай — Лондон остается туманной до последних минут, больше половины дистанции шоу хитрым образом утаивает, кто именно и зачем все это устроил. Так продолжается вплоть до последней серии — там все переворачивается с ног на голову, и «Захваченный рейс», прежде следовавший по маршруту хорошего сериала, отклоняется от него в сторону очень хорошего (тут нужно что-нибудь пошутить про необходимость пристегнуть ремни).

Даже жаль, что у шоу не слишком много шансов спровоцировать ажиотаж. Но все, кто его посмотрит, вряд ли останутся разочарованы, и «Рейс» станет удачным продолжением проступающей у Apple TV+ линейки международных триллеров, которая пока состоит из «Тегерана» и «Связи». Единственное, что здесь стоит посоветовать, — лучше не растягивать этот маршрут на полтора месяца и посмотреть все семь серий залпом. Но, пожалуй, не в салоне самолета — худшим выбором в этом случае станет разве что «Остаться в живых».