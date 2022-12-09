Норвежский кайдзю-хит «Тролль» на Netflix: у нас есть Годзилла дома

На Netflix очередной хит — норвежский фэнтези-боевик «Тролль», в котором люди случайно будят гигантского монстра из скандинавских сказок, а потом пытаются с ним совладать. За неделю с премьеры лента установила рекорд по просмотрам среди неанглоязычных фильмов Netflix: режиссер Роар Утхеуг, известный по картине «Tomb Raider: Лара Крофт», уже планирует продолжение. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким получился кайдзю по-норвежски.

В горах Доврефьелль из-за работ по прокладке тоннеля от тысячелетнего сна пробуждается гигантский тролль. Чудовище начинает двигаться в сторону Осло, круша все на своем пути. Для того, чтобы справиться с монстром, правительство Норвегии собирает совет из военных, политиков и ученых из различных областей. В состав группы входит палеонтологиня Нора Тидеман (Ине Марие Вильман), чей отец, эксцентричный фольклорист Тобиас Тидеман (Гард Б. Эйдсвольд), все детство рассказывал ей сказки о грозных существах, которые чуют кровь христиан и каменеют под лучами солнца.

close 100% Кадр из фильма «Тролль» (2022) Netflix

Еще недавно кино вроде «Тролля» казалось гражданином даже не просто большого экрана, а непосредственно исполинского IMAX-полотна, однако, удивительное дело, лента прекрасно чувствует себя в виде стримингового эксклюзива: за первую неделю на Netflix фильм набрал почти 76 млн часов просмотра — это рекорд для неанглоязычной картины. В условиях домашнего просмотра ленте явно тесно, ей не хватает этого IMAX-размаха, но парадокс в том, что «Тролль» в нынешнем виде и не случился бы без плашки оригинального проекта Netflix, которая обрекла его на малые экраны.

Как рассказывают авторы, картина затевалась куда более скромной, а поддерживать ее должен был Норвежский институт кино, но потом подключился стриминговый гигант — и забросал производство деньгами. Теперь режиссер Роар Утхеуг, который до этого снял в Голливуде приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт», а затем вернулся на родину, чтобы воплотить задумку 20-летней давности (по всей видимости, «Годзилла» Роланда Эммериха оставила неизгладимое впечатление), держит в уме парочку сиквелов.

close 100% Кадр из фильма «Тролль» (2022) Netflix

И тем не менее «Тролля» отчасти жаль. Фильм мало что способен предложить за пределами зрелищности, а телевизоры, хоть сколько-нибудь адекватные этой зрелищности, пока мало кому доступны. Это вполне стандартный боевик с кайдзю (так в Японии называют гигантских монстров), где половина экрана с чувством разносится в щепки, а сама лента дежурно шутит про Годзиллу и Кинг-Конга. Тут не брезгуют парадом насквозь клишированных героев в насквозь клишированных ситуациях, которые просто-напросто перемещены в пасмурные норвежские пейзажи и снабжены фольклорным колоритом. Даже здешние экологические размышления кажутся подсмотренными у заморских коллег — хотя, конечно, спасает скандинавская конъюнктура (шутка про Грету Тунберг звучит на 14 минуте).

close 100% Кадр из фильма «Тролль» (2022) Netflix

Незамысловатость «Тролля» не сильно его портит. В конце концов, тысячу раз встреченные ранее герои потому тысячу раз и встречались, что способны расположить к себе. А музыкальная тема, которая в течение полутора часов блуждает вокруг да около, но на финальных титрах все-таки разражается полуциммеровским ремейком Грига, безусловно, работает — что же еще тут, в самом деле, должно играть. Однако в какой-то момент возникает соблазн узнать, что бы из себя представлял «Тролль» без «нетфликсовских» бюджетов. В 2010 году норвежский кинематограф уже заходил на эту территорию с мокьюментари-хоррором «Охотники на троллей», вполне убедительно снятым вслед за «Монстро» Мэтта Ривза за сущие копейки. За прошедшие 12 лет прогресс в области спецэффектов заметно шагнул вперед, и сложно отделаться от мысли, что больше всего «Троллю» пригодились бы ограничения, как правило, влекущие за собой чудеса художественной изобретательности. Но тут уже ничего не попишешь: этот монстр проснулся таким, каким проснулся, и идет крушить столицу.