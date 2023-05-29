Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Культура

«Кумир», «Секретное вторжение», «Ведьмак», «Черное зеркало» и еще 15 сериалов июня

Какие сериалы смотреть в июне 2023 года: выбор «Газеты.Ru»

close
100%
Лили-Роуз Депп под чарами The Weeknd, Ник Фьюри против скруллов, Идрис Эльба против террористов, Кейли Куоко против серийного убийцы и финансовых трудностей, Том Холланд против Аманды Сейфрид, а также возвращение «Черного зеркала», «Медведя», «И просто так», «Ведьмака», «Праведных Джемстоунов», спин-офф «Ходячих мертвецов» и сиквел «Мужского стриптиза» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.
1

«Нэнси Дрю» («Nancy Drew») — 4 сезон

С 1 июня на The CW

Финал детективной драмы про юную сыщицу-любительницу Нэнси Дрю, которая в этой версии не только разгадывает подворачивающиеся под руку тайны, но и противостоит сверхъестественным силам.

2

«Тупик» («Deadloch») — 1 сезон

Со 2 июня на Amazon Prime Video

Комедийный нуар от двух Кейт (Маккартни и Макленнан) про двух шотландских женщин-полицейских, которые берутся за расследование убийства жителя приморской деревушки.

3

«Кумир» («The Idol») — 1 сезон

С 5 июня на Max

Шоубиз-драма, придуманная певцом Эйбелом Тесфайе (ранее The Weeknd) и создателем «Эйфории» Сэмом Левинсоном. В «Кумире» Лили-Роуз Депп играет юную поп-звезду, у которой после нервного срыва отменяется масштабный тур, а затем появляется новый знакомый — таинственный селфхелп-гуру и лидер культа (его на экране воплощает сам Тесфайе). Проекту, премьера которого несколько раз отодвигалась (а состоялась в итоге 22 мая на Каннском фестивале), была посвящена скандальная публикация Rolling Stone «Кумир»: как новая «Эйфория» от HBO стала извращенным «пыточным порно».

4

«Основано на реальных событиях» («Based on a True Story») — 1 сезон

С 8 июня на Peacock

Комедийный триллер, придуманный Крейгом Розенбергом («Пацаны», «Проповедник») и Джейсоном Бейтманом (автор и звезда «Озарка»). Риелторша (Кейли Куоко) и экс-теннисист (Крис Мессина), испытывающие финансовые трудности, решают заработать на всеобщей одержимости тру-краймом, пока в Лос-Анджелесе орудует жестокий серийный убийца.

5

«Я никогда не» («Never Have I Ever») — 4 сезон

С 8 июня на Netflix

Финал подростковой комедии о школьнице — американке индийского происхождения, которая пытается наладить жизнь после смерти отца.

6

«Переполненная комната» («The Crowded Room») — 1 сезон

С 9 июня на Apple TV+

Антология в жанре психологического триллера, первый сезон которой основан на романе Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Действие разворачивается на Манхэттене летом 1979 года: молодого человека (Том Холланд) задерживают в связи со стрельбой, его допрашивает пытливая женщина (Аманда Сейфрид). Автором шоу выступил Акива Голдсман, обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «Игры разума».

7

«Мужской стриптиз» («The Full Monty») — мини-сериал

С 14 июня на Disney+ и Hulu

Продолжение одноименной британской комедии 1997 года, получившей четыре номинации на «Оскар» (и выигравшей одну статуэтку за саундтрек), о работниках закрывшегося сталелитейного завода, которые решают зарабатывать на жизнь предельно откровенными эротическими танцами. Шоу расскажет о том, как герои живут 25 лет спустя.

8

«Праведные Джемстоуны» («The Righteous Gemstones») — 3 сезон

С 19 июня на Max

Продолжение черной комедии Дэнни Макбрайда о семействе алчных телепроповедников.

9

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» («The Walking Dead: Dead City») — мини-сериал

С 19 июня на AMC+

Очередной спин-офф «Ходячих мертвецов» — первый, действие которого будет разворачиваться после событий, описанных в оригинальном шоу. В центре сюжета — герои Лорен Коэн и Джеффри Дина Моргана, Мэгги и Ниган, которые прибывают на кишащий зомби Манхэттен, чтобы отыскать пропавшего сына Мэгги.

10

«Секретное вторжение» («Secret Invasion») — мини-сериал

С 21 июня на Disney+

Первый сериал Пятой фазы киновселенной Marvel расскажет о противостоянии экс-главы «Щ.И.Т.а» Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и группировки инопланетян скруллов, которые способны менять облик и внедряются во властные структуры по всему миру.

11

«Медведь» («The Bear») — 2 сезон

С 22 июня на Hulu

Второй выпуск комедийной драмы о молодом шеф-поваре (Джереми Аллен Уайт), который наследует загибающийся ресторанчик от старшего брата после того, как тот решает покончить с собой.

12

«Остров черепа» («Skull Island») — 1 сезон

С 22 июня на Netflix

Анимационный сериал из «Вселенной монстров» компаний Warner Bros. и Legendary Entertainment. В центре сюжета — группа исследователей, которая попадает на таинственный Остров черепа, где обитает гигантская горилла Кинг-Конг и другие исполинские монстры.

13

«И просто так» («And Just Like That…») — 2 сезон

С 22 июня на Max

Продолжение продолжения «Секса в большом городе», в котором описывается жизнь Кэрри, Миранды и Шарлотты после преодоления 50-летнего рубежа.

14

«Я — Дева» («I'm a Virgo») — 1 сезон

С 23 июня на Amazon Prime Video

Абсурдистская комедия Бутса Райли («Простите за беспокойство»), где Джаррел Джером («Лунный свет», «Когда они нас увидят», «Мистер Мерседес») изображает четырехметрового подростка, который всю жизнь рос в изоляции, пока случайно не познакомился с группой молодых политактивистов.

15

«Захваченный рейс» («Hijack») — мини-сериал

С 28 июня на Apple TV+

Триллер с Идрисом Эльбой в роли успешного бизнес-переговорщика, которому приходится воспользоваться своими умениями после того, как его самолет, летящий из Дубая в Лондон, захватывают злоумышленники. Действие шоу будет разворачиваться «в реальном времени» — семь часовых эпизодов на все семь часов рейса.

16

«Ведьмак» («The Witcher») — 3 сезон (1 часть)

С 29 июня на Netflix

Новая часть адаптации фэнтезийного цикла Анджея Сапковского про наемного охотника на монстров. Третий сезон станет финальным для Генри Кавилла в главной роли, в следующих сериях его должен сменить Лиам Хемсворт.

17

«Воин» («Warrior») — 3 сезон

С 29 июня на Max

Долгожданное продолжение экшен-сериала, снятого по идее Брюса Ли (предыдущий сезон вышел еще в 2020 году). Действие шоу разворачивается в Сан-Франциско 1870-х годов, в период войн тонгов. В центре сюжета — мастер боевых искусств, который приплывает в США из Китая в поисках сестры и невольно становится членом одной из группировок Чайнатауна.

18

«Джек Райан» («Tom Clancy's Jack Ryan») — 4 сезон

С 30 июня на Amazon Prime Video

Финал шпионского экшена по романам Тома Клэнси о цэрэушнике Джеке Райане с Джоном Красински в главной роли.

19

«Черное зеркало» («Black Mirror») — 6 сезон

В июне на Netflix

Шестой выпуск технотриллер-антологии Чарли Брукера, уходившей на четырехлетний перерыв. В новых эпизодах снялись Энни Мерфи («Шиттс-Крик»), Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Химеш Патель («Довод»), Бен Барнс («Хроники Нарнии: Принц Каспиан», «Тень и кость»), Дэниел Портман («Игра престолов»), Джон Ханна («Мумия»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Джош Хартнетт («Факультет», «Перл-Харбор»), Кейт Мара («Карточный домик», «Фантастическая четверка»), Рори Калкин («Знаки», «Крик 4»), Зази Битц («Атланта»), Клара Ругор («Дитя робота») и другие.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 460-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 460-й день
Искусство монтажа: слова Линдси Грэма о смерти русских вырвала из контекста пресс-служба Зеленского
Сенатор Грэм объявлен в розыск МВД РФ после слов о смерти русских
«Харьков присоединить»: Гладков назвал «лучший способ» решить проблему обстрелов Белгородчины
Губернатор Белгородской области заявил, что присоединение Харькова решит проблему с обстрелами
Токаев «оценил шутку» Лукашенко о вхождении Казахстана в Союзное государство
В Киеве произошли взрывы
В Молдавии объявили о намерении бороться с «российской пропагандой»
Губернатор Гладков рассказал о ДРГ, зашедших в Белгородскую область с начала СВО
Новости и материалы
Арбитр Хусаинов назвал верным пенальти за фол Дзюбы в матче «Динамо» — «Локомотив»
Подросток из Индии ввел себе ртуть, чтобы стать героем из фильма «Люди Икс»
В Подмосковье рабочий спас девушку в наушниках от приближающегося поезда и попал на видео
В Кремле прокомментировали информацию о возможном телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Власти Киева убрали надпись на русском языке с мемориальной доски Булгакову
Чемпион ОИ Кожевников — о бронзе Латвии на ЧМ-2023: раз в год и метла стреляет
В Кремле высказались о динамике реализации проектов России и Турции
В Кремле оценили возможность ответных мер на денонсацию ДОВСЕ
В МИД РФ осудили западные СМИ за попытку оправдать слова сенатора Грэма об убийстве русских
В Белоруссии спасатели помогли ребенку, застрявшему в бидоне
В Польше изучат «влияние России» на безопасность страны
Ученые сняли на видео необычное поведение осьминога во сне
Премьер-министр Испании Санчес распустил парламент страны после региональных выборов
Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова рассказала, куда переехала из России
В Варшаве захотели выяснить, почему польские офицеры «пили водку» на «Авроре»
Чат-бот ChatGPT выдумал фейковые прецеденты для суда и подставил адвоката
Хабиб поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции
Медики описали случай проникновения дезодоранта в желудок через задний проход
Все новости
Иван Стародубцев
Турецкий поток
О том, что для России означает победа Эрдогана
Тест-драйв: сможет ли Tank 500 заменить Toyota Land Cruiser
Great Wall вывел на российский рынок рамный внедорожник Tank 500
«Мечтал, чтобы Алферова от него родила»: как сложилась личная жизнь Александра Абдулова
Два брака, скандал с журналисткой, поздний ребенок: как жил Александр Абдулов
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по географии за 8 класс
Ответьте на несколько вопросов по географии и получите оценку
«Размотать клубок загадок нашего генома»: как нейросети ищут мутации в ДНК человека
Биоинформатик Кардымон рассказала о способах применения ИИ в генетике
«Победитель сегодня — Турция». Эрдоган снова стал президентом и спел
Соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал несправедливыми прошедшие в Турции выборы
Александр Абдулов. 10 фактов к 70-летию со дня рождения актера
Закончилась «Удивительная миссис Мейзел». Вот еще 10 похожих фильмов и сериалов для поклонников шоу
10 фильмов и сериалов, похожих на «Удивительную миссис Мейзел»
«У нее сильный ангел-хранитель». Что известно о нападении тигра на женщину в Приморье
Женщина выжила после нападения амурского тигра под Уссурийском
«Будет ядерное оружие у всех». Лукашенко призвал постсоветские страны вступать в союз
Лукашенко призвал Казахстан вступить в Союзное государство ради ядерного оружия
Убийца Steam Deck из Китая по цене офисного ноутбука: обзор консоли Ayaneo Air Plus
Обзор портативной консоли Ayaneo Air Plus на Windows
Эрдоган остался у власти. Как проходил второй тур выборов в Турции
Хроника второго тура президентских выборов в Турции
Военная операция на Украине. День 459-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 459-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях