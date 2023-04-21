От Бритни Спирс до Волочковой: звезды, которые «застряли» в прошлом

Некоторые артисты, чей пик карьеры пришелся на начало 2000-х, предпочитают не изменять своему изначально выбранному стилю. Несмотря на осуждения, они отказываются следовать трендам и считают привычные наряды своей изюминкой. «Газета.Ru» рассказывает о Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Анастасии Волочковой и других знаменитостях, которые словно «застряли» в прошлом.

close 100% Бритни Спирс Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В начале карьеры Бритни Спирс была иконой стиля, задавая тренды на мини-юбки с заниженной талией, открытые топы и короткие обтягивающие платья. Яркий гламурный образ юной певицы копировали тысячи девушек по всему миру. Сегодня 41-летняя звезда, несмотря на свой возраст, не спешит отказываться от подобных вещей. В своих соцсетях она демонстрирует эпатажные танцы в откровенных нарядах, которые уже стали ее «фишкой».

close 100% Пэрис Хилтон AP/Global Look Press

В начале нулевых Пэрис Хилтон была главным примером стереотипной гламурной блондинки, которая предпочитала одеваться во все розовое. В частности, она заложила моду на знаменитые велюровые спортивные костюмы. С годами страсть Хилтон к розовому не угасла, но оттенки этого цвета во многих ее вещах стали более сдержанными. При этом привычные «кукольные» наряды до сих пор присутствуют в гардеробе светской львицы.

close 100% Аврил Лавин Global Look Press

За 20 лет образ Аврил Лавин почти не изменился — в 38 лет она выглядит той же девушкой-подростком с черной подводкой век, светлыми волосами и одежде в стиле глэм-рок. В конце 2022 года певица выпустила седьмой альбом и удивила поклонников сменой имиджа, выйдя на публику со стрижкой каре. Судя по соцсетям, новый образ не пришелся Лавин по душе, и она отращивает прежнюю длину волос.

close 100% Дженнифер Энистон AP

Визуально Дженнифер Энистон практически не изменилась за последние два десятка лет. Она остается верной своему стилю и продолжает носить сдержанную одежду без лишних деталей. Прическа, цвет волос и фигура актрисы также остаются неизменными. Она редко отходит от своего привычного образа на экране, но в 53 года удивила поклонников перевоплощением в фильме «Загадочное убийство-2» для платформы Netflix. Ради роли Энистон сменила привычный имидж — стала более гламурной.

close 100% Мэрайя Кэри Global Look Press/AP

Блестящие облегающие платья в пол с откровенным декольте — неизменная деталь гардероба Мэрайи Кэри. За годы карьеры в ее жизни произошло многое: набор веса, похудение, рождение детей, развод, помолвка и расставание, но страсть к обтягивающим платьям была с ней всегда. В настоящее время Кэри обладает совершенной фигурой, которую демонстрирует на светских мероприятиях в женственных нарядах.

close 100% Гвен Стефани AP

Певица Гвен Стефани долгие годы ассоциируется у публики с леопардовым принтом. При этом она идет в ногу со временем, выбирая трендовые вещи с любимой расцветкой. Знаменитость также не меняет предпочтения в макияже и прическе: на протяжении всей карьеры она использует ярко-красную помаду и красит волосы в тотальный блонд.

Анастасия Волочкова

close 100% Анастасия Волочкова РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова часто становится объектом критики из-за своего стиля. В 47 лет она продолжает носить экстремальные мини, розовые «кукольные» наряды, обувь на высокой платформе, платья с рюшами и подолом, как на выпускной в начале 2000-х. Но менять свой образ в соответствии с трендами и советами стилистов танцовщица не спешит.

Бьянка

close 100% Бьянка РИА Новости/ТАСС

Уроженка Минска Бьянка (Татьяна Липницкая) начала музыкальную карьеру в 2003 году, назвав свое творчество «русским народным R'n'B». В нем сочетались американский урбан и русский поп-фолк с его частушками и фольклорными мотивами. В клипах на свои песни Бьянка исполняла сложные танцы в откровенных нарядах. Сейчас 37-летняя певица в повседневной жизни предпочитает закрытую свободную одежду в стиле хип-хоп. В соцсетях Бьянка часто привлекает к себе внимание смелыми мини-юбками и танцами в белье, за что некоторые подписчики ее критикуют. В комментариях к постам певицы пользователи рекомендуют ей «сменить стилиста» и «одеваться по возрасту».