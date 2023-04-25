Рэпер Scally Milano уехал из России после возбуждения уголовного дела

Рэпер Scally Milano уехал из России после срыва его концерта в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают, что также возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении подростков в антиобщественные действия. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. В ходе рейда силовиков с концерта увезли шестерых пьяных молодых людей, а кроме того – были услышаны антивоенные высказывания.

Рэпер Scally Milano (настоящее имя – Даниил Слонов) улетел из России в Дубай после того, как его концерт в Санкт-Петербурге был остановлен прибывшими полицейскими. Как сообщает Telegram-канал Mash,

Слонов покинул страну после возбуждения полицией уголовного дела по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

Причастные к преступлению лица сейчас устанавливаются. Максимальное наказание по статье – до четырех лет лишения свободы.

Канал также сообщает, что с концерта Scally Milano полиция увезла в участок нескольких пьяных подростков.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов направил депутатский запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он попросил его лично проконтролировать проверку «нарушений», которые якобы были замечены свидетелями на концерте Scally Milano 23 апреля в Петербурге.

Депутат заявил, что были нарушены возрастные ограничения для посетителей концерта, а также – в текстах рэпера пропагандировались наркотики и публично делались антивоенные высказывания.

По словам Романова, на концерт, предназначенный для публики старше 16 лет, смогли попасть подростки 12-14 лет.

«Артист стимулировал подростковую публику к поддержке нецензурных лозунгов антигосударственной направленности», — говорится в запросе.

Член фракции «Единой России» также выразил мнение, что Scally Milano и его продюсеры намеренно составили программу и сценарий шоу «в расчете на восприимчивую к радикальному протесту и нарко-толерантности подростковую и молодежную аудиторию».

«Такие мероприятия — вред для будущего страны. Россияне не хотят, чтобы их дети любили наркотики и ненавидели Родину. Все родители желают своим детям обратного. Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы, жили долго и счастливо в своем государстве, чтобы они любили свою Родину, а не ненавидели ее за запрет смертоносных препаратов. Увы, именно такой опасный и негативный контент создает этот юный рэпер, открывая перед нашей молодежью, как ему кажется, альтернативную жизненную дорогу: протест — наркотики — смерть. Эта дорога отрывает подростков от семьи, от родины, от нормальной человеческой жизни. Скандируя лозунги против российской армии, они не понимают, что, тем самым встают на сторону армии вражеской. Родители, держите своих детей подальше от такой, с позволения сказать, музыки», — возмущается парламентарий.

Концерт 23 апреля был прерван появлением полицейских. По данным СМИ, силовики увидели, что во время шоу подростки и молодые люди употребляли алкоголь и наркотики.

Сам Даниил Слонов после инцидента опубликовал в своем Telegram-канале заявление.

«Надеюсь быть услышанным. Если вы считаете, что я веду и пропагандирую деструктивный образ жизни: я не употребляю ничего, и даже не пью алкоголь, я абсолютно чист и могу это доказать.

Я родился и жил в маленьком городе, где все свое детство и юношество видел алкоголь, наркотики, насилие, несправедливость и прочую грязь… Моя мать зависимая. И сейчас находится в клинике. <…> Мой отец сейчас находится в СИЗО, у меня очень трудный период в жизни, и мне нужно помогать отцу также. Мои родители пили всю мою осознанную жизнь, все время мы жили бедно», — заявил артист.

Он также подчеркнул, что «за весь год не высказывался против СВО, и наоборот, говорил, что любит страну, которая дала ему жизнь, свою родину».

Слонов заявил, что он – не «концентрированное зло» (такую характеристику его творчеству дал в запросе депутат Романов).

«И многие мои поклонники понимают и знают это: это все лишь поток мыслей и творчество. <…> Люди знают, что я хороший человек: я всегда бережно и уважительно отношусь к своим фанатам», — добавил рэпер. По его словам, фанатов привлекает в его творчестве «выход из этого мрака», а все остальное — «глупый и банальный юмор».

Московский концерт Scally Milano после рейда в Санкт-Петербурге был отменен, передает со ссылкой на источники Telegram-канал Shot.