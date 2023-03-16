«Лютер: Падшее солнце» — напрасное продолжение отличного сериала с Идрисом Эльбой

Стриминг Netflix выпустил фильм «Лютер: Падшее солнце» — полнометражное продолжение сериала «Лютер», в котором Идрис Эльба играл гениального лондонского детектива, не слишком ценившего первую половину слова «правосудие». В сиквеле его герой сбегает из тюрьмы, чтобы закончить последнее дело, — и вынужден не только искать убийцу самостоятельно, но и скрываться от бывших коллег. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел ленту и рассказывает, почему «Лютера» вообще не стоило продолжать.

Еще вчера старший инспектор лондонской полиции, а сегодня — осужденный преступник Джон Лютер (Идрис Эльба) сбегает из тюрьмы, чтобы закончить последнее дело. Как мы узнаем задним числом (не самый изящный сценарный ход, такого тут хватает), перед арестом он взялся за расследование похищения молодого уборщика Каллума Олдрича, а у его заключения под стражу в действительности был совершенно другой заказчик-интересант — успешный трейдер и по совместительству серийный убийца Дэвид Роби (Энди Серкис), который как раз и похитил (и вскоре убил) несчастного юношу. Теперь Лютеру приходится вести расследование своими силами, параллельно скрываясь от бывших коллег во главе с Одетт Рейн (Синтия Эриво) — новой начальницей отдела тяжелых и серийных преступлений.

close 100% Кадр из фильма «Лютер: Падшее солнце» (2023) BBC Films

Разговоры о продолжении сериала «Лютер» на большом экране шли уже давно — в этом проект родственен другому хиту «Би-би-си» «Острые козырьки», чей создатель Стивен Найт обещает завершить историю гангстера Томми Шелби и его банды в полном метре. С «Лютером», впрочем, дела обстоят несколько иначе: пятый сезон шоу, вышедший в 2019 году, вполне себе подводил итог в рассказе о похождениях гениального (Холмс плюс Коломбо), но крайне неприятного, если не омерзительного детектива, который не гнушался даже самых бесчестных способов подтолкнуть правосудие в нужном ему направлении — и благополучно губил сам себя, влюбившись в местную Ирен Адлер (психопатка-убийца Элис Морган, чудесная роль Рут Уилсон). Гнетущий, но ужасно логичный финал превращал «Лютера» из отличного детективного процедурала в выдающуюся драму.

close 100% Кадр из фильма «Лютер: Падшее солнце» (2023) BBC Films

«Падшее солнце», снятое режиссером пятого сезона Джейми Пейном по сценарию автора «Лютера» Нила Кросса, даже кончиком пальца не дотягивается до взятой несколько лет назад планки. Теперь это просто неплохой детективный триллер, где все, кажется, не слишком хорошо понимают, чего ради нужно было собираться еще раз. У героя Эльбы не осталось особого пространства для эволюции, поэтому актер просто эффектно хмурится два часа экранного времени (забавно, что полный метр вышел длиннее двухсерийного четвертого сезона). Убийца Дэвид Роби выписан настолько карикатурным и мультяшным, что в Серкисе невольно опять начинаешь видеть Голлума из «Властелина колец».

close 100% Кадр из фильма «Лютер: Падшее солнце» (2023) BBC Films

Все это, впрочем, несколько меркнет в свете невразумительного финала — настолько же бестолкового, насколько изумителен был сериальный. После него «Лютер» превращается из неплохого детективного триллера в довольно посредственный. Где-то в середине фильма герой Эльбы (которого пуще прочих сватали в бондиану) демонстративно отказывается от предложенного барменом любимого напитка агента 007, однако в заключительной сцене картина сама как будто бы напрашивается — даже не на кроссовер, на поглощение и растворение в осиротевшей без Дэниела Крейга франшизе. Понятно, что это пыль в глаза, никто не станет скрещивать «Лютера» с «Бондом» и мы имеем дело с пустым жонглированием клише, но в любом случае — более тоскливого завершения для по-настоящему грандиозного сериала и не придумаешь.