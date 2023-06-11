«Переполненная комната»: Том Холланд играет Билли Миллигана, но мы вам об этом не говорили

На стриминге Apple TV+ начался мини-сериал «Переполненная комната», снятый сценаристом «Игр разума» Акивой Годсманом по мотивам документального романа Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Главные роли в этом психологическом триллере исполнили Том Холланд и Аманда Сейфрид. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все десять серий «Переполненной комнаты» — и пытается рассказать о сериале без спойлеров (что невозможно).

Дэнни Салливана (Том Холланд) арестовывают после уличной стрельбы посреди Манхэттена летом 1979 года. Перед судом с ним проводит серию интервью женщина по имени Рия Гудвин (Аманда Сейфрид). В ходе этих разговоров обнаруживаются странные детали таинственного прошлого Дэнни. Когда пазл наконец складывается, юноша совершает невероятное открытие.

Описание довольно скудное и ощутимо рекламное, но в Apple отдельно просят не раскрывать ряд вещей касательно сюжета «Переполненной комнаты» (в том числе профессию героини Сейфрид). Для порядка так и поступим — не из большого, впрочем, уважения к маркетинговому отделу стриминга, а скорее в надежде продемонстрировать некоторую абсурдность, с какой шоу пытаются продвигать.

Взять хотя бы титры, развеивающие любые сомнения на 10 минуте пилота: «автор идеи Акива Голдсман» и «вдохновлено романом Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» (еще из приятного — «операторка Ксения Середа»). Что же такого мог насочинять по мотивам истории Миллигана обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «Игры разума», вообразить труда не составит.

close 100% Кадр из сериала «Переполненная комната» (2023) Apple TV

Эти странности можно было бы свалить на некоторое помутнение, поразившее рекламщиков Apple, если бы не одно обстоятельство: «Переполненная комната» сама по себе написана и снята так, будто никто никогда не слышал ни про Миллигана, ни про Голдсмана, ни про то, что последний 20 с лишним лет назад уже получил награду Американской киноакадемии за все использующиеся в шоу приемы (да, временами это буквально тот же самый фильм).

Сериал делает вид, что не проспойлерил сам себя еще до того, как его включили, и держит несуществующую интригу на протяжении шести эпизодов. Это примерно вдвое длиннее не существующей, по счастью, версии «Титаника», где Джеймс Кэмерон пытается до упора сохранять в тайне тот факт, что в конце лайнер тонет. (Кэмерон, к слову, в начале 90-х выступил соавтором первой версии сценария «Переполненной комнаты» — на тот момент еще полнометражного фильма по мотивам книжки Киза. Впоследствии режиссерами назначали Джоэла Шумахера и Дэвида Финчера, а на главную роль претендовали Мэттью Макконахи, Джонни Депп, Брэд Питт, Шон Пенн и Джон Кьюсак. Ближе всех подобрался Леонардо Дикаприо.)

close 100% Кадр из сериала «Переполненная комната» (2023) Apple TV

Как ни странно, досадное стремление «Переполненной комнаты» держать зрителя за дурака — не главный здешний грех. Куда прискорбнее, что за два с хвостиком десятилетия Голдсман, кажется, не особенно продвинулся в вопросах эмпатии и чувства такта. «Комната» делает из того-что-Apple-просит-не-называть твист, шокирующий сюжетный поворот, бульварным образом использует нелинейное повествование и ненадежного рассказчика (в отличие от, скажем, «Отца» Флориана Зеллера, где эти приемы служили совсем другой, куда более благородной цели), обнажая свою эксплуатационную натуру, — ту же, за какую «Игры разума» критиковали еще при выходе. (Диковато все это, во всяком случае, выглядит в контексте здешней претензии на реализм; М. Найт Шьямалан в «Сплите», тоже вдохновленном фигурой Миллигана, ловко прикрылся комиксом).

Шоу в целом идет по шаткой довольно дорожке, с одной стороны, вслед за «Играми» не гнушаясь дешевых банальностей и манипулятивного слезоизвлечения, а с другой, сглаживая неудобные углы: преступления реального Миллигана были, так скажем, несколько страшнее того, за что судят героя Холланда. Последнего, впрочем, явно необходимо вписать в перечень доводов за «Переполненную комнату» все-таки взяться. Это, понятно, и большая актерская задача, и тот счастливый случай, когда звезде «Человеков-пауков» выпадает возможность в самом деле поиграть (в последний раз его талант в полной мере можно было наблюдать в чудесном триллере Антонио Кампоса «Дьявол всегда здесь»). Холланд справляется с этой задачей и пользуется этой возможностью на пять с плюсом, спору нет. Другое дело, что теперь артист открыто говорит, что эта роль его «сломала», и собирается в отпуск по меньшей мере на год. Стоило ли оно того? Определенно, нет, но раз уж все уже случилось, не пропадать же добру.