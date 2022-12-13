«Крови и экшна будет с избытком». Дмитрий Лысенков — о втором сезоне «Вампиров средней полосы»

В онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». В продолжении истории о вампирах из Смоленска для зрителей раскроется персонаж Дмитрия Лысенкова — новый главный хранитель Костик. В интервью «Газете.Ru» артист рассказал об изменениях своего героя, съемках в качестве дублера и планах на новогодние праздники.

— В конце первого сезона ваш герой Костик становится новым хранителем. Как он пользуется этим положением? Чувствует ли он себя уверенно, обретя власть?

— Не совсем уверенно он себя чувствует, хотя определенно власть ему нравится — и он ей даже злоупотребляет. Однако эта «новая метла» не приглянулась ни вампирам, ни коллективу самих хранителей. Неприятным начальником оказался Костик.

— Меняется ли Костик во втором сезоне? Увидят ли зрители какие-то неожиданные повороты сюжета с его участием? Больше ли у него будет экранного времени?

— Намного больше! В первом сезоне мы Костика толком и не видели, чтоб говорить о том, как он изменится во втором сезоне. Определенно можно сказать, что уж во втором-то сезоне зритель точно разглядит характер Костика Сергеевича. А сюжетные повороты будут зачастую зависеть именно от решений моего персонажа.

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— Есть ли сходства между вами и Костиком? Привнесли ли вы в персонажа что-то свое?

— Нет, никакого сходства в характере нет. Я рисовал этот образ с другого, вполне реального человека.

— Шоураннер Алексей Акимов рассказал, что на производстве первого сезона команда мерзла, а на втором — изнывала от жары. Как вы перенесли съемки?

— Я мерз не только за себя, но и за того парня, как говорится. В финальных сценах на заброшенном заводе я (помимо своей роли) выступал еще и в качестве дублера Клима, так как Саша Устюгов не мог из-за графика присутствовать на пересъемке, а Юрию Николаевичу Стоянову необходим был партнер — пусть даже и за кадром. Забавнее всего выглядел момент, когда Клим душит Костика, поднимая его над землей одной рукой. И я как мог изображал и душителя, и удушаемого. Двуликий я.

— История во втором сезоне станет тревожнее и динамичнее по сравнению с первым? Будет ли в ней больше крови?

— И крови будет с избытком, и экшна. Проблем у смоленских вампиров поприбавится, врагов станет больше.

— Какая на вкус кровь, которую герои пьют в кадре? Что в ее составе? Это кисель?

— Нет, это кинокровь. Специально для этих целей производимая разными фирмами. Какой-то ягодный привкус у нее. Вишневый, помню. Состав мне неизвестен. Очень липкая она…

— Как вам Лукерья Ильяшенко в роли вампирши Агаты? В соцсетях поклонники восхищены ее попаданием в роль.

— Дело в том, что я с персонажем Лукерьи не пересекаюсь в кадре ни разу, а киноматериала еще не видел, поэтому не могу ответить на вопрос. Отмечу только, что внешность у нее, по-моему, вполне подходящая для вампирш. Лукерья, помнится, и сама это отмечала.

— На ваш взгляд, что позволило сериалу стать популярным и обрести высокий рейтинг?

— То, что создатели сериала делали его с большой любовью и тщательностью. Плюс оригинальность идеи: переместить персонажей сказок европейского средневековья в реалии современной средней полосы России. Тут большой простор для юмора. К тому же авторы создают целый новый мир, пересекающийся с реальным, но в совершенно непривычном ракурсе.

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— Известно ли вам, есть ли у сериала аналоги — хотя бы примерные? Могли бы вы сравнить его с каким-то другим проектом?

— С любым «вампирским» кино можно было бы сравнивать. Есть мистические триллеры, вампирские сопливые саги, хорроры, черные комедии. Мне кажется, к нам ближе всего по жанру «Реальные упыри» Вайтити. Но все же семья деда Славы — это сугубо наши вампиры.

— В фильмах вы часто играете комичных (и не очень — как, например, в «Алиса не может ждать») неудачников, а в театре — главных героев из мировой классики. Как вы считаете, почему так происходит? В фильмах более важную роль играет фактурная внешность?

— Это вопрос к кастинг-директорам, режиссерам и продюсерам. Почему они столь однобоко видят? Я же выбираю роли только из того, что мне предлагают. Предложат что-то иное — буду только рад.

— Почти три года назад вы переехали с семьей из Петербурга в Москву. Имея опыт жизни в обоих городах, какие отличия вы между ними выявили?

— Особых отличий не выявил. Климат в Москве помягче, инфраструктура поразвитей, бюджеты побольше. А в принципе, оба города уже более чем на треть состоят не из коренных жителей, поэтому и определенного лица у города как такового не остается. Это лицо мегаполиса. К тому же моя жизнь протекает в квартире или на съемочной площадке. Я города-то и не вижу почти. Наземный общественный транспорт в Москве лучше. А метро я в обеих столицах люблю.

— Был ли вариант остаться жить в Петербурге, выезжая в Москву на работу, — или ее настолько много, что никак?

— Именно потому и переехали, что работы в Москве становилось все больше, приходилось жить в поезде или подолгу не видеть семью. Так что варианта не оставалось. Надо было сниматься с якоря, как бы ни было это тяжело. Но сейчас я ничуть не жалею о переезде! Это было очень верное решение.

— Как и где планируете встречать Новый год? Будет ли у вас достаточно времени, чтобы отдохнуть?

— 22 декабря закончу очередные съемки и уж точно отдохну все новогодние каникулы! Карельский лес и озера ждут меня! И я в нетерпении. Как и мой сеттер.

— Когда в новом году у вас состоится первый рабочий день — и над чем вы будете работать?

— Спектакли начнутся сразу после новогодних праздников. А про кинопроекты я ничего пока рассказывать не могу, все они стартанут в феврале-марте.