«Жив, здоров». Что случилось с Никитой Михалковым

Telegram-канал 112 сообщил о госпитализации режиссера Никиты Михалкова. По информации канала, председатель Союза кинематографистов находится в отделении хирургии сложных нарушений сердечного ритма. Однако пресс-служба режиссера в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла эту информацию. Его супруга Татьяна рассказала, что Михалков проходит плановую проверку. В январе этого года режиссер попал в больницу в связи с последствиями двусторонней пневмонии, его выписали через три недели.

Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских больниц, передает Telegram-канал 112.

«Никита Сергеевич находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Режиссер поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку», — отмечается в сообщении.

Позже его пресс-секретарь Ирина Мячина опровергла данные в разговоре с «Газетой.Ru»: «Данная информация не соответствует действительности». Других подробностей она не сообщила.

Супруга режиссера Татьяна также опровергла информацию о его госпитализации. Она рассказала Telegram-каналу SHOT, что Михалков «жив, здоров» и проходит плановую проверку состояния здоровья.

Также ситуацию прокомментировал режиссер Александр Адабашьян. Он рассказал телеканалу «Звезда», что «ничего катастрофического» в госпитализации Никиты Михалкова нет.

«Буквально вчера говорили, что будет какое-то обследование, а что за этим последует, будет ли это операция или консервативное лечение, назначат препараты — не знаю», — сказал он.

В разговоре с NEWS.ru Адабашьян подтвердил, что у Михалковы есть проблемы с сердцем, но «ничего катастрофического»: «Возрастные изменения, я сам через это прошел совсем недавно — три месяца по больницам. <...> Знаю, что он собирался этим заниматься, какими-то проблемами с сердцем, мы с ним даже на эту тему побеседовали».

Здоровье режиссера

Последний раз Михалкова госпитализировали 5 января 2023 года. Тогда у режиссера выявили двустороннюю пневмонию и подозревали COVID-19, однако позже тесты показали отрицательный результат. 9 января его перевели в реанимацию. Тогда Михалков прокомментировал многочисленные слухи о своем здоровье, он заявил, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о его здоровье.

Михалкова выписали через три недели, 27 января он объявил, что сразу возвращается на сцену. Уже 7 февраля он сыграл театре Сатиры в спектакле «12», поставленном по его одноименному фильму. «Хочу поблагодарить всех вас. Очень многие из вас беспокоились обо мне. Тут находятся врачи, которые меня лечили», — сказал он со сцены. Зрители, находившиеся на спектакле, отмечали, что Михалков выглядел бодро и не выказывал признаков проблем со здоровьем.

В ноябре 2022 года композитор Эдуард Артемьев в интервью kp.ru рассказал, что у Михалкова со спиной.

У него со спиной проблемы, он уехал в Щепачиху, в имение свое... там подлечивается, — рассказал композитор.

В 2018 году Михалков, по данным телеканала «НТВ», перенес две операции по замене тазобедренного сустава. К концу сентября 2019 году проблема не исчезла, как рассказывал сам режиссер, он перенес уже семь операций.