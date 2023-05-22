На съемках в Италии умер актер Рэй Стивенсон. Причины не называются

Британский актер Рэй Стивенсон скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая, однако, по данным портала TMZ, смерть артиста наступила еще накануне, 21 мая, когда он находился на съемках на итальянском острове Искья.
Как пишет газета la Repubblica, в субботу, 20 мая, Стивенсона доставили в больницу из-за плохого самочувствия, позднее его состояние ухудшилось.
«Смерть наступила в больнице Риццоли на острове. Стивенсон несколько дней снимался в «Кассино» на Искье под руководством Фрэнка Чиоты, в котором также играет Уго Дигеро. В субботу днем он заболел, что потребовало госпитализации.
Состояние актера, и без того очень тяжелое на момент госпитализации, ухудшилось, и вскоре он скончался», — говорится в публикации.
Другие подробности не приводятся. Стивенсон несколько дней не дожил до своего 59-летия — он родился 25 мая 1964 года в Северной Ирландии.
В возрасте 8 лет вместе с семьей переехал в Лемингтон (Ньюкасл-апон-Тайн), позже — в город Крамлингтон (Нортумберленд), где и провел все детство. Рэй — средний из трех сыновей пилота ВВС Великобритании и ирландки. Он мечтал стать актером с детства, но при этом считал, что это недостижимо.
Стивенсон начал работу в киноиндустрии в 1993 году, появляясь в различных телевизионных эпизодах, прежде чем получил роль в фильме 1998 года «Теория полета».
Он появлялся в таких проектах, как «Книга Илая», «Рим», «Другие парни» и «Убить ирландца». А в 2011 году получил роль Вольстагга в «Торе» Marvel, где позднее снялся еще в двух сиквелах «Тор: Царство тьмы» 2013-го и «Тор: Рагнарек» 2017 года.
Рэй также снимался в «Дивергенте», 9 эпизодах «Декстера», «Солдат Джо: Возмездие», «Черных парусах» и «Пересекая черту». Он также сыграл Скотта Бакстона в недавнем индийском хите «RRR».
«Поклонники «Звездных войн» помнят, как Рэй озвучивал персонажа Гара Саксона, появлявшегося в «Повстанцах» и «Войнах клонов». Он также сыграл одну из ролей в сериале «Асока», премьера которого состоится в конце этого года», — пишет TMZ.
В «Асоке» у Стивенсона была антагонистическая роль, а именно — роль бывшего имперского адмирала, уточняет la Repubblica.
С 1997 по 2005 годы Стивенсон был женат на актрисе Рут Геммелл. С 2005-го он состоял в отношениях с итальянским антропологом Элизабеттой Карачча, известной по съемкам сериала «Рим» — у них родились трое детей: Себастьяно Дерек, Леонардо Джордж и Лодовико.