«Банши Инишерина» Мартина Макдоны: это все, что останется после меня

1 апреля 1923 года ровно в два часа пополудни Патрик Салливан (Колин Фаррелл) по обыкновению заглядывает домой к своему лучшему другу Колму Доэрти (Брендан Глисон), чтобы вместе отправиться в паб, но в ответ на соответствующее предложение слышит лишь подозрительно угрюмое молчание. «Просто ты мне больше не нравишься», — говорит чуть позднее Колм, все-таки притащившийся в паб и призванный Патриком к ответу. Раз — и многолетней дружбе конец. Ссора и назавтра не оказывается первоапрельской шуткой, и через два дня, и через три. Патрик, впрочем, не намерен так просто сдаваться (тем более что на крохотном острове Инишерин близ побережья Ирландии не самый большой выбор друзей). Однако его упорство приводит к довольно неожиданным — и кровавым — последствиям.

close 100% Кадр из фильма «Банши Инишерина» (2022) Fox Searchlight Pictures

«Банши Инишерина» — четвертый полнометражный фильм ирландца Мартина Макдоны, и на этом этапе уже окончательно ясно, что режиссер способен слепить кино (ну или пьесу) буквально из чего угодно: полуторачасовая картина о том, как один друг больше не желает разговаривать с другим, вроде бы звучит как не самое захватывающее зрелище, однако от нее именно что не оторваться. «Банши» вообще в большей степени похожи именно на макдоновские пьесы, чье действие зачастую разворачивается как раз в таких небольших ирландских деревеньках, проникнутых ключевым тут чувством тихого одиночества. Это не случайно: изначально название «Банши Инишерина» (или «Банши с острова Инишерин») должен был носить финал «островной» трилогии режиссера, начатой «Калекой с острова Инишмаан» и продолженной «Лейтенантом с острова Инишмор», но так и оставшейся незавершенной.

close 100% Кадр из фильма «Банши Инишерина» (2022) Fox Searchlight Pictures

Лента кажется некоторым возвращением к корням после (блестящих) заходов на территорию Квентина Тарантино в «Семи психопатах» и братьев Коэн в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». Тем более что «Банши», рассказывая о разладе двух приятелей, возвращают на экраны дуэт Фаррелла и Гисона из дебютного полного метра «Залечь на дно в Брюгге», что парадоксальным образом создает ощущение встречи старых товарищей после долгой разлуки.

close 100% Кадр из фильма «Банши Инишерина» (2022) Fox Searchlight Pictures

Однако на деле это кино об отвержении и сепарации — прерванной дружбе, безответной любви и горькой утрате. Фоном для выяснения многочисленных отношений служит угасающая гражданская война, которая разгорелась вслед за Первой мировой и войной за независимость Ирландии (то есть буквально фоном — пушечные выстрелы регулярно видны и слышны с берегов Инишерина). Это был конфликт двух мировоззрений: ирландцы, которые хотели быть сами по себе, сражались с ирландцами, которые хотели остаться частью Великобритании. Конфликт Патрика и Колма тоже, в сущности, конфликт мировоззрений: один из них хочет просто жить, а второй воспринимает жизнь как проект, который обязан иметь результат, способный остаться в истории. И та, и другая точка зрения имеют право на существование, но друг с другом несовместимы. И это, наверное, нормально: дружбы заканчиваются, люди расходятся каждый своей дорогой. Другое дело, каким количеством сожженных хижин, физических увечий и смертей все это оборачивается в конечном итоге. В идеальном мире — нулевым, но мы живем не в идеальном мире, и нет на самом деле никакого острова Инишерин, а на Инишерине нет никаких банши (хотя мистическая старушка, предвещающая смерть, все-таки имеется).