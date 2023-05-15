Гид по выставке «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» в Музее Москвы: темы и картины

До 13 июня в Музее Москвы можно увидеть работы художника и педагога-новатора Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. Творчество Петрова-Водкина — это уникальный сплав русского искусства (иконопись, фольклор, лубок) и достижений западноевропейских мастеров. Имя Марии Ломакиной относят к числу неангажированных художников первой половины XX века, творчество которой было равноудалено как от официального соцреализма, так и от авангарда. Вместе с Музеем Москвы составили гид по главным темам в картинах художников, которые можно увидеть на выставке «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым».

Образ матери

close 100% Фото предоставлено Российской галереей искусств

В работе Марии Ломакиной «Спящая» образ пожилой спящей матери предстает перед зрителем беззащитным, уязвимым и хрупким. Нет сомнений, что он наполнен чувством безграничной любви и нежности. Расположение рук акцентирует внимание на лице героини — композиционном центре этой картины. Вибрирующая живописная фактура напоминает зарождающееся в сознании человека сновидение.

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Петров-Водкин К.С. Портрет матери художника. 1909. Холст, масло. Русский музей

«Портрет матери художника» Петрова-Водкина написан за двадцать лет до работы Ломакиной — в 1909 году. Образ седовласой женщины с ясным, устремленным вдаль взглядом, наполнен просветленностью и смирением перед любыми жизненными испытаниями. В лице Анны Пантлеевны несомненно угадывается влияние иконописной традиции. Образ матери, бывшей крепостной крестьянки, воспитавшей в художнике христианские ценности, также прочитывается как архетип, но не уязвимой хрупкой женщины, как у Ломакиной, а вечной, преисполненной мудрости, любви ко всему живому и бесконечной силы святой.

Натюрморт

close 100% Фото предоставлено Российской галереей искусств

В послевоенные годы жанр натюрморта стал для многих художников, не вписывающихся в жанр соцреализма, своего рода «отдушиной». Ломакина не стала исключением. В ее натюрмортах этих лет, кажется, нет ничего экспериментального. Однако работа «Полевые цветы из Долинки» 1946 года заключает в себе определенную динамику — взгляд на вазу сверху и резкие диагонали досок. Особенно это заметно в сравнении с более декоративным натюрмортом «Цветы и персики». В этой неожиданной для натюрморта динамике легко угадать следствие обучения Ломакиной у Петрова-Водкина, для которого этот жанр был полем невероятных экспериментов.

close 100% Фото предоставлено Российской галереей искусств

После революции и в течение 1920-х годов Петров-Водкин много работает в жанре натюрморта. В нем он сумел выразить основные принципы своего художественного метода, включая «проблемы движения» как бы парадоксально это не звучало. В его натюрмортах часто можно увидеть отражающие плоскости, которые создают эффект дополнительных измерений. Например, в одном из натюрмортов 1925 года, представленных на выставке, кроме граненого стакана с водой, металлической ложки и бумажного коробка можно увидеть зеркальную поверхность, в которой отражаются эти предметы, а также, вероятно, дверной проем, что создает дополнительную глубину. Набор простых предметов в натюрмортах Петрова-Водкина предстает перед зрителем как часть мира космоса. Своим ученикам он также предлагал мыслить вне стандартных категорий: например, передать различные фактуры в одном цвете, или ощущение динамики через одни только композиционные приемы.

close 100% Фото предоставлено Российской галереей искусств

Полуостров Крым занимал принципиально разное место в творчестве Петрова-Водкина и Ломакиной. Для Кузьмы Сергеевича, впервые посетившего Крым в 1927 году, он был местом, навсегда связанным с лечением от туберкулеза, который ему диагностировали в 1929 году. Это было вынужденное место пребывания вдали от семьи и с запретом на использование красок. Здесь он в основном в ироничной манере зарисовывал свой быт на полях писем к жене и дочери.

Однако именно в год его первого посещения Крыма произошло страшное событие — землетрясение 1927 года — ставшее одним из самых разрушительных в истории. Природная катастрофа стала источником вдохновения для художника, которого еще в далеком 1905 году поразила мощь увиденного жерла Везувия. Поэтому когда все начали активно собирать вещи и покидать полуостров, Петров-Водкин отказался эвакуироваться. Результатом стала картина «Землетрясение в Крыму», в которой воплотились все принципы его художественно-теоретической системы: сферическая перспектива и фигуры людей под разным уклоном. Композиционный центр, вертикальная ось, вокруг которых заворачивается пространство — юноша, всем телом вжавшийся в столб и запрокинувший голову, словно ожидая нового толчка. Страшное событие лишено трагической экспрессии и обретает у Петрова-Водкина планетарный масштаб и вневременной характер.

close 100% Фото предоставлено Российской галереей искусств

Для Марии Ломакиной Крым был родным краем, местом, где она выросла и который горячо любила. Это не могло не повлиять на то, каким он предстает на ее полотнах. Невероятно выразительны мужские портреты крымских татар кисти Ломакиной. Портрет татарина с папиросой преисполнен внутренней энергии. Его смуглое лицо с мужественными чертами покрыто морщинами, но отведенный в сторону взгляд безразличен к оценке зрителя. Перед нами представитель гордого народа, образ, олицетворяющий силу и мощь края, напитанных солнцем полей и суровых скалистых гор. А вот пейзажи родного края Ломакиной далеки от открыточных идеализированных образов, при этом пропитаны любовью автора к этим местам. В работе «Дорога в крымских горах» выгнутая дуга линии горизонта снова напоминает о сферической перспективе. Колорит создает образ пропитанного солнцем края, несмотря на пасмурное небо.