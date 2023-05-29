«Кумир», «Секретное вторжение», «Ведьмак», «Черное зеркало» и еще 15 сериалов июня

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С 5 июня на Max

Шоубиз-драма, придуманная певцом Эйбелом Тесфайе (ранее The Weeknd) и создателем «Эйфории» Сэмом Левинсоном. В «Кумире» Лили-Роуз Депп играет юную поп-звезду, у которой после нервного срыва отменяется масштабный тур, а затем появляется новый знакомый — таинственный селфхелп-гуру и лидер культа (его на экране воплощает сам Тесфайе). Проекту, премьера которого несколько раз отодвигалась (а состоялась в итоге 22 мая на Каннском фестивале), была посвящена скандальная публикация Rolling Stone «Кумир»: как новая «Эйфория» от HBO стала извращенным «пыточным порно».