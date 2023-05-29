«Поехал на кастинг в Сан-Паулу»: звезду мыльных опер нашли со связанными руками под слоем бетона

Актера бразильских мыльных опер Джефферсона Мачадо нашли в ящике, зарытом под землю на глубине двух метров на заднем дворе частного дома в Рио-де-Жанейро. О пропаже артиста в конце января 2023 года заявила его мать, позже его объявили в розыск. Главным подозреваемым в деле об убийстве стал арендатор постройки. Его имя и мотив пока неизвестны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зарыт под землю, залит бетоном

В Рио-де-Жанейро на прошлой неделе обнаружили тело популярного бразильского актера мыльных опер 44-летннего Джефферсона Мачадо. Труп находился в зарытом под землю на глубине 6 футов (1,8 м) деревянном сундуке, который сверху залили бетоном, пишет британская газета Daily Mail.

Сундук откопали рядом с «умывальной комнатой» на заднем дворе жилой постройки в западном районе города — Кампо-Гранде.

Чтобы достать тело мужчины из сундука, понадобились 9 человек. По данным следствия, мужчину задушили. Об этом свидетельствует металлическая проволока, затянутая на шее актера. Также у него были связаны руки. По данным местного издания R7 News, личность жертвы удалось установили по отпечаткам пальцев.

Главный подозреваемый — мужчина, арендовавший дом, на заднем дворе которого и нашли тело Мачадо. Последний раз соседи видели его заходящим в дом, спустя несколько месяцев после исчезновения актера. По версии следователей, артист и арендатор были знакомы. Имя молодого человека пока неизвестно, мотивы — тоже.

«Как адвокату семьи Джеффа, мне поручено внимательно следить за расследованием. <...>Эта ситуация нас глубоко огорчает и возмущает в свете страданий, с которыми столкнулся Джефф», — написал адвокат семьи Мачадо Жайро Магальяйш.

Расследование продолжается.

Выдали орфографические ошибки

Бразильская звезда мыльных опер пропал в январе 2023 года. Подозрения, что актер мог пропасть, появлялись постепенно. Сначала на членов семьи Мачадо — маму и сестру — вышли зоозащитники. Они сообщили, что в доме Мачадо в Рио-де-Жанейро, где он жил один, без присмотра находятся 8 собак. Мать актера — 73-летняя Мария дас Дорес — тогда сказала, что разговаривала с сыном по телефону последний раз в конце января — он рассказывал, что приехал на кастинг в Сан-Паулу, где остановился у приятеля.

Вскоре женщина начала получать подозрительные смс-сообщения с номера телефона своего сына, от его имени. Письма были написаны с массой орфографических ошибок. Звонки родных Мачадо сбрасывал. Созваниваться он наотрез отказывался, объясняя отказ тем, что уронил телефон в воду и теперь не может звонить.

Последней каплей стала смена пароля в облачной системе на телефоне актера и изменение местоположения его мобильного. В итоге родственники обратились в полицию. Официально актера признали пропавшим без вести 9 февраля. С момента обращения в полицию до обнаружения тела прошло около четырех месяцев.

В его доме правоохранители нашли двух умерших от голода собак, остальные шестеро питомцев были перевезены в приют.

«Я начинаю сначала»

«Джефферсон был хладнокровно и жестоко убит завистливыми, злыми и, конечно же, беспринципными людьми», — написала близкая подруга семьи артиста Синтия Хилсендегер на странице актера в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

До этой записи на странице Мачадо от 2 февраля 2023 года опубликована его фотография с текстом: «Я начинаю сначала. Благодарю!».

Джефферсон Мачадо начал изучать актерское мастерство в 1997 году. В основном он играл в бразильских мелодрамах. Последний раз снимался в мыльной опере телеканала Record TV «Рейс», которая вышла на экраны в марте 2022 года. Там актер появился в образе солдата. До этого Мачадо был одним из героев фильма «Эффект плацебо», для которого в соавторстве писал сценарий.