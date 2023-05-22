На съемках в Италии умер актер Рэй Стивенсон. Причины не называются

В возрасте 58 лет умер британский актер Рэй Стивенсон. Он известен по ролям в историческом телесериале «Рим», в фильме «Король Артур» и ряде других кинолент. Артист также озвучивал персонажа Гара Саксона из киновселенной «Звездных войн» и сыграл одну из ролей в сериале «Асока». Премьера сериала состоится уже после смерти Стивенсона — в августе 2023 года. Подробнее о его актерской карьере — в материале «Газеты.Ru».

Британский актер Рэй Стивенсон скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая, однако, по данным портала TMZ, смерть артиста наступила еще накануне, 21 мая, когда он находился на съемках на итальянском острове Искья.

Как пишет газета la Repubblica, в субботу, 20 мая, Стивенсона доставили в больницу из-за плохого самочувствия, позднее его состояние ухудшилось.

«Смерть наступила в больнице Риццоли на острове. Стивенсон несколько дней снимался в «Кассино» на Искье под руководством Фрэнка Чиоты, в котором также играет Уго Дигеро. В субботу днем ​​он заболел, что потребовало госпитализации.

Состояние актера, и без того очень тяжелое на момент госпитализации, ухудшилось, и вскоре он скончался», — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся. Стивенсон несколько дней не дожил до своего 59-летия — он родился 25 мая 1964 года в Северной Ирландии.

В возрасте 8 лет вместе с семьей переехал в Лемингтон (Ньюкасл-апон-Тайн), позже — в город Крамлингтон (Нортумберленд), где и провел все детство. Рэй — средний из трех сыновей пилота ВВС Великобритании и ирландки. Он мечтал стать актером с детства, но при этом считал, что это недостижимо.

Стивенсон начал работу в киноиндустрии в 1993 году, появляясь в различных телевизионных эпизодах, прежде чем получил роль в фильме 1998 года «Теория полета».

Он появлялся в таких проектах, как «Книга Илая», «Рим», «Другие парни» и «Убить ирландца». А в 2011 году получил роль Вольстагга в «Торе» Marvel, где позднее снялся еще в двух сиквелах «Тор: Царство тьмы» 2013-го и «Тор: Рагнарек» 2017 года.

Рэй также снимался в «Дивергенте», 9 эпизодах «Декстера», «Солдат Джо: Возмездие», «Черных парусах» и «Пересекая черту». Он также сыграл Скотта Бакстона в недавнем индийском хите «RRR».

«Поклонники «Звездных войн» помнят, как Рэй озвучивал персонажа Гара Саксона, появлявшегося в «Повстанцах» и «Войнах клонов». Он также сыграл одну из ролей в сериале «Асока», премьера которого состоится в конце этого года», — пишет TMZ.

В «Асоке» у Стивенсона была антагонистическая роль, а именно — роль бывшего имперского адмирала, уточняет la Repubblica.

С 1997 по 2005 годы Стивенсон был женат на актрисе Рут Геммелл. С 2005-го он состоял в отношениях с итальянским антропологом Элизабеттой Карачча, известной по съемкам сериала «Рим» — у них родились трое детей: Себастьяно Дерек, Леонардо Джордж и Лодовико.