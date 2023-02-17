«Человек-муравей и Оса: Квантомания»: почему новый фильм Marvel разочаровал фанатов

16 февраля в мировой прокат вышел первый фильм из пятой фазы Marvel — «Человек-муравей и Оса: Квантомания» с Полом Раддом и Эванджелин Лилли в главных ролях. Компанию им составляет дочь героя Радда от первого брака Кэсси (Кэтрин Ньютон) и родители Осы в исполнении Мишель Пфайфер и Майкла Дугласа. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о фильме, на который возлагали столько надежд, но который сумел удивить разве что масштабом разочарования.

Триквел «Человека-муравья» стартует после событий финальных «Мстителей», в которых супергерои одолели Таноса. Но в новой части франшизы им предстоит столкнуться с другим злодеем, которого чуть ранее заявили в финале первого сезона «Локи», — Кангом Завоевателем (Джонатан Мэйджерс). В конце сериала Канг предупреждал, что его смерть нарушит баланс в мультивселенных, и следующим героям придется иметь дело с его двойниками — еще более злыми и опасными. Локи и Сильвия игнорируют предупреждение, а потому пророчество сбывается, но разбираться с его последствиями приходится Человеку-муравью и Осе.

Вместе с Кэсси (которая сумела наладить канал с субатомным пространством) и родителями Осы (ее мама Джанет провела в параллельной вселенной 30 лет, где попыталась захоронить тайны прошлого) они отправляются в другое измерение, где их уже поджидает Канг. Теперь странной семейке нужно одолеть злодея с множеством двойников, не разрушить внутренний порядок мультивселенных — и заодно задать высокую планку для стартовавшей пятой фазы киновселенной Marvel. И именно с последней задачей картина справляется хуже всего.

close 100% Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023) Marvel Studios

Но давайте по порядку. Выхода нового «Человека-муравья» ждали и просто поклонники серии и многомиллионная армия фанатов Marvel — ведь фильм запускает новый виток в развитии киногероики. Заявленный злодей Канг, как и Танос, отныне с супергероями надолго — на это непрозрачно намекают сразу две сцены после титров, одна из которых традиционно спойлерит развитие сюжета внутри истории, вторая — дает понять, что произойдет со всеми героями франшизы.

Авторы нового «Человека-муравья» очень стараются угодить зрителям, пытаясь усесться на все стулья сразу. На экране — звездолеты из миров Джорджа Лукаса, бескрайние пустынные виды из «Дюны» (она же будто бы вдохновила художников по костюмам), фантастические твари из оригинального «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, а также — сюжетный твист из «Рика и Морти». Вот такая мешанина с множеством отсылок из массовой культуры, в которой, однако, не нашлось место оригинальности самого детища Marvel.

close 100% Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023) Marvel Studios

Фильму отчаянно не хватает юмора, на котором история уверенно держалась первые две части трилогии, — из истории, к слову, выпал ее главный хохмач Луис (Майкл Пенья). Зато вместо него на экраны вернулся злодей из первого фильма — Даррен Кросс aka Желтый шершень (Кори Столл). Правда, узнать в нем былого антагониста сложно — чудом выжив после сражения с Человеком-муравьем, ему удалось сохранить только голову, которую в альтернативной вселенной еще и порядком расплющило. Кажется, этот образ должен был позабавить аудиторию, но даже ребенок на втором появлении героя в кадре тоскливо зевнет.

Не спасает ситуацию и дебютировавший в супергероике Билл Мюррей. Его персонажа-трикстера с легкостью переиграет даже владеющий лишь одной фразой деревянный Грут.

А вот чего фильму не занимать — так это шаблонности. Сюжетные ходы и фразы героев (от шутливых до пафосных) угадываются за секунду до того, как они будут произнесены. Да, Marvel и раньше подобным грешил, но, когда зрителю все настолько очевидно заранее, картина окончательно лишается своей живительной искры. Это же касается образов самих героев — лишенных объема, оригинальности и скелета для роста.

Скотт Лэнг больше не очаровательный плут, а, как он сам же себя характеризует, «неудачник-разведенка». Его дочь Кэсси, которой еще предстоит появиться в будущих проектах франшизы про детей супергероев, разговаривает исключительно фразами-манифестами, а Оса вовсе отыгрывает бледную тень Человека-муравья.

close 100% Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023) Marvel Studios

Накануне выхода фильма в мировой прокат, критики в пух разгромили его, назвав самым провальным проектом Marvel. С этим могут поспорить последний «Тор», второй «Доктор Стрэндж» и «Вечные», хотя курс этого комиксового гиганта очевидно идет на спад. Провалы студии, как на поле полного метра, так и в формате сериалов, вызывают опасения за судьбу всей киновселенной — не одним же «Стражам Галактики» вновь спасать студийные сборы.

Распыляться и долго запрягать нет ни времени, ни ресурсов — перекормленный и повидавший многое зритель жаждет впечатлений и кинопотрясений. Новый же «Человек-муравей» впечатляет разве что своей нескладностью и сюжетной усталостью. Кажется, что сейчас Marvel как никогда требуется встряска и генеральная уборка, подобная той, что устроил Джеймс Ганн в DC: отказаться от лишнего, сфокусироваться на главном и доказать, что у этой мультивселенной все еще есть шанс на захватывающее будущее.