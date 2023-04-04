«Сансара»: Павел Деревянко и Кристина Асмус попадают во временную петлю под песню Басты

6 апреля в Okko выходит сериал «Сансара» с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус. Его сюжет строится вокруг персонажей, живущих с обратным отсчетом времени. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина разбирается в хитросплетениях истории, в которой судьбу героев определяет не столько индийская философия, сколько русский рэп, а очевидная рифмовка с «Днем сурка» проигрывает более интересной параллели с повестью братьев Стругацких.

Главный герой Андрей (Павел Деревянко) — циничный и жадный сотрудник банка. Скуп он не только на выдачу кредитов, но и на проявление человеческих эмоций. В багаже у него неудачный брак, довольно прохладные отношения с мамой, хитрые финансовые махинации с друзьями и череда быстрых свиданий через Tinder — не жизнь-сказка, но Андрей как-то справляется. Пока сам герой покорно тянет эту лямку, судьба перетасовывает карты и выдает ему неожиданный козырь. После своего очередного дня рождения Андрей просыпается в дне предыдущем, и с каждым новым пробуждением отсчет времени идет в обратную сторону — персонажа Деревянко настырно тянут назад в прошлое.

Синопсис намекает на параллель с заученным наизусть «Днем сурка», однако при просмотре становится понятно, что у «Сансары» намного меньше общего с комедией имени Билла Мюррея, чем с фантастической повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Потому что это не история героя, застрявшего на месте, но сюжет про человека, идущего по собственной жизни задом наперед.

close 100% Кадр из сериала «Сансара» (2023) Okko

О произведении Стругацких размышляет и сам Андрей — представленная советскими классиками идея контрамоции (движения во времени в обратную сторону) чуть ли не единственная зацепка, за которую может и пытается ухватиться растерянный персонаж. Есть еще загадочная Надя (Кристина Асмус) — то ли девушка, а то ли виденье. Пока Андрей будет носиться по Питеру в поисках выхода из этой внезапной петли времени, Надя станет возникать на его пути словно из ниоткуда в надежде указать верный путь. Но Андрей слеп и глух к сложным метафорам жизни, в мистицизм не верит и очень долго свой новообретенный опыт принимает за качественный пранк друзей: надо же, как хитро разыграли эту партию, и ведь почти поверил.

Однако каждый новый день и переворачивающийся не туда календарь на заставке мобильного постепенно уверяют героя, что привычной логикой произошедшее не понять. Поход к врачу доказывает, что он не умер и это не страшные муки в каком-нибудь лимбе, у него нет никаких серьезных заболеваний и опухолей мозга, влияющих на восприятие мира, да и разыгрывать его никто не пытался. Наоборот, кажется, что это он сам рассказывает всем не очень смешной и заезженный анекдот.

Самому Андрею, естественно, тоже не до смеха, но Надина подсказка о том, что вырваться из магической петли времени можно, только если исправить ошибки прошлого, все равно остается неуслышанной. Герою с атрофированным навыком рефлексии сложно увидеть эту причинно-следственную связь. Говоря проще, Андрей искренне считает, что никаких ошибок прошлого у него нет. Эта позиция укрепляет его механизм самозащиты, но отбрасывает все дальше назад во времени, изолируя от мира: кому ни расскажи о происходящем, никто не верит.

Тем более что близкое окружение героя в плане поддержки достаточно сомнительно: тех немногих женщин, с которыми у него могли сложиться порядочные человеческие отношения (бывшая жена Катя в исполнении Анны Старшенбаум и мама, которую сыграла Ольга Лапшина), он уже много лет держит на расстоянии, а все остальные не задерживаются ни в его постели, ни в его жизни. Близкие друзья больше заняты своими проблемами, да и насколько честна их дружба — вопрос, который обратный отсчет времени тоже испытает на прочность.

close 100% Кадр из сериала «Сансара» (2023) Okko

Еще хуже обстоят дела на работе: несерьезное отношение Андрея к своему делу оборачивается серьезными проблемами с начальством. Его начальник в лице экс-резидента Comedy Club Виктора Васильева кажется если не близким родственником, то братом по духу персонажа Кевина Спейси из «Несносных боссов» — человеком, в подчинении которого невозможно работать, а любой словесный контакт с ним обжигает психологическим абьюзом.

Единственная «отдушина» — сослуживица Марина (Ольга Сутулова), женщина с неустроенной личной жизнью и недообследованным синдромом жертвы из треугольника Карпмана. Однако ее роль в судьбе героя, как и остальных женских персонажей в «Сансаре», увы, сводится лишь к тому, чтобы заполнить пустоту в бреши неидеальной жизни Андрея.

В общем, если коллега — то тайно влюбленная и несчастная, чье качество жизни почему-то определяется только степенью взаимности, полученной от мужчины в ответ; если подарок герою от друзей, то обязательно резиновая кукла из секс-шопа; если секретарша, то конечно же, оказывающая оральные ласки начальнику; а если героиня-проводник, то не столько загадочная, сколько своя в доску, тут же бросающая личные дела ради решения проблем героя. И даже у бывшей жены Андрея нет своей убедительной автономной линии сюжета в отрыве от него.

Эта сомнительная оптика на представленных персонажей, чей личный диапазон варьируется от карикатурного злодейства до марионеточной покорности, отражается и на самой истории. Пилот шоу, который отдельно снял Сергей Коротаев и после которого проект подхватила Мария Агранович, кажется слишком рваным и расшатанным — под стать внутреннему состоянию главного героя. Вот только выглядит это не художественным замыслом, а авторской несобранностью.

Смена режиссера ситуацию в корне не изменила: в кадре много красивого Питера, еще больше стоящей на репите «Сансары» Басты (песни в сериале так много, что кажется, будто проект служит дополнительным промо к творчеству рэпера), но недостаточно сценарной остроты и динамики.

close 100% Кадр из сериала «Сансара» (2023) Okko

В повести Стругацких один из героев декларировал: «Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова». И оставленное в сценарии самими же авторами упоминание писателей без утайки предсказывает дальнейшее развитие сюжета и мытарств Андрея — этот замкнутый круг он разомкнет в тот момент, когда переосмыслит свою жизнь и населяющих ее людей.

Жаль только, что пробирается к этому просветлению он окольными путями: но не через тернии судьбы, а сквозь путаные тропы сценария, который нескладно соткан из слишком разных частей. Это и мистический триллер, и философская притча, и даже напряженный детектив с расследованием. По отдельности смотрится неплохо, однако, как в том же Tinder, — не мэтчится, увы.