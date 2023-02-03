Господа, вы звери! В российский прокат вышли «Хищники» — суровая драма про обозленных людей

В российский прокат вышла социальная драма «Хищники» испанца Родриго Сорогойена. Картина была участницей фестивалей в Каннах и Сан-Себастьяне, получила 17 номинаций на главную испанскую кинопремию «Гойя» и поборется за награду французской премии «Сезар». Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о фильме, в котором животный инстинкт пытается победить человеческое благоразумие.

Супруги Антуан (звезда «Бесславных ублюдков» Дени Меноше) и Ольга (Марина Фоис) переезжают из шумного французского мегаполиса в тихую испанскую деревню. На новом месте герои пытаются построить скромный фермерский бизнес, который в будущем хотят превратить в сельскую идиллию для дауншифтеров.

Земля оказывается привлекательна не только для новоприбывших супругов, но и богатых инвесторов: бизнесмены из Норвегии хотят выкупить ее для строительства своего проекта. Местные простые мужики, рожденные в бедности и в ней же обреченные умереть, голосуют за продажу земли, но Антуан и еще двое смельчаков выступают против — они не хотят отдавать бизнес-воротилам то, во что вложено столько сил и надежд.

Так запускается страшное и безжалостное противостояние французской пары с жителями испанской глубинки, жестоко отторгающими незваных гостей. Последние (которые мечтают стать первыми) дегуманизируют приезжих, превращая их жизнь в ад, и теперь Антуан с Ольгой должны принять непростое решение: уподобиться своим мучителям или все же попытаться не позволить животному победить людское.

close 100% Кадр из фильма «Хищники» (2022) Arcadia Motion Pictures

Антуан, в прошлом педагог, с первых минут оказывается объектом травли местных грубиянов, и вражда постепенно обретает катастрофические масштабы. Сперва свою правоту он пытается отстоять привычным для педагога орудием — словом, но местные простые мужики с высеченными будто из камня лицами и сердцами, не знающие жизни за пределами родной деревни, понимают только один способ общения — язык насилия.

Не сумев уговорить Антуана, они сперва начинают ему мелко пакостить, а впоследствии решают прибегнуть к угрозам, уничтожают его урожай и дают понять, что если ситуацию разрешит только смерть одного из соперников, то победит тот, у кого в руках заряженное ружье. У Антуана же в арсенале лишь видеокамера, на которую он записывает свидетельства травли, собираемые для полиции, — до последнего герой надеется добиться справедливости цивилизованным путем, но система остается глуха и безучастна.

Хоть в основе фильма и лежат конкретные реальные события (правда, менее кровожадные), с первых минут «Хищники» кажутся злободневной и не привязанной к конкретному месту историей о столкновении модернизации и архаики, человека образованного и невежественного. И язык этой жестокости тоже узнаваем: он стал неотъемлемой частью современной жизни, а желание дать сдачу — безотказным методом достижения возмездия.

close 100% Кадр из фильма «Хищники» (2022) Arcadia Motion Pictures

У Шыма из «Касты» есть сольный трек «Песня про месть» — это рассказанная в формате притчи история о герое, жизнь которого разрушил пройдоха-моряк. Став взрослым, герой получает от судьбы шанс наказать своего врага, и это противостояние оборачивается страшным финалом для них обоих.

Рассказывая в одном из интервью о треке с эмоциональным припевом «Найди его! Скрути его! Привяжи к столбу и поломай ему пальцы!», сам Шым подводил невеселый итог — песня о мести, о желании справедливого возмездия вызывает на концертах группы едва ли не самый острый и живой человеческий отклик.

Этот пример кажется точной параллелью с сюжетом «Хищников», в которых сердца героев сильнее всего откликаются именно на грубую силу. Представленные на экране скотный двор и дикая саванна обретают масштабы бескрайнего ужаса. При этом сам фильм тягуч как трясина, в которую засасывает Антуана. Воздух сдавлен, стены сжимаются — и, кажется, еще немного, и само небо обрушится на головы героев.

Именно поэтому первый час картины получается самым беспощадным — зрителю просто не на что опереться, чтобы перевести дух, негде укрыться от страшного потока зла, только увеличивающегося в своих размерах.

close 100% Кадр из фильма «Хищники» (2022) Arcadia Motion Pictures

Ближайшей свидетельницей неминуемого конца становится Ольга — супруга главного героя, которой посвящена финальная часть истории. В то время как интеллигентный Антуан в какой-то момент сломался и озлобился, Ольга отказывается идти на поводу животных эмоций. С почти библейской покорностью она все также ежедневно ухаживает за своими грядками и овцами (лобовой, но уместный в данной истории символ), неутомимо вспахивает свое поле, собирая ровно то, что посеяла.

Эта кротость и тихий ежедневный труд помогают ей достичь желаемого — пусть и ценой необратимости пережитого горя. Но, кажется, что именно на ней в мире «Хищников» движение зла наконец прекращается.