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Культура
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Предсказал будущее, служил в полиции, любил козу. 12 интересных фактов о Джордже Оруэлле

Джордж Оруэлл родился 120 лет назад

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Джордж Оруэлл

Джордж Оруэлл

Pictures From History/Universal Images Group/Getty Images
Писатель Джордж Оруэлл (настоящее имя — Эрик Артур Блэр) родился 25 июня 1903 года в Индии, которая тогда была британской колонией. Наибольшую известность автору принес роман-антиутопия «1984», в котором он предсказал современные технологии и процессы в обществе. «Газета.Ru» собрала самые любопытные факты, связанные с жизнью и карьерой Оруэлла.

Ненавидел школу

Когда Оруэллу был один год, он вместе с матерью и сестрой Марджори переехал в Англию. В течение пяти лет будущий писатель учился в частной начальной школе Св. Киприана для мальчиков в Истборне. Через 30 лет в очерке «О радости детства» Оруэлл назвал школу «снобской», а ее владельцев — «ужасными, обладающими безграничной властью чудовищами».

«Школа Св. Киприана была дорогой и снобской школой, в процессе становления еще более снобской и, надо полагать, еще более дорогой», — написал он.

По словам Оруэлла, вскоре после поступления в школу он начал непроизвольно мочиться из-за стресса, что считалось «отвратительным преступлением» и наказывалось поркой. При этом предполагается, что писатель преувеличил школьные страдания, описанные в произведении. Очерк назвали клеветническим и опубликовали только после смерти автора в 1968 году.

Служил в полиции

В 1922-1927 годах Оруэлл служил в колониальной полиции в Бирме. Там он собрал фактуру для своего первого романа «Дни в Бирме», в который включил свои размышления о несправедливости империализма. На основе воспоминаний о службе Оруэлл также написал рассказы «Как я стрелял в слона» и «Казнь через повешение». В 1927 году он оставил службу и посвятил себя писательству.

Бедствовал в Европе

После службы Оруэлл отправился в Европу, где жил за счет случайных заработков — и параллельно писал художественную прозу и публицистику. Собирая материал для книги «Фунты лиха в Париже и Лондоне», писатель трудился мойщиком посуды в Париже и сборщиком хмеля для пивоварни в Кенте.

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Джордж Оруэлл в 17-летнем возрасте

Wikimedia Commons

Подстроил свой арест

В 1931 году Оруэлл подстроил своей арест, чтобы исследовать жизнь в тюрьме для книги «Фунты лиха в Париже и Лондоне». По словам биографа Гордона Боукера, писатель хотел «ощутить вкус тюрьмы и ближе пообщаться с бродягами и мелкими правонарушителями, в обществе которых оказался». Для этого он выпил много алкоголя и в образе малоимущего грузчика устроил скандал в общественном месте. Однако попасть в тюрьму Оруэллу не удалось: его продержали под стражей 48 часов и отпустили. Тем не менее этот опыт пригодился для эссе «Клинк».

Взял псевдоним в честь реки

С 1933 года писатель публиковался под псевдонимом, взятым в честь реки Оруэлл, протекающей в восточной части Великобритании. На ее берегу находится место, где он любил проводить время.

Был ранен в Испании

В 1936 году Оруэлл с женой Эйлин поехал в Испанию, где началась гражданская война. Он планировал внести свой вклад в «борьбу с фашизмом» с помощью нескольких материалов для газет, но позже записался добровольцем в ряды республиканцев. Через полгода франкистский снайпер ранил Оруэлла в шею. Этот опыт он описал в книге «Памяти Каталонии»:

«Я почувствовал резкий толчок, — не боль, а только сильный удар, напоминающий удар тока, когда вы вдруг коснетесь оголенных проводов; и одновременно меня охватила противная слабость — казалось, что я растворился в пустоте».

Предсказал современные технологии и процессы в обществе

В антиутопии «1984» можно найти множество процессов и технологий, которые используются в наши дни. Так, в романе он описал телекраны — большие телевизоры, через которые власти передают сообщения и наблюдают за гражданами. Аналогами телекранов можно считать телевизоры и другие гаджеты, которые прослушивают речь своих владельцев и поддерживают программы для распознавания лиц. Писатель также предсказал технологию преобразования речи в текст, создание искусственных островов, написание новостей и картин с помощью искусственного интеллекта и новояз.

Придумал термины «Большой Брат» и «холодная война»

В эссе Оруэлла «Вы и атомная бомба» впервые был использован термин «холодная война», описывающий отношения между США и СССР. Произведение было написано через два месяца после того, как американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В эссе Оруэлл описал государство «непобедимое и при этом находящееся в состоянии вечной холодной войны с соседями». Он также выразил мнение, что в силу дороговизны и редкости атомные бомбы положат конец крупномасштабным войнам, продлив вместо этого на неопределенный срок «мир, который в действительности миром не является».

Писатель также придумал такие известные слова и выражения, как полиция мыслей, Большой Брат, комната 101, двоемыслие, двухминутка ненависти, дыра памяти, министерство правды и 2 + 2 = 5.

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Джордж Оруэлл

ullstein bild/Getty Images

Рукопись «Скотного двора» могла быть уничтожена бомбой

В 1944 году немецкая крылатая ракета «Фау-1» разрушила дом Оруэлла в Лондоне. Писатель с женой Эйлин и сыном Ричардом тогда не находились в помещении. В то время Оруэлл работал в газете «Трибьюн» и проводил обеденные перерывы, тщательно копаясь в руинах в поисках своих книг и записей, среди которых была рукопись «Скотного двора». Об этом сын Оруэлла рассказал в интервью газете Ham & High.

«Он часами разгребал мусор, — поделился Ричард — К счастью, он ее нашел».

Держал козу по кличке Мюриэль

Живя с супругой в Уоллингтоне, Оруэлл ухаживал за несколькими домашними животными. Свою любимицу — козу Мюриэль — писатель даже упомянул в книге «Скотный двор». В ней коза описана как одно из самых умных и порядочных животных фермы. В архиве University College London хранится известное фото 1939 года, на котором Оруэлл кормит свою козу.

Обвинил Чарли Чаплина и Бернарда Шоу в приверженности коммунизму

В 1949 году Оруэлл, считавший себя социалистом-демократом, по своей инициативе составил список из людей, не рекомендованных к работе в британском Департаменте информационных исследований из-за их симпатии к СССР и коммунизму. Он передал знакомой сотруднице ведомства Силии Керван список из 38 человек, среди которых — Бернард Шоу, Джон Стейнбек, Джон Пристли, Чарли Чаплин и другие. Писатель также предположил, что некоторые из них являются тайными советскими агентами.

Находился под слежкой британских спецслужб

По иронии судьбы британские власти подозревали самого Оруэлла в тесной связи с коммунистами. В 2007 году было рассекречено досье, согласно которому спецслужбы следили за писателем с 1929 по 1950 год. В одной из записок от 20 января 1942 года агент Скотланд-Ярда сержант Юинг заявил, что Оруэлл обладает «продвинутыми коммунистическими убеждениями». По его словам, писателя якобы часто видели на собраниях коммунистов.

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