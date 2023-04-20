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«Семья путает нас на фотографиях»: Макконахи не может решиться пройти ДНК-тест на родство с Харрельсоном

Вуди Харрельсон заявил, что Макконахи может быть его братом по отцу

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Вуди Харрельсон и Мэтью Макконахи в кадре из сериала «Настоящий детектив»

Вуди Харрельсон и Мэтью Макконахи в кадре из сериала «Настоящий детектив»

HBO
Друзья и коллеги по сериалу «Настоящий детектив» Вуди Харрельсон и Мэтью Макконахи могут оказаться братьями. Возможно, у них общий отец. 14 апреля Макконахи рассказал, что его мама, вероятно, знала отца Харрельсона: примерно 54 года назад они могли встретиться, когда Войд Харрельсон — грабитель и наемный убийца — находился на свободе после отбывания наказания. Сегодня на шоу Стивена Кольберта Вуди Харрельсон подтвердил историю матери Макконахи. Ситуацию может прояснить ДНК-тест, но Мэтью пока отказывается его делать.

На шоу Стивена Кольберта 61-летний актер Вуди Харрельсон подтвердил, что его друг и коллега по сериалу «Настоящий детектив», 53-летний актер Мэтью Макконахи, может быть его братом по отцу. Харрельсон, как и Макконахи до него, вспомнил о совместной поездке с матерью Макконахи, Мэри Маккейб, в Грецию. Тогда она рассказала, что примерно 54 года назад знала отца Харрельсона, и сделала паузу, которую актер охарактеризовал «тревожной или интересной».

Харрельсон уточнил, что за девять месяцев до рождения сына Маккейб могла иметь роман с его отцом, временно расставшись с Джеймсом Дональдом Макконахи. Он также отметил, что Мэтью не торопится сдавать ДНК-тест.

«Ему нелегко на это решиться. Он думает, что потеряет отца, а я говорю — нет, ты получишь еще одного отца и брата», — сказал Харрельсон.

Историю своей матери Макконахи рассказал 14 апреля:

«Несколько лет назад в Греции мы сидели и болтали о том, как близки мы и наши семьи. И мама говорит: «Вуди, а я знала твоего отца». И все расслышали многоточие после слова «знала». Это было «ЗНАЛА» со смыслом».

Также Макконахи рассказал, что они с Харрельсоном дружат семьями и родственники часто путают их на фотографиях.

«Вы знаете, где начинаюсь я и где заканчивается он, и где начинается он, а заканчиваюсь я, всегда было как неясная грань. И это часть наших дружеских отношений, верно? Мои дети называют его дядя Вуди. Его дети называют меня дядей Мэтью. И вы видите наши фотографии, и моя семья думает, что на многих фотографиях он - это я. Его семья думает, что на многих фотографиях я - это он», — рассказал Макконахи.

Чарльз Харрельсон

Известно, что отец Вуди, Чарльз Харрельсон, был наемным убийцей. Первый срок Чарльз получил в 1960 году за вооруженное ограбление, но отсидел всего пять месяцев, впоследствии был оправдан. Позже он признавался в десятках убийств в 1960-е годы.

В 1973 году он попал в тюрьму за исполнение заказного убийства. Свою работу он оценил в $2 тыс. Его осудили на 15 лет, но выпустили уже через пять за примерное поведение.

В 1981 году Чарльз Харрельсон получил сразу два пожизненных срока за убийство федерального судьи Джонатана Вуда. С пособников Харрельсона, которые его сдали, были сняты все обвинения. Жена Чарльза Джо Энн по совокупности обвинений в лжесвидетельстве и преступном сговоре, получила 25 лет тюрьмы.

В 2003 году сдавший Чарльза Джамиль Чагра отказался от своих слов и заявил, то Харрельсон не убивал федерального судью Вуда. Харрельсон-младший пытался возобновить следствие и суд, но безуспешно.

Также Чарльз приписывал себе убийство Джона Кеннеди, но следствие отвергло эти заявления, не найдя никаких подтверждений. Однако существует теория, что он все-таки связан с убийством президента и помогал убийце Кеннеди Ли Харви Освальду в подготовке. Однако позже сам Харрельсон признавался, что никак не связан с этим делом и говорил о своей причастности к убийству Кеннеди просто чтобы продлить себе жизнь в тюрьме.

Вуди навещал Чарльза регулярно с того момента, когда узнал, что отец в тюрьме. Он умер в тюрьме от сердечного приступа в 2007 году в возрасте 68 лет.

«Мой отец — один из самых красноречивых, начитанных, обаятельных людей, которых я когда-либо знал. Тем не менее, я только сейчас оцениваю, заслуживает ли он моей преданности или дружбы. Я смотрю на него как на человека, который мог бы быть другом больше, чем тот, кто был отцом», — говорил Вуди Харрельсон об отце.

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