Интервью с актрисой Александрой Урсуляк — о съемках в сериале «Против всех»

В онлайн-кинотеатре START выходит комедийный сериал «Против всех» от создателей семейного хита «Ивановы-Ивановы». Главные роли в проекте исполнили Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Александра Урсуляк. По сюжету семья Занозиных во главе с дедом Захаром ведет неравную борьбу за свой участок с застройщиком. В интервью «Газете.Ru» Урсуляк рассказала о своих первых съемках в роли сельской жительницы, доении коровы и создании деревенского участка с домом на территории настоящего ЖК, а также поделилась впечатлениями от единственного опыта совместной работы с отцом — режиссером Сергеем Урсуляком.

— В жизни Николай Добрынин — открытый и эмоциональный человек, как и многие его герои. Но в «Против всех» актер примерил образ сурового деда, который почти не улыбается. На ваш взгляд, насколько убедителен Добрынин в этой роли?

— Николай Николаевич — замечательный артист и человек, я его давно знаю и люблю. Он большой профессионал, и к этой роли подошел с душой и всем багажом своего опыта. Мне показалось, что для него было очень важно сыграть этого деда. Хотя, конечно же, Николай Николаевич намного моложе своего героя. Но, тем не менее, он получился очень убедительным.

— Быстро ли он выходил из роли за кадром — и как вел себя в перерывах?

— На площадке он сразу же становится собой — добрым и теплым человеком. Любит делиться своим теплом, очень внимателен ко всем.

— Расскажите о вашей героине Василисе. Кем она приходится деду Захару?

— Она — невестка деда Захара, причем связанная с обоими его сыновьями. У нее двое детей от Виктора, а замужем она за его братом-близнецом Германом. Собственно, в этом завязка сериала. Она была королевой красоты и могла иметь очень неплохое будущее. Но, связавшись с семьей Занозиных, жизнь Василисы сложилась не такой, как она мечтала. Поэтому она довольствуется тем, что есть, и пытается противостоять всем ударам судьбы.

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— Какой у Василисы характер?

— Главная черта характера Василисы — она неунывающая. Возможно, она глубоко не задумывается обо всем, что происходит в ее жизни, но главное — старается не унывать.

— Поддерживает ли она упрямую борьбу деда Захара за участок?

— У Василисы, в общем, нет выбора, потому что она не имеет возможности ничего решать в этой семье. Она пытается каким-то образом влиять на своего свекра, но до определенной степени, потому что Захар — человек непримиримый и на компромиссы не идет.

— Приходилось ли вам ранее играть селянок?

— Мне кажется, это первый опыт, когда я играю женщину при таком простом хозяйстве. И, в общем, это показалось мне очень милым и симпатичным. Я сама люблю дачу, дачное хозяйство.

— Чему новому вам пришлось научиться ради роли?

— Из того, что мне пришлось для себя открыть, — это корова. Как ее доить, ухаживать и дружить с ней.

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— Что стало для вас наиболее сложным на съемках? Случались ли какие-либо нестандартные ситуации?

— Мы снимали в реальном жилом комплексе, посреди которого был построен реальный дом и двор. Съемки шли и днем, и очень часто ночью. И, конечно же, мы беспокоили людей, которые живут в этих домах. Мы шумели, у нас был яркий свет. До нас доносились разные обзывательства — как я считаю, вполне заслуженно, потому что мы реально мешали людям жить. Так что еще раз хочу принести извинения за неудобства. Спасибо тем, кто был терпелив и добродушен к нам.

— Съемочная группа создала полноценный участок площадью 1689 квадратных метров с домом, курятником, теплицей, колодцем и прочей атрибутикой деревенской жизни во дворе настоящего жилого комплекса. Какие у вас остались впечатления от этого места? Оно действительно воспринимается как полноценный дом, а не как декорации?

— Тут надо сказать спасибо нашим художникам во главе с Александром Кимом, который вместе с командой сделал этот дом. Честно скажу, что я, заходя на площадку в Люберцах и в съемочный павильон, была удивлена, насколько подробно и небанально продуманы все мелочи. Я была в восторге от того, что сделал Саша.

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— Хотели бы вы устроить челлендж и пожить в селе — не в коттедже, а в доме с печкой, деревянным туалетом и хозяйством? Как российские сельские жители.

— Не уверена, что я готова совсем отказаться от благ цивилизации. Но если воспринимать это как небольшое приключение и экзотику, думаю, это было бы даже очень приятно. Потому что я обожаю свою дачу, которая находится тоже в деревне.

— За недавнюю роль в сериале «Пингвины моей мамы» вы получили премию «Золотой орел», а сам проект снискал признание кинокритиков. На ваш взгляд, в чем причина его успеха?

— В первую очередь это связано с режиссером Наташей Мещаниновой, потому что кино авторское. Она настоящий художник и сценарист, очень большой профессионал и человек. Встреча с ней очень много значит в моей жизни, я очень благодарна ей за доверие, дружбу, на которую я могу рассчитывать всегда. Я очень нежно к ней отношусь, благодарю ее за все, что она делает. Своим успехом эта картина, безусловно, обязана личности режиссера.

— Стараетесь ли вы принимать и оправдывать логику персонажей, которых играете?

— Актерская профессия в том и состоит, чтобы понять своего персонажа, даже если он — негодяй, маньяк-убийца, сложная личность. Часть моей профессии — понять, построить логику, присвоить это, наделить героя какими-то качествами. Чем неоднозначнее, сложнее и противоречивее персонаж, тем интереснее. Только слово «оправдывать» мне не очень нравится.

— Как можно объяснить мировоззрение вашей героини в «Пингвинах»?

— Это женщина с внутренней травмой, страхами и сложностями, которая закрывает одну проблему другой. Я не могу в формате интервью это объяснить — персонаж очень сложный и нельзя описать его двумя словами. Если не заходить глубоко, я думаю, что любые родители, внимательно приглядевшись к своим словам и поступкам, поймут, что чаще всего они невероятно токсичны по отношению к своим детям. Они не видят себя со стороны, не понимают, какими они бывают жесткими, слепыми, глухими, непонимающими из-за своих личных страхов. Собственно, я думаю, что подростковые конфликты детей и родителей на этом и стоят.

— Есть ли у наследников артистов преимущества во время учебы в актерских вузах? Как минимум из-за опыта наблюдения за родителями, присутствия на съемках и в театре, участия в каких-либо проектах.

— Возможно, есть. Это какое-то изначально приобретенное отношение к этой профессии и ее понимание: не «Ура, как здорово!», а более глубокое. Хотя, я думаю, это напрямую зависит от каждой отдельной актерской семьи. У кого-то более легкомысленное к этому отношение, у кого-то, наоборот, серьезное. Какие-то родители считают, что это вообще не та профессия, которой стоит заниматься в жизни, и не готовят к ней детей. А другие ставят на нее все и считают, что дети должны стать артистами. Поэтому — сколько людей, столько и мнений.

— Чем вы увлекались в детстве? Хотели ли родители, чтобы вы пошли по их стопам?

— Мое детство прошло быстро: раз, два — и в 16 лет я уже в институте училась. Поэтому уже и не помню, что и как было. Думаю, какие-то предпосылки к выбору профессии были: я и в кружках участвовала, и в какой-то школьной самодеятельности, занималась танцами и вокалом. Наверное, выбор был достаточно закономерен.

— Допускаете, что ваши дети могут стать артистами? Влияете ли вы на их увлечения?

— Я все допускаю в своих детях и понимаю, что они могут стать кем угодно. Но пока не вижу к этому больших предпосылок. Посмотрим. Я не то чтобы влияю на увлечения, но стараюсь видеть, что им интересно — и исходя из этого просто предлагать им какие-то возможности посещать курсы, кружки. Так что я стараюсь не наседать.

— Почему вы снялись всего в одной небольшой роли в проекте своего отца — режиссера Сергея Урсуляка? Как вам работалось под его руководством?

— Я очень разволновалась, поскольку это папа. Мне кажется, из-за такой ответственности сложно было расслабиться и получить удовольствие. Роль была небольшая, и не было разгона, чтобы прочувствовать этот процесс. Не могу сказать, что этот опыт был радостный, но я очень люблю своего папу и ценю его как режиссера, с нетерпением жду премьеры, которая будет совсем скоро. В общем, я рада, что для меня папа в первую очередь остается папой. А уже во вторую очередь он для меня режиссер.

— Как вы провели праздники, какие у вас ближайшие творческие планы?

— В прошлом году я заранее доделала все дела и приготовила подарки, а затем очень хорошо провела праздники. Мы уехали в деревню, были там какое-то время в узком семейном кругу, очень тихо и скромно встретили Новый год. Мне этого хотелось: тишины, спокойствия, сосредоточения. Я, на самом деле, очень рада, что праздники закончились — и мы плавно входим в будни. Меня ждут еще несколько дней отдыха перед репетициями спектакля «Зойкина квартира» вместе с художественным руководителем театра Пушкина Евгением Писаревым. Планируем в апреле выпустить премьеру.