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Любил дуэли, жил с аборигенами, сосватал Пушкина: чем известен граф Федор Толстой-Американец

Почему Пушкин назвал дядю Льва Толстого «холопом» и «картежным вором»

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Федор Толстой. Портрет работы неизвестного художника

Федор Толстой. Портрет работы неизвестного художника

Wikimedia Commons
Русский авантюрист Федор Толстой по прозвищу Американец был одним из самых неоднозначных представителей русской аристократии первой половины XIX века. Он славился крутым нравом и общительностью, а также пристрастием к карточным играм, дуэлям и путешествиям. О наиболее ярких моментах из биографии Толстого-Американца рассказывает «Газета.Ru».

Увлекался поединками

Льву Толстому, самому известному представителю графской ветви рода Толстых, Федор Иванович приходился двоюродным дядей. По воспоминаниям современников, уже в детстве он отличался крепким здоровьем, физической силой, выносливостью, уверенностью и жестким характером.

«Толстой был человек эксцентрический. То есть имел особый характер, выходивший из обыкновенных светских форм, и во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее. Тогда было в моде молодечество, а гр. Толстой довел его до отчаянности»,

— вспоминал писатель Фаддей Булгарин.

После окончания Морского корпуса в декабре 1797 года Толстой поступил в элитный Преображенский полк в чине портупей-прапорщика, — помогли влиятельные родственники. В марте 1799 года за какую-то повинность его выписали в гарнизонный полк Петропавловской крепости, а вскоре вернули в гвардию. 27 сентября того же года Толстого произвели в подпоручики.

Согласно публикации в журнале «Русский архив» от 1898 года со ссылкой на рассказы некоего Г. В. Грудева, в 1803 году полковник Егор Дризен отчитал Толстого за опоздание, за что тот плюнул командиру в лицо. После этого Толстой якобы серьезно ранил Дризена на дуэли.

«Американец граф Толстой наплевал на полковника Дризена. Была дуэль, и Толстого разжаловали. Тогда он отправился в кругосветное путешествие под командой Крузенштерна», — говорится в журнале.

В книге «Дуэли. Оружие, мастера, факты» в разделе об Американце Александр Кулинский отметил, что достоверно известно о двух убитых противниках Толстого-Американца — капитане Генерального штаба Брунове и прапорщике Александре Нарышкине. Обе дуэли произошли во время Шведской войны. При этом двоюродная племянница Толстого Мария Каменская писала, что ее дядей было убито 11 человек:

«Убитых им на дуэлях он насчитывал одиннадцать человек. Он аккуратно записывал имена убитых в свой синодик. У него было 12 человек детей, которые все умерли в младенчестве, кроме двух дочерей. По мере того, как умирали дети, он вычеркивал из своего синодика по одному имени из убитых им людей и ставил сбоку слово «квит». Когда же у него умер одиннадцатый ребенок, прелестная умная девочка, он вычеркнул последнее имя убитого им и сказал: «Ну, слава богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив».

Отправился в кругосветное путешествие

Чтобы избежать наказания за ранение Дризена, Толстой решил отправиться в кругосветное путешествие на корабле «Надежда» капитан-лейтенанта Ивана Крузенштерна вместо своего двоюродного брата — художника Федора Петровича Толстого, имевшего примерную репутацию. В первое кругосветное плавание русских кораблей были снаряжены два парусных корабля «Надежда» и «Нова», которыми командовал Иван Крузенштерн.

Во время остановки на одном из тихоокеанских островов Толстой приобрел ручного орангутана, ставшего любимцем экипажа. Однажды Федор Иванович проник в каюту Крузенштерна и показал питомцу, как заливать чернилами бумагу. Когда Толстой оставил орангутана в одиночестве, тот закрасил ценные дневники Крузенштерна. Капитан посчитал, что чернильница опрокинулась из-за шторма, а сам Толстой рассказывал всем свою версию истории.

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Wikimedia Commons

Это была далеко не единственная проделка графа на корабле — его племянница Каменская рассказала, что дядя постоянно придумывал «непозволительные шалости» и перессорил всех офицеров и матросов.

«Старичок корабельный священник был слаб на вино. Федор Иванович напоил его до сложения риз и, когда священник как мертвый лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печатью, украденной у Крузенштерна. Припечатал и сидел над ним; а когда священник проснулся и хотел приподняться, Федор Иванович крикнул: «Лежи, не смей! Видишь, казенная печать!» Пришлось бороду подстричь под самый подбородок», — вспоминала Каменская.

В конце концов Крузенштерн не выдержал проделок Толстого и приказал высадить его на Камчатке. Также существует версия, что на самом деле граф продолжил самостоятельное путешествие с американских островов.

Стал авторитетом среди алеутов

После высадки с «Надежды» Толстой добрался до острова — до какого именно, доподлинно неизвестно (либо один из Алеутских островов, либо остров Ситка). Там граф встретился с аборигенами и заслужил среди них почет и уважение. Причиной такого отношения могли стать уверенность Толстого, а также татуировки, которые он делал во время остановок на других островах (у тихоокеанских народов рисунки на теле считались признаком знатного происхождения). Как утверждал сам граф, аборигены-островитяне предлагали ему стать их вождем.

Вскоре на Аляске граф сел на русское торговое судно и доплыл до Петропавловска, откуда по земле добрался до Петербурга. После этой поездки его окрестили Американцем.

Участвовал в войнах

После возвращения в Петербург Толстого арестовали, сослали на гауптвахту и запретили ему въезд в столицу. До 1808 года он служил в крепости Нейшлот Выборгской губернии, а вскоре подружился с князем Михаилом Долгоруковым. Во время Русско-шведской войны 1808-1809 годов граф стал адъютантом Долгорукова. В сражении под Иденсальми князь был убит, а Толстой чудом выжил.

Когда Толстой стал командиром разведывательного отряда в рамках операции на берегу Ботнического залива, корпус под предводительством Михаила Барклая-де-Толли смог без потерь совершить ледовую переправу через пролив Кваркен и зайти в город Умео. Несмотря на военные успехи, Толстой снова себя дискредитировал из-за буйного нрава. Он поссорился с сослуживцем, ранил его на дуэли и отправился в ссылку в Калугу.

В 1812 году Толстой в качестве добровольца пошел оборонять Москву и принял участие в Бородинском сражении, где был тяжело ранен в ногу. Командование отметило мужество графа, и по окончании Отечественной войны его восстановили в чинах, сделали полковником и вручили Орден св. Георгия IV степени.

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Карл Густав Гиллберг. «Битва в Ратане вблизи Умео», 1809 год

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Любил азартные игры

Третьей страстью Толстого после путешествий и поединков были карточные игры. Он имел репутацию талантливого и не всегда честного игрока. Граф не скрывал, что иногда хитрит, и объяснял это так: «Только дураки играют на счастье, а ошибки фортуны надо исправлять». По словам Булгарина, любимыми играми Толстого были квинтич, гальбе-цвельве и русская горка — то есть, те игры, где можно прикупать карты.

«Поиграв несколько времени с человеком, Толстой разгадывал его характер и игру, по лицу узнавал, к каким мастям или картам он прикупает, а сам был тут для всех загадкой, владея физиономией по произволу, — вспоминал Булгарин. — Такими стратагемами он разил своих картежных совместников».

В играх граф выигрывал большие суммы и с легкостью с ними расставался. Однажды он даже думал свести счеты с жизнью, оказавшись на грани банкротства. Его спасла возлюбленная и будущая жена — танцовщица Авдотья Максимовна Тугаева. Она помогла Толстому выплатить долги с помощью своих накоплений и дорогих подарков.

Дружил с литераторами

Поселившись в Москве, Толстой завел дружбу с князем Петром Вяземским, Александром Пушкиным, Василием Жуковским, Константином Батюшковым и другими представителями литературного круга. Особенно граф дружил с Вяземским, который тепло отозвался о нем в письме Тургеневу:

«Более всех вижу и ценю здесь во многих отношениях Толстого, который человек интересный и любопытный».

В своей «Старой записной книжке» Вяземский опубликовал много анекдотов о Толстом, а также посвятил ему несколько стихотворений.

«Американец и цыган, // На свете нравственном загадка, // Которого как лихорадка // Мятежных склонностей дурман // Или страстей кипящих схватка // Всегда из края мечет в край, Из рая в ад, из ада в рай», — так Вяземский охарактеризовал друга в одном из стихотворений.

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Федор Толстой. Рисунок Пушкина

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Для многих персонажей известных произведений Толстой послужил прототипом. Среди них — секундант Ленского Зарецкий в романе «Евгений Онегин» Пушкина, гусар граф Турбин, описанный как «картежник, дуэлист, соблазнитель» в повести «Два гусара» Льва Толстого, Долохов в «Войне и мире» и другие. В комедии «Горе от ума» Грибоедов упоминает факты о Толстом в монологе Репетилова:

«Но голова у нас, какой в России нету, // Не надо называть, узнаешь по портрету: // Ночной разбойник, дуэлист, // В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, // И крепко на руку нечист».

В целом граф был доволен характеристиками, но попросил уточнить, что в формулировке «на руку нечист» речь идет о картах: «А то подумают, что я взятки беру».

Сосватал Пушкина

В письме историку Михаилу Семевскому близкий друг Пушкина Алексей Вульф писал, что в 1826 году в одной из карточных игр Толстой обманул поэта. Затем, по словам автора, он написал обидные для Пушкина слова драматургу Александру Шаховскому, который распространил эти слухи. Что именно сообщил Толстой, неизвестно.

В это время Пушкин уезжал в ссылку на юг и по-приятельски попрощался с Толстым. Позднее, когда обидный отзыв дошел до поэта, он посвятил Американцу едкие эпиграммы, называя его «холопом», «картежным вором» и «невеждой при звезде». После словесной перепалки Пушкин вызвал обидчика на дуэль, которая не состоялась.

Постепенно благодаря усилиям друзей (в особенности Сергея Соболевского) противников удалось помирить. Примирение получилось прочным, и Толстой стал одним из литературных друзей Пушкина. В 1829 году поэт поручил Толстому сватать за него Наталью Гончарову. Сватовство получилось не совсем удачным, потому что Гончарова и ее мать на тот момент не сразу приняли предложение Пушкина (причиной была названа молодость девушки).

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Портрет Федора Толстого. Художник Филипп Рейхель, 1846 год

Wikimedia Commons

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