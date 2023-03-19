«По-человечески ее жалко»: зрители рассказали о сорванном концерте МакSим

Певица МакSим принесла извинения зрителям и организаторам за срыв концерта в Сочи. Исполнительница вышла на сцену, но после нескольких песен ушла за кулисы. Она объяснила это плохим самочувствием, деньги за билеты артистка обещала вернуть. Зрители рассказали о впечатлениях от концерта – по их словам, МакSим выглядела «плохо».

Поп-певица МакSим (Марина Абросимова) попросила прощения у зрителей за сорванный концерт в «Роза Холл» в Сочи. Об этом артистка написала в своих соцсетях.

«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела… Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», — заявила она.

МакSим также пообещала вернуть все деньги за билеты на сорванный концерт. По словам певицы, расписание тура «Я буду жить» остается прежним – следующее выступление запланировано 1 апреля в Твери.

18 марта директор певицы Павел Назаров сообщил РИА Новости, что артистке стало плохо во время выступления в Сочи. В свою очередь, PR-менеджер МакSим Яна Богушевская сказала, что еще днем – перед концертом – у Абросимовой поднялось давление, кружилась голова и появилось сильное недомогание. Она объяснила это «плотным графиком» — перед сочинским выступлением МакSим пела 14 марта в Краснодаре.

Во время выступления в Сочи МакSим исполнила только несколько песен, после чего без объяснений ушла со сцены. По словам организаторов, ей понадобилась помощь врачей.

Зрители в разговоре с «Газетой.Ru» описали свои впечатления от скандального концерта. Житель Сочи Сергей заявил, что МакSим «была в странном состоянии».

«Я вчера был на концерте, но лучше бы туда не ходил. МакSим была в странном состоянии, балахоне для беременных, с голой спиной, на спине складки кожи. С первой песни не попадала ни в одну ноту, а дальше — хлеще. По внешнему виду и поведению было ощущение, что она находилась под действием чего-то. На третьей песне мы встали и ушли с большей частью народа», — сказал мужчина.

По его словам, уже на пятой песне артистка «уже конкретно не вязала лыка, развернулась молча и ушла, а за ней вся команда со сцены». Он добавил, что еще полчаса «люди ждали минут тридцать в тишине зала», но им никто ничего не объяснил. Кроме того, недовольные зрители вызвали полицию, поскольку «им не хотели возвращать деньги за билеты».

«Лучше бы она осталась в моей памяти той лучезарной девочкой с красивым голосом, а не это вот. Если человек себя действительно плохо чувствует, то зачем выпускать его на сцену, проще отменить концерт и не позориться», — добавил Сергей.

Зрительница Юлия заявила «Газете.Ru», что певице, по-видимому, стало очень плохо.

«По поводу микрофона — его никто не бросал. Просто в конце, видимо, ей стало очень плохо, и она ушла со сцены. Все выступление было видно, что петь она не может — ей трудно и хрипел голос. Пьяной она не выглядела, но было понятно, что со здоровьем что-то не так», — сказала она.

По мнению Юлии, лучше бы организаторы включили фонограмму – чтобы не напрягать артистку, и чтобы люди «сами потанцевали». Она добавила, что претензий к МакSим у нее нет, поскольку певица старалась хорошо выступить, несмотря на свое плачевное состояние.

«По-человечески мне ее жалко. Слышать, что у тебя не получается среди толпы фанатов, думаю, только усугубило ситуацию. Нас было четверо подруг, и мы все решили, что деньги возвращать не будем. Самые популярные песни она все-таки, как смогла, но спела», — отметила женщина.

Жительница Коломны Ольга сказала «Газете.Ru», что специально приехала в Сочи ради концерта любимой певицы.

«Если бы концерт прошел до конца, даже с плохим голосом, мы бы и не подумали об этом, потому что все понятно, что человек после болезни. А тут было прям обидно», — сказала женщина.

В июне 2021 года МакSим перенесла COVID-19 в тяжелой форме, на несколько недель певицу вводили в искусственную кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.