«Предлагал выйти раз на раз»: что известно о скандале с лидером группы «Звери» в Самаре

Фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) стал участником скандала накануне выступления в Самаре. Как рассказывают очевидцы, музыкант что-то не поделил с гостями бара, где отдыхал. В ход пошли ругательства, стулья и предложения разобраться на улице. В итоге на место была вызывать группа быстрого реагирования. Представитель музыканта сообщил, что причиной инцидента стало слишком навязчивое и неуважительное поведение другой компании посетителей бара. В самом заведении заявили, что не в обиде на Зверя, кидаться стульями и бить посуду — поведение «истинного панка».

Фронтмен российской рок-группы Роман Билык (он же — Рома Зверь) оказался в центре конфликта в Самаре. 23 мая коллектив должен дать концерт в «Ледовом дворце», а накануне вечером он чуть не подрался в одном из местных баров.

Как рассказали очевидцы самарским СМИ, Рома Зверь выпил в одном из баров на улице Молодогвардейской в центре Самары, а затем переместился в заведение 8 Bit. Там он сцепился с одним из посетителей, кидался стульями и предлагал «выйти на улицу и разобраться раз на раз».

Shot пишет, что музыкант кидался в гостя бара семечками и вел себя вызывающе. Оппонент сначала пытался отвечать ему словами, но потом конфликт чуть не перерос в драку. В итоге несколько человек вывели Рому из заведения, а затем кто-то вызвал группу быстрого реагирования.

Конфликт также попал на видео одного из посетителей. На нем видно, как фронтмен рок-группы в белой майке что-то кричит, пытается схватить стул и броситься на мужчину.

«Газета.Ru» связалась с PR-менеджером группы «Звери» Максимом Гну, который рассказал, что Роман повел себя агрессивно, потому что столкнулся с навязчивым вниманием посетителей бара.

«Вместе с частью своей команды он отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — сообщил Гну.

Он добавил, что на предстоящем концерте коллектива инцидент никак не скажется и пригласил на выступление всех самарцев, кроме «невоспитанных ночных посетителей из бара».

По словам управляющего бара 8 Bit Дениса Дроздова, ущерб заведению был причинен незначительный, а к поступку музыканта они относятся с пониманием, поскольку оно вписывается в модель поведения настоящего панка.

«Да, была драка с участием Романа. С кем не бывает, люди отдыхают. Всех сразу разняли, чтобы не было ущерба. Бокал побили, стулья Роман кидал, но стулья у нас крепкие. Да, мы вызывали ГБР. Но на Романа мы не в обиде, он нормальный рок-н-рольщик. Роман поступил, как истинный панк, наверное, как и должен был», — пояснил Дроздов «Газете.Ru».

Днем 23 мая на страницах бара в соцсетях появилось сообщение, что предыдущая ночь выдалась жаркой с цитатой из песни группы «Звери» — «Напитки покрепче, слова покороче».

В прошлом у Романа Билыка уже были проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами. Как он сам признавался в интервью, от алкоголизма его неоднократно спасала жена Марина. Она же помогала ему бороться со «звездной болезнью». В 2022 году российские таблоиды писали, что пьяные выходки музыканта даже заставляли его супругу задуматься о разводе.