Интервью с Юрием Стояновым — о фильме «Пять процентов» и дружбе с Виктором Сухоруковым

В Санкт-Петербурге завершились съемки комедии «Пять процентов» режиссера Дмитрия Светозарова. Актер Юрий Стоянов сыграл в фильме забытого скульптора Ферапонтова, который выдает найденные в подсобке картины за свои. Также в картине снялись Виктор Сухоруков, Дмитрий Лысенков и другие. В интервью «Газете.Ru» Стоянов заявил, что отказался бы сниматься в ленте без Сухорукова, а также рассказал о появлении молодых поклонников благодаря «Вампирам средней полосы» и TikTok.

— Как вы получили роль Ферапонтова? Ее написали под вас, вы проходили кастинг или были приглашены без прослушивания?

— Писать роль под артиста кажется мне странным подходом. Можно иметь в виду актера. Но это вопрос к режиссеру прежде всего. Но могу точно сказать, что не было у меня соперников — людей, также претендующих на эту роль. И кастинга не было — ни у меня, ни у Вити. Мы без проб в этот фильм попали. Я вообще не пробуюсь в кино уже давно. По-моему, с Витей та же самая история.

— Что означает название фильма «Пять процентов»?

— Гонорар от продажи картин. Его все делят и делят, и вот, считайте, ничего не остается.

close 100% Пресс-служба фильма «Пять процентов»

— Известно, что у фильма непростая судьба, его долго не могли снять…

— Да, фильм долго откладывался, это давняя история. Сроки все время корректировали. Но и я, и Витя так горели этой историей, так хотели наконец-то встретиться в кадре — вообще впервые, по большому счету, — что очень много переносов делали, отказывались от других работ. И это очень тяжело было скорректировать.

— В чем были сложности?

— Вопросы в основном были финансовые. Сложности с финансированием. Это же не попкорновое кино, не аттракционное.

— Почему вы зацепились за этот сценарий, чем он вас заинтересовал?

— Знаете, я бы не сценарий обсуждал. Здесь можно обсуждать две вещи. Точнее, два имени, сыгравших главную роль. Во-первых, это предложение исходило от Мити Светозарова. И сценарий для меня оказался на втором месте, потому что я понимал, что случайного сценария в данном случае уже не могло быть по определению. Это моя третья работа с ним, и я уже знаю, какими принципами он руководствуется, когда снимает кино. Знаю о его невероятной системности, перфекционистской подготовке к фильму. Это такая выверенность, такая дотошность, такая детализация, что сценарий читают, скажем так, для приличия. Но сценарий замечательный. Я бы назвал это питерским кино. Во-вторых, помимо фамилии Светозаров, для меня была очень важна фамилия Сухоруков. Честно вам скажу — я бы не снимался, если бы в этом фильме не было Вити.

close 100% Пресс-служба фильма «Пять процентов»

— Почему его участие так важно?

— Объясню. Мы познакомились почти 50 лет назад. Мы были однокурсниками, жили в одной комнате, через всю жизнь пронесли теплое дружеское, человеческое отношение друг к другу. Но оно никогда не было партнерским. Мы не партнерствовали даже в институте! У нас не было ни одного отрывка, в котором мы вместе были заняты. Разве что в дипломном спектакле мы очень условно, символически контактировали. Когда-то в «Городке» Витя снимался, потом в шоу «100ЯНОВ», но это не кино. Мы в полном метре работаем вместе впервые — причем как два персонажа, очень тесно связанных друг с другом.

— На экране будет много кадров с улиц Петербурга — или это не главное основание называть кино «питерским»?

— Даже если Питера привычного, открыточного в нем не будет, он все равно будет Петербургом, потому что эти персонажи, явления и истории абсолютно питерские. Это питерская мифология — люди, типажи, интерьеры, в которых фильм снимается. И любовь к этому городу, и нелюбовь — потому что здесь прожита жизнь моего персонажа.

— Как вы думаете, может ли фильм понравиться молодым зрителям? Допустим, вашей младшей дочери.

— Молодые смотрят молодых, и это нормально. Молодые любят молодых — это тоже нормально. Не могу точно ответить на вопрос о том, пойдут ли на такой фильм молодые. Я не пиарщик, не киношный маркетолог, мне тут говорить тяжело. А сказать, что я думаю, — значит оттолкнуть какую-то аудиторию.

Понимаете, есть же гипотетическая аудитория конкретного фильма. А есть еще аудитория наша с Витей! Как ни странно, они могут не совпадать. То есть может создаться ощущение, что у этого фильма не может быть молодой аудитории: да, в кадре присутствуют молодые, но главные герои совсем не молоды. Они из тех людей, возраст которых в Советском Союзе было принято называть периодом дожития. Мы, конечно, посмеемся с Витей над этой формулировкой, но она до недавнего времени действительно существовала. Не думаю, что много молодежи захочет посмотреть на то, как доживают... Но есть аудитория моя и Витина, и опросы показывают, что в ней очень много молодых людей. Особенно в последнее время.

— Это наверняка связано с успехом «Вампиров средней полосы»?

— У Вити, возможно, это случилось за счет того, что новую жизнь обретают те картины, в которых он сыграл раньше.

— Вы имеете в виду «Брата»?

— Да. Ну а у меня, может быть, за счет «Вампиров». И за счет абсолютно по-новому ожившего в TikTok и во всех соцсетях «Городка». Потому что, оказывается, он был снят так, что очень легко форматируется в минутный хронометраж. И на любое событие в нем можно найти комментарий, на любой вопрос найти ответ.