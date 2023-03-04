«Самое красивое оружие Кремля»: как сложились судьбы первых манекенщиц СССР

В 1960-х на весь мир прогремели первые манекенщицы Советского Союза — Регина Збарская, Марина Дивлева, Лека Миронова и другие. Несмотря на славу внутри страны и за рубежом, работа манекенщицей не была в почете и скромно оплачивалась, а сами модели жестко контролировались властью. О непростых судьбах советских манекенщиц рассказывает «Газета.Ru».

В 1953 году Регина Збарская (девичья фамилия — Колесникова) приехала из Вологды в Москву поступать во ВГИК. Она смогла пройти только на экономический факультет, но посещала пробы и иногда снималась в кино. В 1958 году Збарская сыграла итальянскую певицу Сильвану в фильме «Матрос с «Кометы» (в титрах указана как Р. Колесникова). На одном из кастингов ее заметила модельер и художница по костюмам Вера Аралова и пригласила работать демонстратором одежды в Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком мосту. Яркая брюнетка с тонкими чертами лица и благородными манерами привлекла внимание своей необычной «западной» красотой. Она быстро стала звездой главного модного дома страны. В интервью модельер Вячеслав Зайцев рассказывал, что работал и близко дружил с манекенщицей:

«Регина — одна из лучших отечественных моделей. За границу выезжала, всегда пользовалась успехом. Я на нее полностью делал американскую коллекцию в 1969 году. Сегодня ее назвали бы топ-моделью. Замечательный человек, замечательная девушка, прекрасная модель. Мы были соседями, я часто заходил к ней».

close 100% Художник-модельер Вячеслав Зайцев и модель Регина Збарская, 1963 год Борис Кауфман/РИА Новости

В 1961 году Збарская приняла участие в показе Веры Араловой в Париже. Модельер представила знаменитую коллекцию с «русскими» сапогами с молнией. Иностранцы были в восторге от коллекции и манекенщиц — особенно в прессе отмечали Збарскую. Ее назвали «самым красивым оружием Кремля». Когда по рекомендации Зайцева манекенщицу постригли под пажа, на Западе ее окрестили «советской Софи Лорен».

Внешностью Збарской восхищались Пьер Карден, Марк Боан, Ги Ларош и другие знаменитые модельеры.

«В 1965 году, когда из Парижа к нам приехала группа из 130 человек, я пригласил ее с собой на ужин в ресторан «Арагви», — рассказал Зайцев. — Там были все известнейшие французские модельеры — Кристиан Диор, Марк Боан, Пьер Карден, Ги Лярош. Софи Лорен ею восхитилась, Карден и Боан пригласили к себе за стол. Регина очень волновалась — смутилась, покраснела, помню. Но потом мило пообщалась с Карденом».

В преддверии первого Международного фестиваля моды, который проходил в Лужниках в 1967 году, вышел спецвыпуск журнала «Мода» с известным фото Регины в красном вечернем платье «Россия» на обложке.

Модельная карьера Збарской была довольно долгой — манекенщица демонстрировала одежду до 45 лет. За кадром оставалась ее личная жизнь, которую сложно назвать счастливой. В начале 1960-х Збарская вышла замуж за художника Феликса-Льва Збарского и вскоре по настоянию мужа сделала аборт. Она долго переживала из-за этого решения и пыталась подавить чувство вины антидепрессантами. А Збарский ушел к актрисе Марианне Вертинской, а затем женился на Людмиле Максаковой, которая в 1970 году родила ему сына. После этого Збарская попала в психиатрическую больницу с признаками серьезной депрессии.

Позднее манекенщица продолжила работать в Доме моделей и начала встречаться с югославским журналистом, который использовал ее для реализации своих целей. Он выпустил антисоветскую книгу «Сто ночей с Региной Збарской» на немецком языке, в которой откровенно описал интимную жизнь с манекенщицей и заявил о ее связях с членами ЦК. По словам журналиста, Збарская была осведомителем КГБ и писала на коллег доносы. После выхода книги манекенщицу долго возили на Лубянку и изматывали допросами. Она предпринимала несколько попыток суицида и снова попала в психбольницу.

В октябре 1987 года радио «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщило о смерти 51-летней Збарской (советская пресса об этом не объявила). Тело манекенщицы было обнаружено в палате московской психиатрической больницы № 1. По заключению судмедэксперта смерть наступила в результате пищевого отравления, которое привело к остановке сердца. На коленях Збарской находился дневник, в котором она долгие года откровенно описывала свою жизнь. Однако в следственных протоколах его содержание не отразили. Причиной смерти назвали остановку сердца вследствие отравления.

Марина Дивлева

close 100% Модель Марина Дивлева Wikimedia Commons

Манекенщица Марина Дивлева была одной из самых ярких сотрудниц Дома моделей и дружила со Збарской. На показе мод в Париже в нее влюбился племянник миллиардера Дэвида Рокфеллера. Поле знакомства во Франции он дважды прилетал к девушке в Москву и предложил выйти за него замуж. Между ними встали советские спецслужбы: Дивлеву предупредили, что в случае эмиграции ее родственники попадут в тюрьму, а для нее путь на родину будет закрыт навсегда. Девушка не стала рисковать безопасностью семьи и порвала с Рокфеллером. Известно, что до 2009 года она жила в Москве, получая маленькую пенсию.

Подробной информации о судьбе Дивлевой в сети нет. На одном из порталов женщина по имени Татьяна Орлова представилась в комментариях родной племянницей манекенщицы и подтвердила вышеуказанную информацию.

«Хочу рассказать чуть-чуть о своей тете Марине Дивлевой, — написала Соколова. — Моя тетя в молодости закончила музыкальное училище в Москве по классу вокала. Всю жизнь пела. Замужем была один раз в жизни за актером театра Вахтангова Леоном Какуляном. Детей у нее не было. Всю жизнь Марина (в семье мы ее называли Муся) была для нас иконой стиля, даже в преклонном возрасте она выглядела прекрасно. Добрый, светлый, интересный и глубоко верующий человек. Нашу Марину убил инсульт, она умерла в 2009 году. Похоронена на Домодедовском кладбище в Москве рядом с могилой своей матери. Мы ее часто вспоминаем, она всегда с нами».

Галина Миловская

close 100% Модель Галина Миловская во время фотосессии зимой, 1969 год ТАСС

Белокурая Галина Миловская начала карьеру во Всесоюзном институте ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды (Виалегпроме). Уникальную внешность девушки оценила художница и дизайнер Ирина Крутикова. В месяц Миловская зарабатывала около 100 рублей.

На Международном фестивале моды, проходившем в Москве в 1967 году, иностранные репортеры назвали Миловскую «советской Твигги» — их черты лица и телосложение были очевидно схожими.

Выйдя замуж за известного адвоката Сергея Миловского, манекенщица попала в круг творческой интеллигенции: посещала премьеры в Доме кино и рестораны. Работа Миловской в Виалегпроме шла стабильно хорошо.

«Галка была очень живая, очень легкая и успешная, — вспоминал Зайцев. — Она была молодая, она была худенькая и красивая. Когда она появилась, все девчонки как бы ушли во второй ряд».

Карьеру Миловской пошатнул снимок, сделанный на Красной площади в 1969 году. На кадре она сидит на брусчатке в закрытой одежде, широко расставив ноги. Смелая поза возмутила представителей власти: Миловскую лишили права выезжать за границу и работать с зарубежными фотографами. Снимок был опубликован в американском Vogue.

А фотография Галины с боди-артом из итальянского журнала L'Espresso и вовсе перечеркнула ее карьеру. Представителей власти возмутил не столько первый пример боди-арта в исполнении советской модели, сколько размещенная под снимком запрещенная поэма Александра Твардовского «Над прахом Сталина». В 1974 году Миловская покинула страну, вышла замуж за французского банкира Жан-Поля Дессертина и занялась режиссурой. Окончив факультет кинорежиссуры в Сорбонне и Американский институт кино в Лос-Анджелесе, Миловская начала снимать документальные фильмы — самой известной стала лента «Эти безумные русские» о российских художниках-авангардистах, эмигрировавших во Францию в 1970-х годах.

Лека Миронова

В мир моды Лека (Леокадия) Миронова попала случайно. Во время обучения в театрально-техническом художественном училище она с подругами поехала к приятельнице, работавшей на швейной фабрике в городе Бабушкин. Там Миронова встретилась со Славой Зайцевым, который увидел в ней потенциальную модель.

В 1965 году Лека начала работать в Доме моделей на Кузнецком мосту и быстро стала одной из самых узнаваемых манекенщиц СССР. На Западе ее называли русской Одри Хепберн. Во время потепления отношений между США и СССР американцы сняли фильм «Три звезды Советского Союза». Символами эпохи они назвали балерину Майю Плисецкую, олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия Брумеля и манекенщицу Леку Миронову.

Блестящая карьера модели прервалась после ее отказа от откровенной съемки для календаря, предназначенного для личного пользования партийной элиты. Директор привел в Дом моделей компанию незнакомых мужчин, один из которых был с фотоаппаратом. Они позвали Леку на съемки в доме известного артиста — там якобы были подходящие интерьеры. Об этом манекенщица рассказала в фильме «Модель советской сборки», опубликованном на YouTube-канале Центрального телевидения.

«Мы приехали в Подмосковье, и они мне говорят: «Раздевайтесь, снимайте с себя все», — сказала Миронова. — Это делали люди для ЦК».

По словам манекенщицы, «они хотели, чтобы она стала девушкой по вызову». После категоричного отказа Миронову перестали показывать по телевидению и приглашать на показы и съемки. Она была вынуждена уйти из Дома моделей и через полтора года смогла устроиться в химкинский Дом моды.

Официальный брак Мироновой был неудачным и быстро распался. Отношения манекенщицы с фотографом Антанасом из Вильнюса казались перспективными, но им пришлось расстаться. Литовцу стали поступать угрозы расправы над его близкими, если он не расстанется с «этой русской».

Манекенщица поддерживала хорошую физическую форму и выходила на подиум до старости.

close 100% Советская модель и киноактриса Елена Метелкина, 1989 год Р. Юнисов/РИА Новости

Обладательница космической внешности Елена Метелкина стала знаменитой благодаря роли инопланетянки Нийи в фильме «Через тернии к звездам». В 1979 году писатель Кир Булычев и режиссер Ричард Викторов заметили манекенщицу на страницах журнала. Она также снялась в фильмах «Гостья из будущего», «Очень важная персона», «Прикосновение», «Война» Алексея Балабанова и других.

В начале 1990-х годов Метелкина оставила мир моды и устроилась на работу секретарем-референтом к бизнесмену Ивану Кивелиди. После его убийства она работала уборщицей в храме Московского подворья Валаамского монастыря, воспитателем в школе-интернате для больных детей, продавщицей в магазине одежды, а также пела в церковном хоре. Супруг Метелкиной оказался брачным аферистом. У нее есть сын Александр — согласно открытым источникам, мужчина работает автослесарем. Известно также, что отец Метелкиной покончил с собой, а мать тяжело болела.

В 2018 году Метелкина стала амбассадором марки одежды для женщин зрелого возраста Garnet Garden Fashion Art, созданной дизайнером Анастасией Лавровой. В рамках рекламной кампании манекенщица приняла участие в фотосессии в ландшафтном парке Les Jardins d'Etretat во Франции.