Интервью с Анной Котовой — о «Бэби-туре», сходстве с Риз Уизерспун и съемках в суровых условиях

В онлайн-кинотеатре KION стартовал показ сериала «Бэби-тур» — авантюрной комедии о группе предприимчивых россиянок, планирующих перебраться за океан оригинальным способом. Они решают забеременеть и родить своих детей в Америке — тогда малыши получат гражданство США и смогут перевезти туда своих мам, когда подрастут. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Анна Котова рассказала о съемках и планах на будущее.

— В «Бэби-туре» вы сыграли многодетную мать Гелю, более ответственную и расчетливую героиню, если сравнивать ее с подругами. Какой лично вы видите Гелю?

— Действительно, я вижу Гелю ответственным человеком — она жена, мама. Да, она более материальная, заземленная. На авантюрную поездку она согласилась вслед за всеми. Подруги решили поменять что-то в своих жизнях, а Геля действует по принципу «если все, то и я». Плюс, конечно, Гелю тоже многое не устраивало в собственной реальности — например, как ведет себя муж.

— Получилось ли у авторов проекта создать комедийные женские образы, при этом не принизив героинь?

— Я еще не видела готовый сериал целиком, но надеюсь, что у нас получилось показать живых людей — женщин со своими вопросами к жизни, с мечтами и желаниями, с ограничениями, с которыми они сталкиваются на пути к исполнению этих желаний.

— Как считаете, могла ли история, показанная в сериале, произойти с женщинами из другой страны? Или, может, даже произойти с мужчинами?

— Безусловно, с мужчинами такое произойти не могло, ведь это история про женщин, которые едут рожать. На мой взгляд, это не вопрос национальности, а скорее вопрос идеи. Была популярна такая идея в двухтысячных — рожать за рубежом, уехать за лучшей жизнью. В разных странах есть свои идеи, модные в то или иное время.

— Жизнь героинь в сериале не очень радужна: монотонная работа на птицефабрике в Сибири, мужья — не подарок, отсутствие любви. И та «доброта» проекта, о которой говорят создатели, исходит именно от дружбы между героинями и их нескончаемой веры в самих себя. Есть ли в этом месседж, что один в поле не воин?

— В любом случае — каждый зритель считывает свой месседж при просмотре, так всегда было и всегда будет. Лично для меня доброта — во взаимоотношениях между людьми. Если люди, несмотря на обстоятельства, друг с другом обращаются по-человечески и по-доброму — это самое главное.

— К слову о добром отношении: вы признавались, что на съемках царила дружеская атмосфера, все старались друг друга поддерживать в непростых условиях. Что труднее всего далось во время съемок?

— Погодные условия. Когда холодно, снимать трудно. Мы были в термобелье, с теплыми стельками, всякими другими утеплениями. По сюжету приезд девочек был летом, соответственно, в кадре мы должны были быть в летней одежде и обуви. Но проблема в том, что снимали мы приезд холодной осенью. Было не очень комфортно.

— Раз уж мы говорим о съемках комедии, можете вспомнить забавный случай, который произошел во время съемок?

— Помню, мы были в центре Москвы, в баре на Китай-городе, шли от вагончиков, где нас гримировали, к месту съемок с накладными животами. Люди кругом думали, что мы действительно беременные женщины. Это было забавно и мило.

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— Вы признавались, что несмотря на обсуждаемое поклонниками внешнее сходство с Риз Уизерспун, которая вам симпатична как актриса, у вас разные амплуа. Какое у вас амплуа?

— Я разноплановая актриса, и это приятно. Есть как комедийные персонажи, так и драматические роли, лирические герои. Надеюсь, этот список будет расширяться, хотя он и так уже довольно внушительный, так что про амплуа мне сказать сложно, сейчас это достаточно размытая история.

— Вас даже вполне можно представить как участницу какой-нибудь супергероики. Кстати, если бы у вас была возможность сыграть в уже существующем фильме, какую бы роль вы исполнили?

— Я бы хотела сыграть Супервумен, это было бы интересно (смеется). Вообще, я бы сыграла в жанровом кино, мне было бы интересно. Честно, не сильно разбираюсь в персонажах по комиксам, поэтому конкретный фильм назвать сложно.

— При выборе проектов вам важнее сценарий или режиссер?

— Если сценарий будет неинтересным или тема будет непонятной, не тронет меня, я могу отказаться. Но по опыту, если это известный и хороший режиссер, вряд ли у него будет плохой сценарий, потому что хорошие режиссеры вдумчиво выбирают, над чем им работать. Дальше уже — вопрос в том, подходит история лично мне или нет, какого персонажа нужно играть. В общем, много нюансов.

— Среди ваших будущих проектов — фильм «Первое лето», где большая часть съемочной команды — дебютанты. Как вы нашли друг друга — и почему согласились сыграть?

— Продюсер, режиссер хотели со мной поработать и позвали меня в проект, мне было очень приятно. Мне понравился сценарий, хотя роль небольшая, я играю маму главного героя. Я приехала на съемки в Питер на пару дней, мы все оперативно отсняли. Было очень душевно и комфортно. Вообще, работать с молодыми талантливыми ребятами — здорово. У меня нет предубеждений относительно дебютантов: в конце концов, сегодня они снимают первое кино, а через пять лет вполне могут стать мейджорами. Такие знакомства и приятны, и полезны.

— Как считаете, сейчас молодежи легче зацепиться в индустрии, чем раньше?

— Мне кажется, сейчас молодежь более свободная и более активная, нежели 10-15 лет назад. Они быстрее соображают и понимают, что происходит. Опять же, социальные сети развиваются, с ними процессы идут быстрее. Думаю, молодым сейчас проще. Единственный совет, который я могу дать, — будьте собой и дерзайте.

— Вы раньше играли на сцене «Театра.doc». Планируете ли возобновить работу в театре, пусть и в другом?

— Пока что у меня нет потребности и желания возвращаться к работе в театре. Если они появятся, я найду такую возможность, но пока что не планирую. Сейчас у меня немного другие интересы.

— Вы также занимаетесь дубляжем, хотя в последние годы уже реже. Можно ли сказать, что озвучивание — более трудоемкая работа? Ведь можно использовать только голос.

— Это просто другая работа, в ней задействованы немного другие «актерские мышцы», скажем так. Ты работаешь голосом и эмоциональным аппаратом. Для меня это интересная работа, но сейчас в прокате стало меньше зарубежных фильмов — соответственно, и работы в этой сфере стало меньше. У озвучивания есть свои нюансы, оно требует определенных навыков, быстроты реакции. Мне это очень нравится, всегда получалось весело и интересно.

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— Вы сами смотрите кино на языке оригинала или в дубляже?

— Обычно смотрю на языке оригинала, так лучше слышно, как играет актер. Считываются эмоции, появляется полное понимание, как актер транслирует своего героя. Но если дубляж хороший, могу посмотреть и в дубляже. Когда я сама работаю над озвучиванием, всегда стараюсь максимально качественно передать то эмоциональное наполнение, которое есть в оригинале, это очень важно для правильного восприятия персонажа.

— Многие не могут переслушивать свои аудиозаписи, потому что голос слышится иначе. Вы как относитесь к записям своего голоса?

— Я уже привыкла. Раньше было странно, сейчас спокойно к этому отношусь.

— Расскажите о продолжении сериала «Сестры». Есть ли весомые отличия между первым и вторым сезонами?

— Это продолжении истории, движение, новый этап жизни у каждой из героинь. Мы увидим, какие появились новые обстоятельства, с какими новыми испытаниями пришлось столкнуться, какие возникли новые возможности узнать себя и повзаимодействовать с реалиями, в которых героини живут. Моей героине Маше в новом сезоне предстоит приблизиться к себе, понять, кто она и чего хочет. Ее ждут испытания в любви и дружбе — по этим фронтам будет много интересных событий. Она девушка бойкая, так что скучно не будет. В целом — в этом сезоне все будет еще веселее. Я очень люблю свою героиню и этот проект, с нетерпением жду возможности посмотреть, что у нас получится.