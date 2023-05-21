«Редкий день проходил без розог»: почему Тургенев ненавидел свою мать

Мать писателя Ивана Тургенева стала прототипом жестоких и властных помещиц в его рассказах «Муму», «Собственная господская контора» и других. Многие исследователи писали о судьбе и характере Варвары Тургеневой, которая после трудного детства получила огромное наследство от дяди и словно мстила окружающим за свое прошлое. О том, какой след Тургенева оставила в жизни сына, рассказывает «Газета.Ru».

Трудное детство

Мать писателя Варвара Петровна Тургенева (в девичестве Лутовинова) родилась 30 декабря 1787 года. Отец умер незадолго до рождения дочери, а мать не стала ее воспитывать и отдала теткам. Когда Варваре исполнилось восемь лет, мать вышла замуж и забрала ее к себе.

В течение последующих восьми лет девочка жила в ужасной обстановке — отчим ее бил и оскорблял. В 16 лет он начал проявлять к Варваре сексуальный интерес, и она решила поселиться у дяди Ивана Лутовинова.

«Он встретил племянницу без особой радости, но все-таки вошел в ее положение и оставил при себе, — пишет Юрий Лебедев в биографической книге «Тургенев» из серии «Жизнь замечательных людей». — Человек сухой и черствый, не знавший в своей одинокой жизни теплых родственных чувств, Иван Иванович совершенно не заботился о своей племяннице и не любил ее. Еще три года прошли для Варвары Петровны в полном одиночестве и периодически повторявшихся стычках с выживающим из ума, помешавшимся на своих богатствах стариком».

Известно, что дядя дал Варваре образование, но при этом контролировал каждый ее шаг и даже держал взаперти.

Наследство

В 1813 году Лутовинов скончался, подавившись персиковой косточкой, и Варвара стала наследницей его большого состояния.

«Ей было 26 лет, когда злая судьба, наконец, сжалилась над нею и неожиданно щедро сделала ее единственной и полновластной хозяйкой огромного состояния: только в орловских имениях насчитывалось 5 тыс. душ крепостных крестьян, а кроме Орловской были деревни еще и в Калужской, Тульской, Тамбовской, Курской губерниях. Одной серебряной посуды в Спасском оказалось 60 пудов, а скопленного Иваном Ивановичем капитала — 600 тыс. рублей», — пишет Лебедев.

Вместе с богатством к Варваре пришла свобода и власть. Она быстро взяла управление владениями в свои руки: при ней засевались поля с различными зерновыми культурами и льном, работали лесозаготовки и целый штат мастеров по изготовлению мебели из ореха. Во владении Варвары были водяная мельница, маслозавод и крупорушня для выработки гречневой, перловой и овсяной крупы.

Несмотря на богатство, желающих жениться на молодой помещице долго не находилось. Потенциальные женихи пугались незавидной внешности и тяжелого характера Варвары.

«Некрасивая, небольшого роста, немного сутуловатая, она имела длинный и вместе с тем широкий нос с глубокими порами в коже, отчего он казался как бы изрытым оспой. Глаза у нее были черные, злые, неприятные», — описывали ее современники.

Они также вспоминали, что у Варвары были «мужские» по тем временам увлечения, среди которых — стрельба из ружья и игра в бильярд.

Брак с Сергеем Тургеневым

По словам писателя, его отец Сергей Тургенев женился на Варваре по расчету. Он был офицером на 10 лет младше избранницы и начал общение с ней в рамках закупки лошадей для армии. Свадьба состоялась 14 января 1816 года.

«Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету: она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала», — написал Тургенев в повести «Первая любовь».

Сначала супруги жили в Орле, где в 1816 году у них родился сын Николай, а в 1818-м — Иван. Затем семья надолго переехала в имение Спасское-Лутовиново. Известно, что Тургеневы изменяли друг другу, а в 1833 году Варвара родила дочь от семейного врача Андрея Берса. Девочку помещица назвала своим именем — через много лет она стала известна как писательница Варвара Житова.

Власть над подчиненными

Среди многочисленной прислуги Варвары тяжелее всего было дворовым, которых часто секли розгами и надолго отрывали от семей, отправляя на дальние работы. У требовательной помещицы все было расписано по часам, и нарушение этого порядка было чревато серьезными наказаниями. Как вспоминали дети, Варвара часто произносила фразу «хочу — казню, хочу — милую».

Зачастую просьбы Варвары выглядели бессмысленными капризами, которым никто не смел перечить. Однажды она прочитала, что холера передается «по воздуху», и заявила помощнику: «Устрой для меня что-нибудь такое, чтобы я, гуляя, могла видеть все окружающие меня предметы, но не глотала бы зараженного воздуха!»

Когда Варвара ездила между имениями, за ее каретой всегда следовали кибитки с врачом, прачкой, горничной и кухней.

Отношения Тургенева с матерью

В своих воспоминаниях Варвара Житова писала, что мать словно «вымещала на других свое несчастное детство» и стремилась сделать все, чтобы другие испытали такие же страдания. По ее словам, больше всего это мучило Ивана Тургенева из-за его доброты. Она рассказала, что во время болезни матери в 1837-1838 годах писатель проводил у ее постели ночи, и при нем помещица становилась мягче.

«При нем она была совсем иная, и потому в его присутствии все отдыхало, все жило. Его редких посещений ждали как блага. При нем мать не только не измышляла какой-нибудь вины за кем-либо, но даже и к настоящей вине относилась снисходительнее; она добродушествовала как бы ради того, чтобы заметить выражение удовольствия на лице сына», — писала Житова.

Она отметила, что эти моменты быстро сменялись приступами гнева, а отношения матери и сына с годами становились хуже. Помещица не разделяла интерес Ивана к литературе и была разочарована тем, что Николай оставил госслужбу. Чтобы не потерять власть над детьми, она не спешила выделять даже небольшую часть своих владений под их управление. По словам Житовой, однажды Тургенев не выдержал и сказал:

«Мы были тебе всегда почтительными сыновьями, а у тебя в нас веры нет, да и ни в кого и ни во что в тебе веры нет. Ты только веришь в свою власть. А что она тебе дала? Право мучить всех».

Много лет спустя писатель признавался, что у него не осталось «ни одного светлого воспоминания» из детства:

«Матери я боялся как огня. Меня наказывали за всякий пустяк — одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся».

Образ Варвары в произведениях сына

Уже после смерти матери Тургенев начал переносить ее образ в свои произведения. В рассказе «Собственная господская контора» помещица управляла подданными как самодержавная государыня, требуя от дворовых докладов по любому поводу. Образ бабушки из «Пунина и Бабурина» также был вдохновлен Варварой Петровной. Одним из самых известных примеров героини, прототипом которого стала мать Тургенева, стала помещица из «Муму». В рассказе она описана так:

«В доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у нее продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа…».

А прототипом Герасима, по словам Житовой, стал глухонемой крепостной дворник-богатырь Варвары Петровны по имени Андрей. Помещица гордилась своим подданным и наряжала его в красивые рубахи. Но в отличие от Герасима Андрей не ушел от хозяйки и служил ей до конца жизни.