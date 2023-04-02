«Мерзлая земля», «Цитадель», «Роковое влечение», «Грызня» и еще 13 сериалов апреля

«Грызня» («Beef») — 1 сезон
С 6 апреля на Netflix
Комедийная драма, где Стивен Ён («Ходячие мертвецы», «Минари») и Эли Вонг («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») играют участников ДТП, между которыми разгорается серьезная вражда. Режиссером большинства эпизодов выступил Джейк Шрейер, постановщик предстоящего кинокомикса Marvel «Громовержцы».
«Сансара» — 1 сезон
С 6 апреля на Okko
Научно-фантастическая драма про мужчину, который после празднования своего 35-летия начинает проживать дни в обратном порядке. Чтобы вернуться в нормальное течение времени, ему необходимо исправить ошибки прошлого. В главных ролях — Павел Деревянко и Кристина Асмус.
«Бриолин: Взлет «Розовых леди» («Grease: Rise of the Pink Ladies») — 1 сезон
С 6 апреля на Paramount+
Приквел мюзикла 1978 года «Бриолин» с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон в главных ролях. Действие сериала разворачивается за четыре года до событий оригинального фильма. В центре сюжета — четыре школьницы, которые впоследствии станут основательницами женской группировки «Розовые леди».
«Мерзлая земля» — 1 сезон
С 7 апреля на Wink и «Кинопоиске»
Проект замысловатой судьбы: два года назад сообщалось, что «Мерзлую землю» будет снимать Валерия Гай Германика для американского стриминга Topic при продюсерском участии Александра Роднянского (признан в России иноагентом), в итоге сериал поставила Оксана Карас («Доктор Лиза»), Роднянский, понятно, выбыл, а выйдет шоу только на российских сервисах. В основе, впрочем, по-прежнему расследование Таисии Бекбулатовой (признана в России СМИ-иноагентом) «Дорога в Аскиз» об абаканском маньяке-таксисте Дмитрии Лебеде, которого признали виновным в серии убийств и изнасилований. Сюжет расскажет о девушке Ларисе (Светлана Ходченкова), чьего жениха, таксиста Максима, задерживают по подозрению в совершении серии убийств. Тогда героиня, уверенная в невиновности возлюбленного, начинает собственное расследование.
«Трансатлантик» («Transatlantic») — мини-сериал
С 7 апреля на Netflix
Драма от создательницы «Германии-83» и «Неортодоксальной» Анны Вингер о Чрезвычайном комитете спасения — подпольной организации, которая в годы Второй мировой сумела вывезти из оккупированной Франции около двух тысяч евреев и антифашистов. В одной из главных ролей снялась звезда сериала «Сообщество» Гиллиан Джейкобс.
«Прекрасные мелочи» («Tiny Beautiful Things») — мини-сериал
С 7 апреля на Hulu
Комедийная драма, где Кэтрин Хан («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Ванда/Вижн») играет писательницу, которая невольно становится популярной авторкой колонок с советами. Основой сериала стал одноименный роман Шерил Стрэйд («Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя»).
«Человек из Флориды» («Florida Man») — мини-сериал
С 13 апреля на Netflix
Криминальная комедия от автора «Озарка» Джейсона Бейтмана. В центре сюжета — бывший полицейский, который вынужден вернуться в родную Флориду, чтобы отыскать сбежавшую девушку филадельфийского бандита. Главную роль в сериале исполнил Эдгар Рамирес («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Отыграть назад»).
Заголовок шоу отсылает к мему «Человек из Флориды» — так называют мужчин, которые совершают иррациональные, маниакальные или абсурдные действия на территории штата Флорида. Шутка возникла из-за того, что многие заголовки новостных публикаций о подобных случаях начинаются с фразы «человек из Флориды»; некоторые пользователи интернета предположили, что речь всегда идет об одном и том же человеке.
«Удивительная миссис Мейзел» («Marvelous Mrs. Maisel») — 5 сезон
С 14 апреля на Amazon Prime Video
Заключительный сезон ретродрамеди об американской еврейке (Рэйчел Броснахэн), которая на фоне разлада с мужем бросает роль домохозяйки и строит карьеру в стендапе.
«Последнее, что он мне сказал» («The Last Thing He Told Me») — мини-сериал
С 14 апреля на Apple TV+
Драматический триллер о женщине по имени Ханна, у которой после исчезновения мужа завязываются неожиданные отношения с падчерицей. В главных ролях снялись Дженнифер Гарнер («Шпионка», «Далласский клуб покупателей»), Энгаури Райс («Славные парни», «Мейр из Исттауна») и Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»). Одним из авторов адаптации романа Лоры Дейв выступил сценарист фильма «В центре внимания» и сериала «Западное крыло» Джош Сингер.
«Барри» («Barry») — 4 сезон
С 17 апреля на HBO
Финал черной комедии Билла Хейдера про экс-морпеха, который стал киллером-неудачником, но затем нашел себя на театральных подмостках.
«Миссис Дейвис» («Mrs. Davis») — 1 сезон
С 20 апреля на Peacock
Научная фантастика о монашке, которая с помощью своей веры борется с искусственным интеллектом. Соавтором сериала стал продюсер «Остаться в живых», шоураннер «Оставленных» и «Хранителей» Деймон Линделоф. В актерский состав вошли Бетти Гилпин («Блеск»), Джейк Макдорман («Бесстыжие»), Марго Мартиндейл («Американцы»), Бен Чаплин («Правда о кошках и собаках»), Дэвид Аркетт («Крик»), Элизабет Марвел («Карточный домик»), Крис Диамантопулос («Кремниевая долина») и Катя Херберс («Мир Дикого Запада»).
«Связанные насмерть» («Dead Ringers») — 1 сезон
С 21 апреля на Amazon Prime Video
Психологический триллер по мотивам одноименного фильма Дэвида Кроненберга 1988 года. Вместо близнецов в исполнении Джереми Айронса в центре сюжета теперь близняшки, которых играет Рэйчел Вайс («Мумия», «Константин: Повелитель тьмы», «Преданный садовник»).
«Остров Сент-Икс» («Saint X») — 1 сезон
С 27 апреля на Hulu
Психологическая драма о том, как таинственная смерть молодой женщины омрачает безмятежный отпуск на Карибском море и вынуждает ее сестру заняться опасными поисками правды. В главных ролях — Алиша Дебнем-Кэри («100», «Бойтесь ходячих мертвецов») и Уэст Духовны, дочь Дэвида Духовны и Теа Леони.
«Любовь и смерть» («Love & Death») — мини-сериал
С 27 апреля на HBO Max
Криминальная драма по мотивам реальной истории домохозяйки Кэнди Монтгомери (Элизабет Олсен), которую в 1980 году обвинили в убийстве ее подруги Бетти Гор (Лили Рейб). В актерский состав шоу вошли Джесси Племонс («Фарго»), Патрик Фьюджит («Исчезнувшая») и Кейр Гилкрист («Оно» Дэвида Роберта Митчелла), а сценаристом выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Отыграть назад»). В прошлом году вышел сериал «Кэнди», снятый на основе тех же событий. В нем Кэнди Монтгомери и Бетти Гор сыграли Джессика Бил и Мелани Лински.
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» («Sweet Tooth») — 2 сезон
С 27 апреля на Netflix
Продолжение обаятельного фэнтези про мальчика — гибрида человека и оленя, который покидает родной дом в безопасном лесу и вместе с новым другом отправляется в путешествие по постапокалиптической Америке.
«Цитадель» («Citadel») — 1 сезон
С 28 апреля на Amazon Prime Video
Научно-фантастический шпионский триллер от братьев Руссо («Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал») и сценариста фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» Джоша Аппельбаума. Шоу расскажет о сотрудниках агентства «Цитадель», чья память была стерта. Героям нужно восстановить воспоминания и дать отпор синдикату «Мантикора», который пришел на замену «Цитадели». В главных ролях снялись Ричард Мэдден («Игра престолов», «Телохранитель») и Приянка Чопра-Джонас («Матрица: Воскрешение», «Куантико»). Amazon уже продлил сериал, находившийся в разработке с 2018 года, на второй сезон. Также стриминг планирует сделать из «Цитадели» масштабную франшизу, которую пополнят «локальные» спин-оффы про итальянские Альпы, Индию, Испанию и Мексику.
«Роковое влечение» («Fatal Attraction») — мини-сериал
С 30 апреля на Paramount+
Эротический психотриллер по одноименному фильму 1987 года: Лиззи Каплан («Дрянные девчонки», «Монстро», «Мастера секса») и Джошуа Джексон («Грань») изображают любовников, чей роман заходит на опасную территорию. Разработкой адаптации занималась сценаристка «Отчаянных домохозяек» Александра Каннингэм.