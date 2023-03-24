От морского пехотинца до топ-звезды Голливуда: как менялся актер Адам Драйвер

В мировом прокате бушует фантастический триллер «65» о космическом пилоте мира будущего, вынужденном спасаться на планете, населенной динозаврами. Картина с большим бюджетом и амбициями оказалась провальной, но единственной удачей проекта стал исполнитель главной роли Адам Драйвер. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина на примере 15 картин рассказывает о впечатляющей карьере актера, прошедшего путь от морского пехотинца до главного любимчика Голливуда.

«Девочки» / «Girls», 2012–2017

close 100% Кадр из сериала «Девочки» (2012–2017) Apatow Productions

Несмотря на появления в таких крупных проектах, как «Дж. Эдгар» с Леонардо ДиКаприо и «Вы не знаете Джека» с Аль Пачино, первой по-настоящему заметной работой в карьере Драйвера стала роль в сериале «Девочки». Актер сыграл бойфренда главной героини — парня с нестабильной психикой и импульсивным поведением.

Чтобы не затвердеть в образе сумасбродного миллениала, в 2012-м он появился в очаровательной мелодраме «Милая Фрэнсис» Ноа Баумбака. Театром человеческой драмы вновь стал шумный и красивый Нью-Йорк, а Драйверу опять досталась роль второго плана. Но на этот раз его персонаж вместо раздражения вызывал симпатию.

«Тропы» / «Tracks», 2013

close 100% Кадр из фильма «Тропы» (2013) Adelaide Film Festival

Годом позже актер «сменил» шумный мегаполис на австралийскую пустыню. «Тропы» — невероятная, хоть и полностью реальная история писательницы Робин Дэвидсон, которая в конце 70-х отправилась в одиночное девятимесячное странствие через почти всю Австралию до берега Индийского океана. В путешествии ее сопровождали любимый пес и верблюды, а в какой-то момент эту необычную компанию разбавил своим появлением фотограф Рик Смолан, роль которого исполнил как раз Драйвер.

Неожиданное знакомство двух странников сперва оборачивается крепкой дружбой, а после перерастает в большое романтическое чувство. Драйвер, которому хватило нескольких диалогов, чтобы максимально раскрыть своего героя, дал понять, что его мастерство строится не на том, как артистично он может говорить, но том, как драматично у него получается молчать. Именно это позже привлечет в нем метра Мартина Скорсезе.

«Голодные сердца» / «Hungry Hearts», 2014

close 100% Кадр из фильма «Голодные сердца» (2014) Biscottificio Verona

Уже в 2014-м на экраны вышли трогательные семейные картины «Пока мы молоды» и «Дальше живите сами» с Драйвером в главных ролях. Оба фильма исследуют семью в моменте ее уязвимости.

В первой ленте возрастные супруги в исполнении Бена Стиллера и Наоми Уоттс находят для своего брака новый жизненный импульс, когда знакомятся с жизнерадостными и неунывающими молодыми хипстерами, которых сыграли Драйвер и Аманда Сейфрид.

В «Дальше живите сами» разобщенные еврейские родственники вынуждены исполнить последнюю волю скончавшегося отца семейства — провести семидневный траур вместе, избавившись от всех накопленных обид.

Но самой важной в 2014-м для Драйвера стала драма «Голодные сердца», принесшая ему первое большое международное признание. Роль молодого отца Джуда даровала ему главный актерский приз Венецианского кинофестиваля. «Голодные сердца» рассказывают надрывную историю пары, которая незапланированно стала родителями. Появление ребенка и связанная с ним нагрузка пагубно влияют на моральное состояние матери, которая не доверяет современной медицине и становится одержима веганским питанием для новорожденного сына. Этот радикальный подход оборачивается истощением и самого малыша, и личных отношений пары, в которой начинается борьба за ребенка.

«Звездные войны: Пробуждение силы» / «Star Wars: Episode VII — The Force Awakens», 2015; «Специальный полуночный выпуск» / «Midnight Special», 2015

close 100% Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) Lucasfilm Ltd.

Осознавая важность баланса между серьезным авторским кино и попкультурным, Драйвер снялся в новой части «Звездных войн» — дорогущем студийном проекте, укрепившем его в статусе новой суперзвезды Голливуда. Актер сыграл роль Бена Соло — внука Дарта Вейдера, также перешедшего на темную сторону силы.

Параллельно фильмография артиста пополнилась еще одним космическим сай-фаем — на экраны вышла драма Джеффа Николса «Специальный полуночный выпуск». В ней отец-одиночка Рой воспитывает сына, обладающего суперспособностью. Вместе со своим другом он пытается защитить ребенка, скрываясь от преследователей: религиозной секты и агента спецслужбы. Первые видят в мальчике чудо божье, а второй — основание для научного исследования. Драйвер сыграл роль агента спецслужбы — немногословного, собранного и дотошного человека, стремящегося к своей цели. Героя похожего сплава он исполнит и в политической драме «Отчет о пытках» тремя годами позже.

«Молчание» / «Silence», 2016; «Патерсон»/ «Paterson», 2016

close 100% Кадр из фильма «Молчание» (2016) Waypoint Entertainment

2016-й стал для Драйвера временем минималистичных по форме, но необъятных по своему содержанию драм, снятых настоящими легендами Голливуда: Мартином Скорсезе и Джимом Джармушем.

В «Молчании» актер сыграл роль молодого иезуитского священника Франсиско Гарупе, который вместе с другим монахом отправляется на поиски их наставника. События фильма повествуют о жизни христианских миссионеров в Японии XVII века, где они подвергались пыткам и преследованию. «Молчание» — медитативная и тихая драма о кризисе веры и хрупкости человека, теряющего жизненные опоры перед лицом большого зла.

«Патерсон», события в котором развиваются в наши дни, рассказывает о водителе автобуса (как раз Патерсоне), чью ежедневную и предсказуемую рутину разбавляет большая поэзия. Несмотря на приземленность своей профессии, в душе герой — настоящий художник, умеющий словом описать всю пронзительность красоты окружающего мира. Сам Патерсон относится к своему таланту сомнительно, не желая зарабатывать на нем ни деньги, ни славу. Но мир во всем своем многообразии и завораживающей красоте нуждается в таких, как Патерсон, — тех, кто умеет смотреть и видеть, прислушиваться и слышать, наполнять себя и других высокой поэзией привычной жизни.

«Человек, который убил Дон Кихота» / «The Man Who Killed Don Quixote», 2017

close 100% Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота» (2017) Alacran Pictures

Философское «Молчание» и красиво зарифмованного «Патерсона» сменила трагикомедия Терри Гиллиама, находившаяся в производственном аду почти 30 лет. Картина, снятая по всем канонам магического реализма, рассказывает о безумном актере, вообразившем себя главным героем из произведения Сервантеса.

Роль одержимого своим ремеслом лицедея сыграл Драйвер. За 30 лет производства, которое то замораживалось, то возобновлялось, эту роль должны были сыграть Шон Коннери, Джонни Депп, Юэн Макгрегор и звезда «Монти Пайтона» Джон Клиз.

«Черный клановец» / «BlacKkKlansman», 2018

close 100% Кадр из фильма «Черный клановец» (2018) QC Entertainment

Роль в «Черном клановце» Спайка Ли, проводящего ревизию проблемы расовой дискриминации в США, принесла Драйверу первую номинацию на премию «Оскар». В центре истории два полицейских: темнокожий Рон и детектив еврейского происхождения Флип, которые в 70-х годах прошлого века внедрились в ячейку Ку-Клукс-Клана и развалили ее изнутри.

Фильм, который вплоть до третьего акта умело прикидывается черной комедией, в лучших традициях режиссерского почерка Ли замедляется и меняет заданную интонацию, превращая полуанекдотичный фарс в серьезный разговор о проблеме расизма, ксенофобии и ущемления прав самых уязвимых слоев населения в стране, гордящейся своими демократическими ценностями.

«История о супружестве» / «Marriage Story», 2019

close 100% Кадр из фильма «История о супружестве» (2019) Netflix

Вторую оскаровскую номинацию Драйверу принесла роль в драме Ноа Баумбака «История о супружестве» (она же «Брачная история»). Картина, сюжет которой плотно пропитан личным болезненным опытом самого режиссера, пережившего травмирующий развод, рассказывает историю супругов, оказавшихся на грани расставания. Позади у них сложный опыт семейной жизни (равно удачной и несчастной) и маленький сын, который разрывается между двумя взрослыми, все сильнее отдаляющимися друг от друга.

Современная вариация «Крамера против Крамера» отказывается определять однозначных злодеев и героев: и героиня Скарлетт Йоханссон, и герой Адама Драйвера одинаково страдают в сложившейся ситуации и солидарны в своем желании преодолеть все обиды, а также суметь взглянуть на выданный им опыт с благодарностью.

«Отчет о пытках» / «The Report», 2019

close 100% Кадр из фильма «Отчет о пытках» (2019) First Look Media

До обучения актерскому мастерству Драйвер хотел посвятить себя военной службе. Сразу после 11 сентября он поступил в Корпус морской пехоты. Но накануне отправки в Ирак Адам получил тяжелую травму грудины, которая не была совместима с военной службой.

Образ идеалиста, решившего посвятить свою жизнь службе государству после теракта 11 сентября, роднит Драйвера с его героем в политическом триллере «Отчет о пытках». Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о спецагенте, которому с подачи Сената поручено разобраться в систематических пытках, применяемых ЦРУ по отношению к заключенным в тюрьмах. Герой Драйвера, дотошный и упертый агент Дэниел Джонс, потратил несколько лет жизни и приложил невероятные усилия, чтобы вопреки всем препятствиям со стороны Белого дома и ЦРУ суметь придать огласке похороненную в подвалах спецслужб правду о запрещенных методах проведения допросов, калечащих и убивающих подозреваемых.

«Аннетт» / «Annette», 2020; «Дом Gucci» / «House of Gucci», 2021; «Последняя дуэль» / «The Last Duel», 2021

close 100% Кадр из фильма «Последняя дуэль» (2021) 20th Century Studios

2021-й, кажется, был самым успешным в карьере Драйвера, хоть — несмотря на череду важнейших релизов — сам актер по итогу остался без каких-либо ценных наград и номинаций: на экраны вышли музыкальная драма «Аннетт», в которой актер сыграл роль токсичного и жестокого стендап-комика, биографичный «Дом Gucci», где актеру досталась роль Маурицио Гуччи, чью жизнь оборвала бывшая жена, и историческая «Последняя дуэль».

В последней картине Драйверу досталась роль Жака Ле Гри — негодяя, рыцаря и повесы с реальным прототипом. Мужчина был обвинен в изнасиловании замужней аристократки Маргариты де Карруж, позже придавшей огласке случившееся.

«Белый шум» / «White Noise», 2022

close 100% Кадр из фильма «Белый шум» (2022) Netflix Studios

Под конец 2022 года на Netflix вышло фантасмагорическое драмеди по мотивам книги не самого легкого в восприятии писателя Дона ДеЛилло «Белый шум». Это вычурная история одной семьи из маленького городка, жизнь которого меняет экологическая катастрофа. Картина, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале, была прохладно встречена критиками и зрителями.

Уже в 2023-м на экраны должен выйти очередной байопик с участием актера — спортивная драма «Феррари», где он сыграл роль конструктора спорткара и автогонщика Энцо Феррари.

А на 2024-й намечена премьера многострадального эпика Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис» — фильм, который режиссер пытался снять последние полвека. За это время перестановки в актерском составе вынудили выбыть из проекта Кристиана Бейла, Оскара Айзека и Джуда Лоу. Теперь главную роль исполнит Драйвер.