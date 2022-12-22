Матроскин — редактор, Шапокляк — бывшая жена. С кого Успенский списал своих героев

85 лет назад родился детский писатель Эдуард Успенский — автор повестей «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Гарантийные человечки» (прообразы «Фиксиков») и многих других. При создании персонажей он вдохновлялся реальными людьми и даже предметами — так, прототипом Чебурашки стала бракованная игрушка. «Газета.Ru» рассказывает, с кого списаны образы Крокодила Гены, Чебурашки, Шапокляк, Кота Матроскина и мамы Дяди Федора.

Крокодил Гена — композитор Ян Френкель

По словам Успенского, Крокодил Гена позаимствовал черты характера и стиль у композитора Яна Френкеля. В 1983 году писатель заявил об этом со сцены на праздновании 50-летия издательства «Детская литература»:

«Дорогие друзья, сейчас я открою вам страшную тайну, с кого был написан Крокодил Гена. Он сидит здесь, перед вами. Ян Абрамович, поднимитесь, пожалуйста». Композитор встал и поклонился аудитории.

close 100% Куклы из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» на выставке киностудии «Союзмультфильм», 2010 год Станислав Красильников/ТАСС

Позднее в интервью, опубликованном в книге «Город мастеров. Беседы по существу», Успенский отметил, что не раз говорил о сходствах Френкеля и Гены:

«Мы с ним работали вместе одно время, он помог наделить моего крокодила вполне конкретными человеческими качествами вплоть до походки. Кстати, Ян об этом знал и не обижался».

Как и Крокодил Гена, Френкель был очень застенчивым и отзывчивым. Известно, что он помогал друзьям без очереди получить квартиру, в то время как сам долгое время писал музыку в коммуналке.

Чебурашка — бракованная игрушка

Как утверждал Успенский, прототипом Чебурашки стала бракованная детская игрушка, похожая одновременно на зайца и медвежонка. А историю создания забавного имени персонажа писатель раскрыл в 2006 году в интервью «КП».

«Много лет назад я пришел в гости к другу, — рассказал Успенский. — Передо мной появилась его трехлетняя дочка в шубке... Нарядилась в обновку и тут же, сделав шаг, упала. А папа и говорит: «Ну вот, чебурахнулась!» Слово запало мне в душу, а когда появился ушастый герой, я тут же дал ему имя — Чебурашка».

close 100% Игорь Гневашев/Global Look Press

Художник Леонид Шварцман наделил зверька большими ушами и круглыми глазами. Он отметил, что создание образа Чебурашки заняло почти половину всего периода подготовки к съемкам — два с половиной месяца из пяти. По слухам, лицо зверька могли срисовать с мультипликатора Розалии Зельмы.

Шапокляк — первая жена писателя Римма Успенская

В интервью изданию «Воздух» Успенский заявил, что прототипом злобной старухи Шапокляк стала его первая супруга Римма, с которой он учился в МАИ. До этого ходили слухи, что автор списал героиню со своей матери.

«Нет… Скорее жена, — сказал Успенский. — Вообще считается, что человек подбирает себе жену по образцу своей матери. Мать у меня была довольно противная тетя. То есть, может, она была и хорошая тетя, но нас было трое детей, она старшего и младше­го любила, а я у нее проходил как нелюбимый. По этому типу я выбрал себе жену, которую я тоже не любил. И вот с первой жены я, может, и писал. Она такая строгая, противная, вредная».

В беседе с «Известиями» в 2007 году Успенский охарактеризовал бывшую супругу так: «Дама вредная во всех отношениях. Сейчас только удивляюсь, как нам удалось прожить вместе 18 лет». Писатель добавил, что Шапокляк имеет и его черты: «Характер у меня тоже не ангельский».

close 100% «Союзмультфильм»

Старуху Шапокляк Успенский назвал в честь одноименного мужского головного убора — цилиндра, который можно компактно складывать. Рисуя героиню для мультфильма, художник Леонид Шварцман опирался на образы своей тещи и шапокляка.

«В создании старухи Шапокляк мне помог один конкретный образ. Во-первых, само слово «шапокляк» дало подсказку: это складной цилиндр, XIX век, жабо, белые манжеты, — сказал Шварцман в интервью «МК». — И внешность моей тещи здесь сыграла важную роль. Она была женщиной из «того времени», у нее были седые волосы, седой пучок. Я ей только удлинил носик, сделал его ехидным, а глазки — лукавыми. В общем, этот персонаж родился довольно быстро».

Кот Матроскин — редактор киножурнала «Фитиль» Анатолий Тараскин

Прототипом Кота Матроскина стал редактор киножурнала «Фитиль» Анатолий Тараскин — давний приятель Успенского. Как и персонаж повести-сказки «Дядя Федор, пес и кот», Тараскин отличался домовитостью и рассудительностью. Сначала Успенский хотел дать коту фамилию приятеля, но тот уговорил его этого не делать.

close 100% Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино» «Союзмультфильм»

Впервые повесть была экранизирована в 1975 году, но мультфильм не стал знаменитым. Образы Матроскина и других персонажей обрели славу благодаря трилогии Владимира Попова «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984).

Мама Дяди Федора — актриса Лариса Мясникова

Об истории создания характера мамы Дяди Федора писатель не рассказывал. Но ее известный облик в серии мультфильмов о Простоквашине художник Левон Хачатрян срисовал со своей супруги Ларисы Мясниковой.

close 100% Мама Дяди Федора «Союзмультфильм»

«Маленького роста, короткая прическа, в очках. Попов внес свои поправки… Очки. На моем эскизе они были круглые, какие носит моя жена, но Попов считал, что лучше квадратные», — рассказывал Хачатрян позднее.

Сама Мясникова была не в восторге от того, как муж изобразил героиню на экране. Она выразила надежду на то, что маму Дяди Федора не будут ассоциировать с ней, потому что она «ни за что бы не надела такие очки».