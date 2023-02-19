Любовь, смерть, роботы и Пушкин: какой получилась «Антология русского хоррора»

Революционный Петроград, кишащий большевиками и монструозными крысами. Кровожадные вурдалаки в сербском захолустье. Хтоническое «замкадье». VR-игра, высасывающая душу. Княжеские дружинники в постапокалиптической пустыне. Жизнь и смерть нелюдимого гробовщика. Этот пестроватый набор историй выходит под обложкой альманаха «Антология русского хоррора: Красный состав», в котором на первый взгляд опознается российский ответ «Любви, смерти и роботам». Однако авторы «Состава» Алеша Климов и Юрий Степанов утверждают, что придумали свой проект еще до выхода хита Netflix (хотя рады сравнениям), а производили его формально в Канаде и Молдавии. Так что «Антология» — не то чтобы ответ и не то чтобы российский: в международной версии, скажем, ни о каком «русском» хорроре речи не идет, альманах называется просто «Красный состав» (или «Красная железная дорога»), а описывается как сборник адаптаций работ «знаменитых европейских писателей».

close 100% Кадр из сериала «Антология русского хоррора: Красный состав» (2023) Art Light/Lakeside Animation/Look Mom! Productions

«Знаменитые европейские писатели» — это Александр Пушкин, Алексей Толстой, Александр Грин и Василий Жуковский, а также их коллеги помоложе — Дмитрий Быков и Дмитрий Тихонов. Последний, пускай и причислен к знаменитым, все-таки, надо думать, нуждается в представлении: автор фэнтезийной и хоррор-прозы, в какой-то момент писавший для издательства Bubble комиксы про Бесобоя и майора Грома и снискавший любовь посетителей сайта «Лаборатория фантастики». Все это перечисление имен, впрочем, довольно бестолковое занятие, поскольку их произведения были сильно ремиксованы режиссерами и сценаристами из разных стран, а в паре случаев — изменены до неузнаваемости. «Гробовщика» и «Крысолова» снабдили фэнтези-конкретикой, «Семья вурдалака» стала приключенческим боевиком, баллада Жуковского «Лесной царь» (в свою очередь адаптировавшая балладу Гете, адаптировавшую скандинавскую легенду) превратилась в киберпанк-триллер, а фамилия того же Тихонова вообще не вполне понятным образом добралась до титров (короткометражка «Князь», в которой упорно пародируется «Безумный Макс: Дорога ярости», толком ничего общего не имеет с его рассказом «Беспросветные»).

close 100% Кадр из сериала «Антология русского хоррора: Красный состав» (2023) Art Light/Lakeside Animation/Look Mom! Productions

Не сказать, чтобы из «Антологии русского хоррора» вышел сборник золота от анимации (впрочем, «Любовь, смерть и роботы» тоже таковым не назовешь). Какие-то недочеты можно отыскать почти в каждой из шести работ: некоторые («Князь») получились совсем тоскливыми, некоторых («Гробовщик») от идеала отделяет одна-единственная, но сильно раздражающая деталь, некоторые («Можарово» с его опостылевшими ужасами провинции и «Лесной царь» с нелепой чернозеркальностью) выглядят сомнительно с точки зрения месседжа. И тем не менее «Красный состав» умудряется склонить на свою сторону какой-то совокупностью факторов: там здорово нарисовали (бумажный стоп-моушн «Гробовщика» и ротоскопия «Можарова»), здесь забавно перекроили оригинал (веселый экшн «Дочери крысолова» и «Семьи вурдалака»). В принципе многое можно простить уже за одну задумку: российский хоррор вещь не самая широко представленная в популярной культуре, и тому, кто готов доставать эти сокровища на свет, хочется пожелать только удачи. Вдоль этой дороги, может, мертвые с косами и стоят, но уже хотя бы без тишины.