«Подземелья и драконы»: фильм по мотивам культовой настолки, конкурирующий с Marvel

30 марта в прокат ворвались «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — роскошная киногероика, снятая по мотивам легендарной настольной игры. Отвечают за хулиганскую экранизацию авторы комедии «Ночные игры» и перезапущенного «Человека-паука: Возвращение домой» (отсюда, видимо, любовь к длинным названиям) Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, почему это кино — идеальная замена всем недавним провалам Marvel и DC.

Группа из очаровательных воров и волшебников отправляется на поиски ценных артефактов, самым важным из которых является воскрешающий скрижаль. Главному герою Эджину (Крис Пайн), в прошлом арфисту и счастливому семьянину, волшебный инструмент необходим, чтобы воскресить убитую жену и вернуть любимого человека не только для себя, но и для своей дочери. Помогают ему в поисках подруга Хольга (выглядящая как средневековая Сара Коннор Мишель Родригес), начинающий чародей-самоучка Саймон (Джастис Смит), одаренная тифлинг-волшебница и по совместительству оборотень Дорик (София Луллис из «Оно»), а также великодушный и по-робингудски справедливый паладин Ксенк (звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж).

close 100% Кадр из фильма «Подземелье и драконы: Честь среди воров» (2023) Paramount Pictures

Давать отпор этой странной компании будет уже привычный в роли злодейского плута Хью Грант и принадлежащая к самому страшному клану красных злодеев — могущественная ведьма Софина (Дэйзи Хэд). Последние отняли у Эджина дочь и намереваются подчинить себе весь мир (хоть и разными методами). Бесстрашным и шутливым героям нужно забраться на самую высокую гору и спуститься в самое страшное подземелье, чтобы заполучить желаемое и не допустить господства сил зла на земле.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — проект, который шел к своему зрителю долгие 10 лет. Еще на старте амбициозные планы продюсеров по экранизации знаменитой одноименной игры столкнулись с непреодолимой силой закона. Юристы производящей настолку компании Hasbro выкатили Warner Bros судебный иск. Двум гигантам все же удалось договориться, — и за первым стрессом последовал следующий: производство картины перешло к Paramount Pictures. А дальше начались мучительные поиски режиссера и сценариста фильма, которые увенчались выбором крепкого и уверенного в своих силах тандема Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна — людей, умеющих одинаково хорошо и в юмор, и в приключения.

close 100% Кадр из фильма «Подземелье и драконы: Честь среди воров» (2023) Paramount Pictures

Собственно, эти две составляющие — ключевой движок истории. Мир фильма, которому удалось безупречно перенести на экран атмосферу и сюжет настольной игры, был бы блеклым и предсказуемым, окажись он в плохих руках. Но оба Джона (почти как Дэниалсы, снявшие главный оскаровский хит «Все везде и сразу») личным примером доказывают, что авторские хулиганство и отвага — лучшие ингредиенты для этого насыщенного по вкусу киноблюда.

Картина не дает зрителю заскучать, прибегая к самым разным проверенным средствам: здесь и динамичный, но не раздражающий монтаж, и захватывающий сценарий, идеально разбавленный свежими и остроумными шутками (уставшие хохмы из свежего «Шазама!» и «Человека-муравья» должны стыдливо опустить глаза), и, конечно, актерский каст, в котором нашелся идеальный баланс между топовыми звездами и менее известными (а потому и не успевшими надоесть зрителю) артистами. Кстати, в фильме есть и незабываемая маленькая роль Брэдли Купера — его герой украдет ваши сердечки за считанные секунды.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — это неожиданный, но однозначно удачный симбиоз всего, за что мы так любим ролевые игры и жанр фэнтези. Здесь есть завораживающая красота и атмосфера «Властелина колец», магический реализм Джоан Роулинг и остроумная легкость киногероики в лучших традициях Marvel и DC. Жаль только, что сами супергеройские титаны сейчас переживают не лучшие времена. Есть надежда на третьих «Стражей галактики», но ожидания сильно снизились после провала двух потенциальных блокбастеров: третьего «Человека-муравья» (со скрипом окупился) и второго «Шазама!» (так плохо стартовал в прокате, что боссы срочно анонсировали скорый цифровой релиз фильма).

close 100% Кадр из фильма «Подземелье и драконы: Честь среди воров» (2023) Paramount Pictures

Эти свежие примеры не столько отражают насущный кризис жанра в рядах лучших умов DC и Marvel, сколько фиксируют застой супергероики последних лет. Такой же разочаровывающей была и вторая «Чудо-женщина», а полнометражную «Бетгерл» так и вовсе отменили на этапе уже полностью готового фильма. Не лучше обстоят дела и у более маскулинных франшиз: недавний «Тор» обернулся бурей разгневанной критики, а носящийся по всем мультивселенным сразу второй «Доктор Стрэндж» вызывал зевоту.

Кажется, что фантазия авторов, вынужденных создавать свои фантастические миры в строго обговоренных рамках, истощена: герои утратили былую новизну, сюжеты перестали быть непредсказуемым аттракционом, от которого захватывает дух, а актеры, достигшие небывалой физической формы для ролей супергероев, утратили былой огонь в глазах — в этих историях им все чаще попросту нечего играть.

И, конечно, появление на этом фоне «Подземелий и драконов» выглядит как долгожданный подарок для всех поклонников жанра талантливого приключенческого кино. А еще — достойной заменой супергероике Marvel и DC, руководству которых явно стоит взять небольшую паузу, чтобы проделать работу над ошибками и вернуться в мир кинокомикса с новыми силами и идеями.

close 100% Кадр из фильма «Подземелье и драконы: Честь среди воров» (2023) Paramount Pictures

А пока мы этого дожидаемся, жанр остается в надежных руках. Оказалось, что ласкающая взор красота Средиземья отлично сочетается с волшебными баталиями в духе «Гарри Поттера», а атмосферный мир «Ведьмака», если вычистить из него весь мрак, прекрасно дружит с юмором «Чудотворцов».

И ничто в этом наборе не портит общей картины — напротив, фильм меняет привычные правила игры, в очередной раз доказывая, что можно по-разному. А свежий взгляд и смелость Дейли и Голдштейна, скорее всего, обернутся появлением большой франшизы. Тем более, что в этом волшебном мире еще слишком много неизведанного, чтобы прощаться с ним так рано.