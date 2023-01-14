«Маме просто не хватало времени готовить мне завтраки»: воспоминания звезд, воспитывавшихся в детдомах

Некоторые селебрити воспитывались в детских домах, что не помешало им стать профессионалами в своем деле и прославиться на всю страну или вовсе — на весь мир. «Газета.Ru» рассказывает о российских и зарубежных звездах, чье детство прошло тяжело.

Певец Юрий Шатунов

close 100% Юрий Шатунов (1973-2022) yuriy_shatunov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов попал в школу-интернат в 11 лет, куда его отдала мама из-за своей болезни. После смерти матери — в 1984 году — опеку над мальчиком взяла его тетя, однако с ней мальчик прожил всего год. «Тяжело, конечно, жалко было [отдавать в детский дом]. Но у меня не было средств [на содержание]», — признавалась потом женщина.

В 1985 году Шатунов познакомился с директором детдома в поселке Акбулак Оренбургской области Валентиной Тазекеновой. По итогу она забрала мальчика из Оренбурга с собой. «Поеду! Мне ребята сказали — проситься к вам. У вас не бьют», — вспоминала ответ Шатунова директор.

В интернате Шатунов и начал свои первые музыкальные шаги, выступив на новогоднем концерте. Руководитель кружка самодеятельности Сергей Кузнецов в 1987 году помог Шатунову записать главные хиты — «Белые розы» и «Седую ночь». Вместе с Кузнецовым Шатунов через 10 лет отправился покорять столицу.

«У меня не было детства. Оно прошло в интернате — там можно было мечтать разве только о том, чтобы побольше и почаще кормили», — вспоминал о своем прошлом артист.

Блогер Даня Милохин

close 100% Даня Милохин Global Look Press

Милохин воспитывался в том же детдоме в Оренбурге, что и Юрий Шатунов. Он признавался, что знает о своих родителях только со слов воспитательниц. Отец — пьяница, который оставил мать одну с двумя детьми, а та не смогла взять на себя ответственность за содержание сыновей и отдала их под опеку государству.

Милохин рассказывал, что несчастное детство позволило ему стать звездой TikTok, ведь у «трудных подростков» нет рамок, которые мешают самовыражению. «Если бы я [cразу же] жил как все в семье, то стал бы таким сладеньким. Характер был бы мягче. Я же с осторожностью отношусь ко всему, и мало кому доверяю», — рассказывал Милохин.

В 13 лет мальчика вместе с родным братом забрали приемные родители и перевезли в поселок неподалеку от Анапы. По воспоминаниям Милохина, в первые дни в новой семье ему было «непривычно»: в госучреждении было нормальной практикой бить детей за двойку, а новые родители к физической силе не прибегали.

Однако в приемной семье также не обошлось без проблем: блогер признался, что был «косячным» парнем, не хотел учиться и частенько попадал в полицию. «Я загадывал хорошие отношения с отцом, но как только они наступили, я испугался этого», — также вспоминал он. В 16 лет Милохин уехал от родителей учиться в Анапу, а по достижении совершеннолетия переехал в Москву.

Певица Ани Лорак

close 100% Ани Лорак Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Вообще я была рада, что иду в интернат, там хорошо кормили, одевали и было много друзей», — признавалась украинская певица Ани Лорак. Родители артистки развелись еще до ее рождения, на тот момент семья уже воспитывала троих детей. В шесть лет женщина отдала Лорак и ее братьев в школу-интернат в городе Червонцы в Украине, так как не могла содержать всех в одиночку.

«Мы жили не у черты бедности, а за нею. Маминой зарплаты не хватало даже на еду», — вспоминала Лорак.

Отец думал забрать к себе Лорак, но якобы из-за бумажной волокиты «все осталось только на уровне разговоров». Отец часто навещал девочку или же забирал к себе на выходные. «Отец привносил в мою жизнь праздник. И не только в мою! Вернувшись, я раздавала ребятам конфеты. Прихода моего папы ждали все», — говорила певица.

Когда Лорак исполнилось девять лет, то ее семье досталась трехкомнатная квартира. Это была компенсация государства за то, что ее старший брат погиб на войне в Афганистане. Тогда девочка вернулась из школы-интерната к матери, впервые получила свою отдельную комнату и пошла в обычную школу. По словам певицы, она «никогда не держала обиду» на родителей.

Актер Алексей Макаров

close 100% Алексей Макаров Антон Денисов/РИА Новости

Сын на тот момент начинающей артистки Любови Полищук актер Алексей Макаров с первого по шестой класс учился в московской школе-интернате №16. Молодая Полищук тогда развелась с мужем-алкоголиком, только-только переехала из Омска в Москву, гастролировала по всей стране и не могла присматривать за сыном.

«Ей нужно было заниматься своей карьерой, раз уж решилась и приехала в столицу. И, как это часто бывает в актерских семьях, просто физически не хватало времени, чтобы готовить мне завтраки, провожать меня в школу, забирать из нее и так далее», — сказал Макаров.

Он заявлял, что интернат ему запомнился «ужасным» местом, в котором учителям «бесконечно надоели» дети. «Не знаю, как там сейчас, но в то время работавших в интернате людей я бы не назвал педагогами», — подчеркнул актер.

Макаров также неоднократно признавался, что сотрудники интерната избивали своих воспитанников. При этом дети воспринимали происходящее «как данность». «Интернат — это сборище не хулиганов, а несчастных детей, которые пять дней в неделю проводят в казенном доме на казенных харчах», – подытожил он. Вскоре Полищук вышла замуж за художника Сергея Цигаля и забрала ребенка из госучреждения.

Актриса и певица Мэрилин Монро

close 100% Мэрилин Монро (1926-1962) Global Look Press

Мать актрисы Мэрилин Монро была занятой и финансово нестабильной работницей киноиндустрии, что заставило ее отдать дочь к опекунам-евангелистам. В возрасте шести лет родительница смогла встать на ноги, купила небольшой дом в Голливуде и забрала девочку, однако в 1934 году у женщины диагностировали параноидальную шизофрению и поместили в клинику.

С того момента Монро оказалась под временной опекой подруги матери Грейс Макки. Однако в девятилетнем возрасте будущую звезду Голливуда все-таки поместили в лос-анджелесский приют для сирот, откуда девочку не раз забирали в приемные семьи. «Их [приемные семьи] объединяло одно — потребность в пяти долларах», — вспоминала актриса. Она также добавила: «А я была ценным приобретением: сильной и здоровой. Могла делать почти столько же работы, сколько взрослые».

В 16 лет Монро вышла замуж за полицейского, так как опекуны переехали в другой штат. Девушка же не захотела снова возвращаться в детский дом, поэтому решилась на подобную авантюру. Певица признавалась, что ее первый брак был «скучным», а с избранником просто не о чем было говорить. При этом в своей автобиографии Монро выразила благодарность мужу за то, он «навсегда покончил с ее статусом сироты».

Актер Нил Моррисси

close 100% Нил Моррисси Global Look Press

«В то время мы все стали просто жертвами обстоятельств», — так объяснял свое пребывание в детдоме британский актер Нил Моррисси. На тот момент 12-летнего актера вместе с братом Стивеном поместили в госучреждение по приказу судьи после того, как мальчики украли сладости и канцтовары из магазина.

«Тот день в суде стал для нас концом семейной жизни. Помню, как плакала мама, а отец ее обнимал. Кажется, у него на глазах тоже были слезы», — вспоминал актер.

Артист заявил, что ему «повезло», так как в то время он уже увлекся актерством, которое занимало все время. А вскоре приемные родители помогли мальчику получить стипендию в Гилдхоллской школе музыки и театра.

При этом менее удачливые воспитанники его сиротского дома «стали потерянной статистикой». Актер снял документальный фильм «Нил Моррисси – ребенок из детского дома», в котором призвал изменить систему детских домов. Во время работы над лентой он также узнал, что в учреждении, куда поместили его брата Стивена, физическое и сексуальное насилие было обычным делом.

Актер признался, что в детстве сталкивался со шквалом предрассудков по отношению к себе среди не только сверстников, но и взрослых. А опыт проживания в детском доме выработал в нем «холодное отношение ко всему».

«Мой папа умер, я редко вижу своих братьев и разговариваю с мамой. Я не держу на них зла, но разлука в ранние годы явно повлияла на меня», — заявил Моррисси.