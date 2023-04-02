«Мерзлая земля», «Цитадель», «Роковое влечение», «Грызня» и еще 13 сериалов апреля

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С 13 апреля на Netflix

Криминальная комедия от автора «Озарка» Джейсона Бейтмана. В центре сюжета — бывший полицейский, который вынужден вернуться в родную Флориду, чтобы отыскать сбежавшую девушку филадельфийского бандита. Главную роль в сериале исполнил Эдгар Рамирес («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Отыграть назад»).

Заголовок шоу отсылает к мему «Человек из Флориды» — так называют мужчин, которые совершают иррациональные, маниакальные или абсурдные действия на территории штата Флорида. Шутка возникла из-за того, что многие заголовки новостных публикаций о подобных случаях начинаются с фразы «человек из Флориды»; некоторые пользователи интернета предположили, что речь всегда идет об одном и том же человеке.